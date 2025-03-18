Враг в Торецке накапливает силы и пытается осуществлять штурмовые действия, - ОТГ "Луганск"
За последнюю неделю российская армия осуществила две фланговые атаки на Торецком направлении. Противник накапливает силы и пытается проводить штурмы в направлении шахты "Центральная".
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в центральной части Торецка наблюдается активное накопление российских сил.
"Затем враг пытается осуществлять штурмовые действия в направлении шахты Торецка "Центральная", а также по центру города в район стадиона "Авангард", - пояснил Запорожец.
Спикер отметил, что войска РФ постоянно перемещаются и главной задачей для украинских защитников является уничтожение противника во время таких передвижений.
"Во время перемещений враг несет потери, потому что от центра города все штурмовые действия происходят где-то под наблюдением БПЛА, где-то сопровождение идет к каким-то локациям под наблюдением БПЛА. Враг не всегда понимает, где он находится, поэтому такие штурмовые действия непосредственно с применением беспилотной составляющей происходят", - рассказал Запорожец.
Оккупационная армия с начала марта осуществила более 200 авиационных ударов в операционной зоне ОТГ "Луганск", добавил он.
Ранее в DeepState сообщали, что россияне накапливают живую силу для штурмов на Константинополь.
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