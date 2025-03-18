Контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, благодаря Резерв+, - Минобороны
Будущие контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, благодаря Резерв+. Ранее медосмотр был привязан только к месту учета.
Об этом написала в фейсбуке заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Теперь граждане, которые планируют подписать контракт, могут выбрать локацию ВВК:
- По месту учета, как и раньше
- По месту жительства
- На базе будущей воинской части
"Это поможет сэкономить время тем, кто стоит на воинском учете в одном месте, а проживает в другом. Для этого достаточно обновить Резерв+ до последней версии. Продолжаем развивать реформу ВВК и делаем путь к службе в Силах обороны более удобным и доступным для всех, кто готов присоединиться", - отметила Черногоренко.
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..ну або до місця бусифікації , як вийде