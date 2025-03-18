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Контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, благодаря Резерв+, - Минобороны

Резерв+

Будущие контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, благодаря Резерв+. Ранее медосмотр был привязан только к месту учета.

Об этом написала в фейсбуке заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь граждане, которые планируют подписать контракт, могут выбрать локацию ВВК:

  • По месту учета, как и раньше
  • По месту жительства
  • На базе будущей воинской части

"Это поможет сэкономить время тем, кто стоит на воинском учете в одном месте, а проживает в другом. Для этого достаточно обновить Резерв+ до последней версии. Продолжаем развивать реформу ВВК и делаем путь к службе в Силах обороны более удобным и доступным для всех, кто готов присоединиться", - отметила Черногоренко.

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Автор: 

контракт (422) мобилизация (2751) военно-врачебная комиссия (188) Черногоренко Екатерина (115)


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Раніше медогляд був прив'язаний лише до місця обліку.

..ну або до місця бусифікації , як вийде
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18.03.2025 21:08 Ответить
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18.03.2025 21:23 Ответить
ВЛК це взагалі формальність. Його пройти можна по фотографії, показавши наявність рук і ніг. Яка різниця де проходити?
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19.03.2025 05:36 Ответить
 
 