РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8590 посетителей онлайн
Новости Стрельба в ТРЦ в Белой Церкви
7 151 11

Стрельба в ТРЦ в Белой Церкви: правоохранители задержали шестерых причастных

Задержали 6 человек, причастных к стрельбе в ТРЦ в Белой Церкви

Правоохранители задержали шесть человек, которых считают причастными к стрельбе в одном из торгово-развлекательных центров в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что сейчас начато расследование по фактам покушения на убийство, хулиганства, совершенного группой лиц с применением огнестрельного оружия и незаконного обращения с оружием (ч. 3 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 18 марта 2025 года около 11 часов группа лиц зашли в помещение спортивного клуба, расположенного в торгово-развлекательном центре города Белая Церковь, где вступили в конфликт с тремя посетителями, в ходе которого совершили несколько выстрелов.

В результате применения огнестрельного оружия один человек получил ранения и был госпитализирован.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных устроила стрельбу в одном из ТРЦ Белой Церкви Киевской области.

Смотрите также: Стрельба произошла в одном из ТРЦ Белой Церкви: ранен мужчина. ФОТОрепортаж (дополнено)

Автор: 

Белая Церковь (178) Киевская область (4121) стрельба (3251) Белоцерковский район (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
А на Цензорі кацапи у вишиванках пишуть про сепарів у Білій Церкві
показать весь комментарий
18.03.2025 21:19
+5
Всю бичву на мінні поля, а хто виживе на риття окопів
показать весь комментарий
18.03.2025 21:07
+4
Так так, факти свідчать про роздмухування суспільної напруги всілякою сволотою і ти це доводиш своїм нікчемним існуванням
показать весь комментарий
18.03.2025 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Біла церква кишить сєпарами
показать весь комментарий
18.03.2025 21:06 Ответить
А на Цензорі кацапи у вишиванках пишуть про сепарів у Білій Церкві
показать весь комментарий
18.03.2025 21:19 Ответить
ну так факти говорять самі за себе. постійно щось рузькомірське - то дівча поб'ють, то людей постріляють
показать весь комментарий
18.03.2025 21:31 Ответить
Так так, факти свідчать про роздмухування суспільної напруги всілякою сволотою і ти це доводиш своїм нікчемним існуванням
показать весь комментарий
18.03.2025 21:44 Ответить
ну ховайте голову в пісок, страВуси.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:06 Ответить
Всю бичву на мінні поля, а хто виживе на риття окопів
показать весь комментарий
18.03.2025 21:07 Ответить
Сто пудово они инвалиды третьей группы,кто же их отправит.
показать весь комментарий
18.03.2025 21:12 Ответить
Патріот з Польші не знає, що інваліди третьої групи підлягають призову. Більш того, третя група - працездатна
показать весь комментарий
18.03.2025 22:21 Ответить
Хлопці попутали абревіатури, - хотіли в ТЦК, а попали в ТРЦ.
показать весь комментарий
18.03.2025 21:21 Ответить
Тітушки?
показать весь комментарий
18.03.2025 21:54 Ответить
 
 