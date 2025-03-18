РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8593 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
8 268 33

Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

россияне атакуют шахедами

Вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

  • Сумщина и Черниговщина угроза применения врагом ударных БпЛА!

Обновление по движению БпЛА

  • Вражеские БпЛА на востоке Черниговщины в направлении Киевщины.
  • Вражеские БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный на Черниговщину.
  • Наблюдается активность разведывательных БПЛА в Сумской области, возможна работа ПВО.
  • Вражеские БпЛА на юге Запорожской области в направлении Днепропетровщины.
  • Вражеские БпЛА на севере Запорожья, курс северо-западный на Днепропетровщину.
  • Днепропетровщина угроза применения врагом ударных БПЛА!
  • Киевщина угроза применения врагом ударных БПЛА!

Обновление по состоянию на 21:14

  • Вражеские БпЛА на севере и юге Днепропетровщины, курс северо-западный на Кировоградщину.
  • Вражеские БпЛА на востоке Харьковщины, курс – юго-западный на Полтавщину.
  • Вражеские БпЛА на западе Полтавщины, курс - юго-западный на Черкасщину.
  • Вражеские БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный на Черниговщину и БпЛА на юге Сумщины, курс – юго-западный на Полтавщину и Черниговщину.
  • Вражеские БпЛА в центре Киевской области, курс-юго-западный на Житомирщину и Винницкую область.
  • Киев, Белая Церковь – в воздушном пространстве ударные БпЛА! До отбоя не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях.
  • Житомирщина угроза применения врагом ударных БПЛА!
  • Днепр угроза применения врагом ударных БПЛА!

Обновление по состоянию на 22:15

  • Вражеские БпЛА на юге Запорожья, курс северо-западный на Днепропетровщину.
  • Вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины, курс северо-западный на Кировоградщину.
  • Вражеские БпЛА в центре и на западе Харьковщины, курс – юго-западный на Полтавщину и Днепропетровщину.
  • Вражеские БпЛА в центре Полтавщины, курс северо-западный.
  • Вражеские БпЛА в центре Сумщины, курс - на восточное и западное направление.
  • БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный на Черниговщину.
  • Вражеские БпЛА в центре и на востоке Киевской области, курс - юго-западный на Житомирщину и Винницкую область.
  • Вражеские БпЛА на юго-восточном направлении Кировоградщины, курс - северо-западный на Черкасщину.
  • Вражеские БпЛА на востоке Житомирщины, курс - северный.

Обновление по состоянию на 23:29

  • Вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины, курс-западный на Кировоградщину.
  • Вражеские БпЛА в северо-восточной точке Кировоградщины, курс северо-западный на Черкасщину.
  • Вражеские БпЛА в центре и в северо-восточной точке Харьковщины, курс – юго-западный. Также БПЛА держат курс в северном направлении.
  • Вражеские БПЛА в центре и на севере Полтавщины, курс-северо-западный.
  • Вражеские БпЛА на севере Сумщины, курс – на юго-западное направление.
  • БпЛА на востоке Сумщины, курс – на север и юг.
  • Вражеские БпЛА в центре Черниговщины, курс – юго-западный на Киевщину.
  • Вражеские БпЛА на востоке, западе и в центре Киевской области, курс – юго-западный. БПЛА в районе столицы.
  • Вражеские БпЛА на северо-восточной локации и на западе Черкасской области, курс - на северо-западное и юго-западное направление.

Также читайте: Ликвидированы последствия падения обломков "Шахеда" на территории школы в Деснянском районе Киева. ФОТО

Автор: 

Воздушные силы (2279) воздушная тревога (784) Шахед (964) война в Украине (3679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
О! Чергові "мирні ініціативи" і "погодження на перемир'я" від московитів летять.
Дай Боже цим "добрим людям" довгого віку і вічного життя в чані з киплячою смолою чи на розпеченій пательні!
показать весь комментарий
18.03.2025 19:13
+19
Розмова між двома шизоїдними дідами пройшла конструктивно і обнадійливо... Продовжуємо далі...
показать весь комментарий
18.03.2025 19:14
+17
Нє, ну це ж можна. По енергоінфраструктурі - ні. А по звичайним людям будь ласка. трампон і компанія не заперечують...
показать весь комментарий
18.03.2025 19:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А розмова між дідами пройшла добре(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показать весь комментарий
18.03.2025 19:13 Ответить
Ну так , непогано, про хокей покалякали , трумп похвалився як він у гольф виграв (( Аж цікаво як інші гравці намагалися так грати , щоб продути вісімдесятирічному пердуну , а воно трахнуте свято вірило у власні таланти ((
показать весь комментарий
18.03.2025 21:47 Ответить
О! Чергові "мирні ініціативи" і "погодження на перемир'я" від московитів летять.
Дай Боже цим "добрим людям" довгого віку і вічного життя в чані з киплячою смолою чи на розпеченій пательні!
показать весь комментарий
18.03.2025 19:13 Ответить
...і бонусом - карколомних непристойних утіх для лихих парфумів. Ну, так, щоб маркіз де Сад удавився від заздрощів та сорому.
показать весь комментарий
19.03.2025 00:14 Ответить
Розмова між двома шизоїдними дідами пройшла конструктивно і обнадійливо... Продовжуємо далі...
показать весь комментарий
18.03.2025 19:14 Ответить
Побалакали...
показать весь комментарий
18.03.2025 19:22 Ответить
Нє, ну це ж можна. По енергоінфраструктурі - ні. А по звичайним людям будь ласка. трампон і компанія не заперечують...
показать весь комментарий
18.03.2025 19:44 Ответить
мир в інтерпретації *****
горбатого могила виправить, без варіантів
показать весь комментарий
18.03.2025 20:04 Ответить
***** зарядило рудому донні претензію на усі Українські Чорноморські порти
цікаво почути версію рішення донні
показать весь комментарий
18.03.2025 20:10 Ответить
Хтось сказав що путлєр віддав наказ не торкати інфраструктури і енергетику!!! трамп , тебе знову ******* мокши!!!
показать весь комментарий
18.03.2025 20:07 Ответить
Даже если такой приказ действительно был отдан... Это не относится к уже запущенным шахедам, ведь их маршруты программируются заранее, до этого разговора. Да и вообще, всегда можно сказать что это "пво виноваты", сбивают их прям над "инфраструктурой".
показать весь комментарий
18.03.2025 21:00 Ответить
Мир наступає. Усi в укритiє!
показать весь комментарий
18.03.2025 20:07 Ответить
СПАСІБА спасітєль ти наш Трампушка!!!!
показать весь комментарий
18.03.2025 20:07 Ответить
Не може бути, Трамп же з путіним домовились
показать весь комментарий
18.03.2025 20:07 Ответить
Єто уже пєрєміріє?
показать весь комментарий
18.03.2025 20:07 Ответить
А іншого мабуть не буде.
показать весь комментарий
18.03.2025 20:11 Ответить
Летять миритися
показать весь комментарий
18.03.2025 20:24 Ответить
Дякуємо трампу, найвеличнішому гольфісту, геніальному переговірнику, бізнесмену що зумів програти власні казино .

Зараз якраз виє тривога в Києві, це так трамп зміг нагнути путіна.

Чекаємо завтра геніальне: "На його місці кожен би запустив дрони після обіцянки не запускати"
показать весь комментарий
18.03.2025 20:33 Ответить
Демократичний ********* - це все, що можна сказати про теперішню а-ла демокрИтичну владу Омерики.
показать весь комментарий
18.03.2025 21:12 Ответить
домовилися ...а ху* зна про шо ...але домовилися ...
показать весь комментарий
18.03.2025 21:20 Ответить
Зараз все швидко порахує🤡
показать весь комментарий
18.03.2025 21:24 Ответить
По ходу, два пердуна домовлялися , як затрахати нас БпЛА...
показать весь комментарий
18.03.2025 21:29 Ответить
Трамп домовився про "мир" з Альцгеймером і Паркінсоном.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:27 Ответить
Головне, руде ***** розказало власному лохотрату, яке гарне плішиве *****, та як вони будуть лобизатися...
показать весь комментарий
18.03.2025 22:38 Ответить
Бийте у відповідь по москві.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:39 Ответить
Ворожий безпілотник влучив у дах закладу охорони здоров'я у Сумах, - в.о. міського голови Артем Кобзар.

У будівлі повилітало багато вікон. Попередньо ніхто не постраждав. (с)
показать весь комментарий
18.03.2025 23:06 Ответить
Чекаю як Трамп по методичці росіян, розповідатиме, що ті влучають виключно у військові об'єкти, або в місця де переховуються "натовські найманці".
показать весь комментарий
18.03.2025 23:55 Ответить
 
 