РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8590 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
3 254 0

Украинские защитники уничтожили 4 грузовика, ББМ и ликвидировали одного оккупанта на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине воины Батальона беспилотных систем "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады уничтожили 4 грузовика, ББМ и ликвидировали одного оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал подразделения.

Также смотрите: Воины 63 ОМБр уничтожили 15 единиц техники оккупантов, - среди них была реактивная установка "Партизан". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) ликвидация (3517) 42 ОМБр (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 