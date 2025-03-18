Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей: Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики
Вечером вторника, 18 марта, в Киеве и ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Дополняется...
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Redcar Ukraine
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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AbOriginal_UA
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Victor Frey #551639
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Володимир Омельянов
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