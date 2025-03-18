Украинские защитники уничтожили 4 грузовика, ББМ и ликвидировали одного оккупанта на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине воины Батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады уничтожили 4 грузовика, ББМ и ликвидировали одного оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал подразделения.

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