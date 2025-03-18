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Новости Перемирие на 30 дней Переговоры Трампа и Путина
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Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергоинфраструктуре, - Кремль

Переговоры Трампа и Путина

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Путин сказал Трампу о подготовке обмена военнопленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175 в среду, 19 марта.

Кроме этого, Путин "положительно откликнулся" на предложение Трампа о взаимном отказе Украины и РФ от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующее распоряжение военным".

Отмечается, что с российской стороны очерчен ряд существенных моментов, а именно необходимость остановки "принудительной мобилизации" в Украине и перевооружения ВСУ в случае прекращения огня.

Также Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования войны.

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Разговор Трампа и Путина 18 марта: о чем говорили

Автор: 

обмен (1368) путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155) пленные (2135)


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Топ комментарии
+26
Теперь вместо того чтобы бить по энергетике, кремлевские террористы будут бить по мирных жителях. У российских террористов же руки развязаны в отличии от Украины. Как будет Украина реагировать?
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18.03.2025 19:38
+24
Два ******** ібут сталу систему міжнародних відносин...
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18.03.2025 19:37
+23
Как будет Украина реагировать? - відкриють ще одну кримінальну справу на Порошенка.
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18.03.2025 19:42
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Правила форума Совет форумчан
саме так
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18.03.2025 19:36 Ответить
Два ******** ібут сталу систему міжнародних відносин...
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18.03.2025 19:37 Ответить
Теперь вместо того чтобы бить по энергетике, кремлевские террористы будут бить по мирных жителях. У российских террористов же руки развязаны в отличии от Украины. Как будет Украина реагировать?
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18.03.2025 19:38 Ответить
Вот что будет делать Украина если ракеты и шахеды начнут бить исключительно по мирным гражданам?
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18.03.2025 19:39 Ответить
Как будет Украина реагировать? - відкриють ще одну кримінальну справу на Порошенка.
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18.03.2025 19:42 Ответить
Ну, ПО ПРАВДІ, руки у України зв'язані через криворізьких клоунів-зрадників, які у 2019 прийшли до влади...
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18.03.2025 21:21 Ответить
А по людях можна!
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18.03.2025 19:39 Ответить
по житловим будинкам нічого не сказано
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18.03.2025 19:40 Ответить
Нам теж
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18.03.2025 23:49 Ответить
путин Довгого Нептуна злякався
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18.03.2025 19:39 Ответить
два ***** домовились ні про що
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18.03.2025 19:39 Ответить
Ишь у#бки губки рассказали сдохните оба пи..сы конченный два фашиствующих подонка в мире...вам пора **** в гроб и 2 метра пердуны портящие воздух планеты это согласие х..Ла ни о чем прекращение огня везде на море и в н**е а это типа по фронту бьём с моря стреляем самолёты ракеты дроны запускаем по городам сёлам мостам заводам кварталам школам больницам .трампон нет **...вся ублюдок
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18.03.2025 19:47 Ответить
ху*ло і свинособачі мавпи заговорюють зуби американцям.
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18.03.2025 19:40 Ответить
Так лавров же ранее заявлял что рф и не наносит удары по энергетике... Как можно остановить то, чего не было?)

P.s. Уже жужжат "голуби мира"...
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18.03.2025 19:40 Ответить
"Примусова мобілізація" в Україні не влаштовує *****?....
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18.03.2025 19:41 Ответить
Півтори години і що??? Утриматися від ударів по енергоінфраструктурі і обмінятися полоненими? В чому сенс цієї розмови? Йшлося ж про перемир'я, а не про якісь часткові поступки.

Коротше кажучи, ні пр що. трампон як завжди наговорив купу всього, а у сухому залишку отримав пшик.
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18.03.2025 19:41 Ответить
Взагалі то розмови були про повне припинення вогню , а так виходить що Трамп дозволив їбашити в Україні по всьому окрім енергетики ?
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18.03.2025 19:41 Ответить
Тобто на безумовне припинення вогню не погодився, запропоноване Трампом ? А Трамп зараз буде думати як подати це як свою перемогу ?
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18.03.2025 19:41 Ответить
К тому же рыжий мудак еще и «злейшие санкции» обещал ***** , а теперь типа переиграли всё - бомбить можно , но чуть-чуть 🤪…
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18.03.2025 20:29 Ответить
Это значит что целью ударов теперь будут исключительно мирные люди.
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18.03.2025 19:42 Ответить
ну уже что то_) а там будем посмотреть_)
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18.03.2025 19:42 Ответить
НПЗ, це ж НЕ ЕНЕРГОСТРУКТУРА!
Ми по електростанціям та трансформаторам навіть і НЕ БИЛИ....
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18.03.2025 19:42 Ответить
діаметр 800 мм, довжина 7000 мм, а що?
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18.03.2025 19:55 Ответить
якраз це нпз, нафтобази, газорозподільні станції, нафто-газо термінали. Все те що ми хоч якось могли чутливо вдарити дронами-пєрдєлками з трішки вибухівки. Тепер ***** хоче забрати цю можливість
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18.03.2025 19:50 Ответить
Вивчай:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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18.03.2025 20:44 Ответить
ага.
але, як кажуть в одесі, дві великі різниці.
наша енергосистема, це цивільна інфраструктура, а нафтові заводи це військова ціль!
все, як і казали "експерти", плєшивий буде торгуватися і вивалювати нові і нові умови!
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18.03.2025 19:42 Ответить
А якщо продовжить то що буде? Трамп на *уйла нападе?
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18.03.2025 19:42 Ответить
Здається мені, що Роіся втрачає від ударів по енергосистемі більше за Україну.
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18.03.2025 19:42 Ответить
В этом и смысл. Помочь России.
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18.03.2025 19:44 Ответить
потринділи хєрзна про що і ...?
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18.03.2025 19:43 Ответить
На 19.40 парашестан атакує Україну шахедами…
це все що треба знати про перемовини двох старих підарів…
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18.03.2025 19:44 Ответить
и шо с того?мы еще ничего не подписывали,мы так же атакуем)
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18.03.2025 19:46 Ответить
Людям дюдяне а фюрреру - все для війни . Отакі поступки.
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18.03.2025 19:46 Ответить
***** так підтримало припинення ударів по Українській енергетиці, що вже з кількох напрямів підари запустили шахеди по Україні
піzдабол ботоксний
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18.03.2025 19:46 Ответить
в мене в Телеграмі тиша
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18.03.2025 19:48 Ответить
Пуски брянськ, орел, чауда, шаталово, приморсько-ахтарськ
інсайдер ЗСУ
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18.03.2025 19:51 Ответить
і шо Шахедов не буде
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18.03.2025 19:47 Ответить
Буде, і значно більше - кацапи використають паузу в ударах для збільшення виробництва, вже налагодили виробництво у ********* та останні кілька ударів у т.ч. ними
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18.03.2025 19:53 Ответить
А шо рыжий, сказал: "Жму руку, обнимаю"?
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18.03.2025 19:47 Ответить
путін висунув ключову умову врегулювання - повне припинення іноземної військової допомоги та розвідувальної інформації Україні, - кремль
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18.03.2025 19:49 Ответить
плешивая крыса в 2021 году выдвинула ультиматум США. ну так и решайте по нему свои вопросы, договаривайтесь, идите НХ из Украины, причем здесь МЫ !!! #б вашу мать!!!

Российские условия НАТО и США по гарантиям безопасности

15 декабря 2021 года российский президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Путин передал помощнице https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90 госсекретаря США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD Карен Донфрид «конкретные предложения» о «гарантиях безопасности», которые Россия желала от Запада. Спустя два дня, 17 декабря МИД РФ на своем сайте опубликовал эти документы. Проекты договоренностей назывались «Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности» и «Соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического Договора».

Российский проект договора с США в частности предусматривал:

Отказ США от создания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC военных баз в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 государствах бывшего СССР и прекращение любого военное сотрудничества с ними;Обязательство США исключить дальнейшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E расширение НАТО на восток и отказ от приема в Альянс государств бывшего СССР;Отказ России и США от развертывания ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F средней и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 меньшей дальности в местах, из которых они могут поражать цели на территории другой стороны; Обязательство сторон не развертывать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 ядерное оружие за пределами своих границ; вернуть оружие, развернутое ранее вне национальных территорий; ликвидировать зарубежную инфраструктуру для размещения ядерного оружия; не проводить учений с отработкой применения ядерного оружия; не обучать военных неядерных государств применять ядерное оружие; Обязательство сторон воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда могут быть поражены цели на территории другой стороны; Невмешательство во внутренние дела, включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц, выступающих за "неконституционную смену власти", а также любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя одной из сторон.

Проект России договора с НАТО предусматривал:

Вывод с территории стран, ставших членами НАТО после 1997 года, всех вооружённых сил и военной инфраструктуры иностранных государств, появившихся там за последующие годы; Исключение дальнейшего расширения НАТО, в том числе присоединения Украины, а также других государств; Отказ НАТО от любой военной деятельности на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европе, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Закавказье и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Центральной Азии; Подтверждение того, что стороны «не рассматривают друг друга в качестве противников» и готовы «мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы»; В целях «исключения возникновения инцидентов» стороны обязываются отказаться проводить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военные учения и другие действия «свыше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 бригадного уровня» в согласованной приграничной полосе; Создание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F горячих линий для экстренных контактов между Россией и НАТО.

Реакции
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18.03.2025 20:26 Ответить
Украина предложила перемирие на море и в воздухе. Трамп настоял на 30-дневном перемирии еще и на земле. Обещая страшные санкции, если РФ не согласится на такое перемирие на земле, в итоге получил согласие Путина на 30-дневный мораторий на удары по энергетике. Вот это эпический провал. Трамп, давай санкции, как обещал, ведь Путин на твои условия пермирия на земле не согласился. Надо, чтобы наши чиновники четко это подчеркнули. Цирк на дроте
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18.03.2025 19:50 Ответить
По енергоструктурі рускі цапи не будуть бити,то по чому продовжать бити, по мирному населенню
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18.03.2025 19:50 Ответить
и "отдал соответствующее распоряжение военным", типа все, я уже, и вам по НПЗ нельзя.
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18.03.2025 19:54 Ответить
Тобто тепер Ху_йло буде бити ракетами виключно по гражданським будинкам а Україна буде мовчки сидіти бо вона в відповідь по гражданським не б'є?
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18.03.2025 19:58 Ответить
Грандіозні досягнення! Фактично трампа путін послав на х. І той з радістю пішов...
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18.03.2025 20:08 Ответить
Либо я ничего не понимаю, либо "это какой-то позор".
Кому селёдку кинуть?
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18.03.2025 20:08 Ответить
Ну, на Ближнем востоке Трамп уже намироточил, что возобновились более усиленные военные действия, осталось ему только растопить печку в Европе…
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18.03.2025 20:09 Ответить
В кремлі немає ніякої енергетики.
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18.03.2025 20:10 Ответить
Опалювальний сезон майже закінчився, тепер нам удари по ТЕЦ менш чуттєві, вже до осені якось без них протягнемо. А ось їхні НПЗ пашуть весь рік. Нерівноцінний обмін.
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18.03.2025 20:13 Ответить
Дай бог начало для нормального заключения мира и отмены военного положения 🙏
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18.03.2025 20:56 Ответить
А це вигідно тільки росіянам
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18.03.2025 20:56 Ответить
ВАУ ВАУ ВАУ ВАУ ВАУВАУ ВАУ!!!!!!!!!!!!!КРУТО!!!!!!!!
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18.03.2025 21:26 Ответить
наскільки пам'ятаю Трамп вимагав повноцінне припинення вогню без умов. Тому виглядає більше як "Трамп підтримав те, що вимагав путін"
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18.03.2025 21:34 Ответить
Тоді якого хера у нас шахеди літають????!!!!! ЗАРАЗ!
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18.03.2025 23:55 Ответить
https://glavcom.ua/country/incidents/rosijani-porushili-enerhetichne-peremirja-vdarivshi-po-kritichnomu-objektu-v-slovjansku-1050158.html Касапи, попри запевнення ***** Трампу, що він віддав наказ своїм оркам не бити по енергетичній інфраструктурі України, через дві години після цього першими порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту електроенергетики в Слов'янську.
Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Про це повідомляє https://glavcom.ua/country/incidents/rosijani-porushili-enerhetichne-peremirja-vdarivshi-po-kritichnomu-objektu-v-slovjansku-1050158.html «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.
Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.
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19.03.2025 00:47 Ответить
 
 