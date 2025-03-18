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Минобороны РФ заявило о попытке "вклинивания" ВСУ в Белгородскую область

В РФ заявили о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область 18 марта

Российское минобороны утверждает, что с 5 утра 18 марта украинские войска якобы пытались "вклиниться" на территорию РФ в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

Об этом заявили в минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Российская сторона утверждает о "вклинивании подразделений ВСУ" в Белгородскую область РФ для "создания негативного фона" вокруг переговоров Путина и Трампа.

В минобороны РФ заявили, что в "провокации" было задействовано до 200 украинских солдат и 29 единиц техники: пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.

Утверждается, что российские силы не допустили прорыва границы и якобы убили 60 бойцов ВСУ, уничтожив один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль.

"Остальные боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался. По раскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне на Сумщине нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери", - говорится в сообщении РФ.

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В РФ заявили о попытке ВСУ зайти в Белгородскую область 18 марта

Автор: 

Минобороны рф (925) Белгород (449) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+9
Усі
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18.03.2025 21:34
+9
А чого так скромно? Нічого не написали про збиті 7 F-35, 2 F-22, знищену танкову бригаду НАТО, втоплений авіаносець та підбиту Зірку Смерті?
Щось мінвійни ерефії втрачає ентузіазм та творчі компетенції. От раніше.....мммм...збиті F-16, ще до їх постачання в Україну, знищені Хаймарси в кількості більшій від наявної.....
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18.03.2025 21:39
+7
москальня завжди бреше
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18.03.2025 21:38
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Правила форума Совет форумчан
Хто *******?
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18.03.2025 21:33 Ответить
Усі
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18.03.2025 21:34 Ответить
Валізка чвякає - Трампон підскакує.
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18.03.2025 21:38 Ответить
москальня завжди бреше
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18.03.2025 21:38 Ответить
канашенкав апять язиком всєх убіл...
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18.03.2025 21:38 Ответить
Бєлгородскій клін! Вот такой рубєц мікарда аставілі..
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18.03.2025 21:39 Ответить
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18.03.2025 22:00 Ответить
А чого так скромно? Нічого не написали про збиті 7 F-35, 2 F-22, знищену танкову бригаду НАТО, втоплений авіаносець та підбиту Зірку Смерті?
Щось мінвійни ерефії втрачає ентузіазм та творчі компетенції. От раніше.....мммм...збиті F-16, ще до їх постачання в Україну, знищені Хаймарси в кількості більшій від наявної.....
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18.03.2025 21:39 Ответить
с 10октября 2023 года одна оборона и отступление , какие атаки у Порошнко?)
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18.03.2025 21:47 Ответить
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18.03.2025 21:41 Ответить
Обсирський передає таким чином військові технології на РОДІНУ.
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18.03.2025 21:47 Ответить
Зараз вискочить Трампон і почне хаяти Бубочку, бо Ху.йло ж ніколи не *******.
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18.03.2025 21:45 Ответить
Не почне. Він назвав це війна в Україні. Навіть якщо Українська Армія на Сахалін зайде, це все одно буде війна в Україні.
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18.03.2025 22:01 Ответить
В ГШ вирішили добити ті залишки військ, які дивом вийшли з Курщини? А то ще на Київ підуть...
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18.03.2025 21:50 Ответить
скорее на тебя пойдут когут зрадойобский)
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18.03.2025 21:58 Ответить
Та так, то ж не наші Бредлі тепер вивчають на якомусь уралвагонзаводі.
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18.03.2025 22:14 Ответить
Штати залишили талібам зброї та техніки на десятки мільярдів, тому проблем для вивчення американської техніки в уралвагонзаводу не існує давно.
А ще задайтесьі питанням, чому росіяни не виготовляють смартфони рівня iPhone 16, адже вони у них є - бо руки з ж.пи, те саме стосується й "бредлі".
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18.03.2025 22:47 Ответить
Тобто ви підтримуєте дії нашого вищого військового керівництва та бездарне планування операцій с послідуючими втратами?
До сраки куди вони ті бредлі засунуть, не в цьому наші проблеми...
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18.03.2025 23:43 Ответить
всі чекали на вас там, а ви тут на цензорі серете як воювати треба
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19.03.2025 00:29 Ответить
Краснопільська селищна рада https://suspilne.media/sumy/973801-ziteliv-krasnopilskoi-gromadi-zaklikaut-evakuuvatisa/ закликала виїхати до більш безпечних місць жителів 19 населених пунктів. Це майже половина сіл та селищ громади. (с)
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18.03.2025 22:09 Ответить
Хіба можна ще на таку.дурість.піти?
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18.03.2025 22:54 Ответить
 
 