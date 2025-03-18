Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергоинфраструктуре, - Кремль

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Путин сказал Трампу о подготовке обмена военнопленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175 в среду, 19 марта.

Кроме этого, Путин "положительно откликнулся" на предложение Трампа о взаимном отказе Украины и РФ от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующее распоряжение военным".

Отмечается, что с российской стороны очерчен ряд существенных моментов, а именно необходимость остановки "принудительной мобилизации" в Украине и перевооружения ВСУ в случае прекращения огня.

Также Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования войны.

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