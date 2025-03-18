Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергоинфраструктуре, - Кремль
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Путин сказал Трампу о подготовке обмена военнопленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175 в среду, 19 марта.
Кроме этого, Путин "положительно откликнулся" на предложение Трампа о взаимном отказе Украины и РФ от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующее распоряжение военным".
Отмечается, что с российской стороны очерчен ряд существенных моментов, а именно необходимость остановки "принудительной мобилизации" в Украине и перевооружения ВСУ в случае прекращения огня.
Также Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования войны.
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P.s. Уже жужжат "голуби мира"...
Коротше кажучи, ні пр що. трампон як завжди наговорив купу всього, а у сухому залишку отримав пшик.
Ми по електростанціям та трансформаторам навіть і НЕ БИЛИ....
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
але, як кажуть в одесі, дві великі різниці.
наша енергосистема, це цивільна інфраструктура, а нафтові заводи це військова ціль!
все, як і казали "експерти", плєшивий буде торгуватися і вивалювати нові і нові умови!
це все що треба знати про перемовини двох старих підарів…
піzдабол ботоксний
інсайдер ЗСУ
Российские условия НАТО и США по гарантиям безопасности
15 декабря 2021 года российский президент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Путин передал помощнице https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90 госсекретаря США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD Карен Донфрид «конкретные предложения» о «гарантиях безопасности», которые Россия желала от Запада. Спустя два дня, 17 декабря МИД РФ на своем сайте опубликовал эти документы. Проекты договоренностей назывались «Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности» и «Соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического Договора».
Российский проект договора с США в частности предусматривал:
Отказ США от создания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%BC военных баз в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 государствах бывшего СССР и прекращение любого военное сотрудничества с ними;Обязательство США исключить дальнейшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E расширение НАТО на восток и отказ от приема в Альянс государств бывшего СССР;Отказ России и США от развертывания ракет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F средней и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 меньшей дальности в местах, из которых они могут поражать цели на территории другой стороны; Обязательство сторон не развертывать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 ядерное оружие за пределами своих границ; вернуть оружие, развернутое ранее вне национальных территорий; ликвидировать зарубежную инфраструктуру для размещения ядерного оружия; не проводить учений с отработкой применения ядерного оружия; не обучать военных неядерных государств применять ядерное оружие; Обязательство сторон воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба и от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда могут быть поражены цели на территории другой стороны; Невмешательство во внутренние дела, включая отказ от поддержки организаций, групп и отдельных лиц, выступающих за "неконституционную смену власти", а также любых действий, имеющих целью изменение политического или социального строя одной из сторон.
Проект России договора с НАТО предусматривал:
Вывод с территории стран, ставших членами НАТО после 1997 года, всех вооружённых сил и военной инфраструктуры иностранных государств, появившихся там за последующие годы; Исключение дальнейшего расширения НАТО, в том числе присоединения Украины, а также других государств; Отказ НАТО от любой военной деятельности на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Восточной Европе, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Закавказье и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Центральной Азии; Подтверждение того, что стороны «не рассматривают друг друга в качестве противников» и готовы «мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы»; В целях «исключения возникновения инцидентов» стороны обязываются отказаться проводить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F военные учения и другие действия «свыше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 бригадного уровня» в согласованной приграничной полосе; Создание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F горячих линий для экстренных контактов между Россией и НАТО.
Реакции
Кому селёдку кинуть?
Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Про це повідомляє https://glavcom.ua/country/incidents/rosijani-porushili-enerhetichne-peremirja-vdarivshi-po-kritichnomu-objektu-v-slovjansku-1050158.html «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.
Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.