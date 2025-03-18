Минобороны РФ заявило о попытке "вклинивания" ВСУ в Белгородскую область

Российское минобороны утверждает, что с 5 утра 18 марта украинские войска якобы пытались "вклиниться" на территорию РФ в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

Об этом заявили в минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Российская сторона утверждает о "вклинивании подразделений ВСУ" в Белгородскую область РФ для "создания негативного фона" вокруг переговоров Путина и Трампа.

В минобороны РФ заявили, что в "провокации" было задействовано до 200 украинских солдат и 29 единиц техники: пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.

Утверждается, что российские силы не допустили прорыва границы и якобы убили 60 бойцов ВСУ, уничтожив один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль.

"Остальные боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался. По раскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне на Сумщине нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери", - говорится в сообщении РФ.

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