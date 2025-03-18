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Новости Воздушная тревога из-за угрозы баллистики
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики

В части областей объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Вечером вторника, 18 марта, в Киеве и ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Дополняется...

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Воздушные силы (2279) воздушная тревога (784) баллистические ракеты (375)


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Гольфіст за все домовився: то мирні шахеди, політають і повернуться на болота.
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18.03.2025 20:36 Ответить
"салют куйла" на честь закінчення розмови із "трамбоном" ,в котрій куйло його послав....
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18.03.2025 20:39 Ответить
Так це вже "план миру" від Трампа" чи ще "двіжуха" від пуйла !?
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18.03.2025 20:43 Ответить
це вже "пєрєміріє" і "главноєнєстрєлять" чи як казав наш верховний - етажесавсємдругоє
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18.03.2025 21:10 Ответить
Ось результат трампівського так званого перемиря який вирішив про щось домовитись з кривавим рашиським терористом ,ганьба вам пане Трамп.
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18.03.2025 21:10 Ответить
 
 