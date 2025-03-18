Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 18 марта россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил.

Движение ударных беспилотников

Сумщина и Черниговщина угроза применения врагом ударных БпЛА!

Обновление по движению БпЛА

Вражеские БпЛА на востоке Черниговщины в направлении Киевщины.

Вражеские БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный на Черниговщину.

Наблюдается активность разведывательных БПЛА в Сумской области, возможна работа ПВО.

Вражеские БпЛА на юге Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

Вражеские БпЛА на севере Запорожья, курс северо-западный на Днепропетровщину.

Днепропетровщина угроза применения врагом ударных БПЛА!

Киевщина угроза применения врагом ударных БПЛА!

Обновление по состоянию на 21:14

Вражеские БпЛА на севере и юге Днепропетровщины, курс северо-западный на Кировоградщину.

Вражеские БпЛА на востоке Харьковщины, курс – юго-западный на Полтавщину.

Вражеские БпЛА на западе Полтавщины, курс - юго-западный на Черкасщину.

Вражеские БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный на Черниговщину и БпЛА на юге Сумщины, курс – юго-западный на Полтавщину и Черниговщину.

Вражеские БпЛА в центре Киевской области, курс-юго-западный на Житомирщину и Винницкую область.

Киев, Белая Церковь – в воздушном пространстве ударные БпЛА! До отбоя не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях.

Житомирщина угроза применения врагом ударных БПЛА!

Днепр угроза применения врагом ударных БПЛА!

Обновление по состоянию на 22:15

Вражеские БпЛА на юге Запорожья, курс северо-западный на Днепропетровщину.

Вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины, курс северо-западный на Кировоградщину.

Вражеские БпЛА в центре и на западе Харьковщины, курс – юго-западный на Полтавщину и Днепропетровщину.

Вражеские БпЛА в центре Полтавщины, курс северо-западный.

Вражеские БпЛА в центре Сумщины, курс - на восточное и западное направление.

БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный на Черниговщину.

Вражеские БпЛА в центре и на востоке Киевской области, курс - юго-западный на Житомирщину и Винницкую область.

Вражеские БпЛА на юго-восточном направлении Кировоградщины, курс - северо-западный на Черкасщину.

Вражеские БпЛА на востоке Житомирщины, курс - северный.

Обновление по состоянию на 23:29

Вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины, курс-западный на Кировоградщину.

Вражеские БпЛА в северо-восточной точке Кировоградщины, курс северо-западный на Черкасщину.

Вражеские БпЛА в центре и в северо-восточной точке Харьковщины, курс – юго-западный. Также БПЛА держат курс в северном направлении.

Вражеские БПЛА в центре и на севере Полтавщины, курс-северо-западный.

Вражеские БпЛА на севере Сумщины, курс – на юго-западное направление.

БпЛА на востоке Сумщины, курс – на север и юг.

Вражеские БпЛА в центре Черниговщины, курс – юго-западный на Киевщину.

Вражеские БпЛА на востоке, западе и в центре Киевской области, курс – юго-западный. БПЛА в районе столицы.

Вражеские БпЛА на северо-восточной локации и на западе Черкасской области, курс - на северо-западное и юго-западное направление.

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