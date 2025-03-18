Стрельба в ТРЦ в Белой Церкви: правоохранители задержали шестерых причастных

Правоохранители задержали шесть человек, которых считают причастными к стрельбе в одном из торгово-развлекательных центров в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что сейчас начато расследование по фактам покушения на убийство, хулиганства, совершенного группой лиц с применением огнестрельного оружия и незаконного обращения с оружием (ч. 3 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 18 марта 2025 года около 11 часов группа лиц зашли в помещение спортивного клуба, расположенного в торгово-развлекательном центре города Белая Церковь, где вступили в конфликт с тремя посетителями, в ходе которого совершили несколько выстрелов.

В результате применения огнестрельного оружия один человек получил ранения и был госпитализирован.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных устроила стрельбу в одном из ТРЦ Белой Церкви Киевской области.

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