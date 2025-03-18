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Новости Обеспечение ВСУ оружием
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Сейчас дефицита в вооружении нет, однако есть трудности с FPV-дронами, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицита вооружений в ВСУ пока нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас я вижу некоторые дефициты, но в целом серьезных дефицитов, да, сегодня есть вопросы с FPV, есть еще какие-то вопросы, но там с точки зрения артиллерии, с точки зрения некоторых мин, систем, то что пока что мы закрываем эти вопросы. И, честно говоря, наращиваем. Есть несколько контрактов, однако они не бесплатные, как это было в "первый-второй год войны". У нас есть небесплатная помощь, но она есть. И мы находим на нее или партнерские деньги, или свои деньги", - объяснил президент.

Читайте: Акции оборонных компаний в Азии рекордно выросли из-за планов Европы о перевооружении

Зеленский добавил, что сейчас все страны увеличивают поддержку и увеличивают процент этой поддержки в украинское отечественное производство.

По ПВО президент отметил, что "мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет". "Не хватит этого ПВО. Нужно заказывать, договариваться с другими странами, брать лицензии и открывать свои заводы", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) оружие (10204) ВСУ (6568)


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Топ комментарии
+17
Труднощі з FPV є... Тому що їх постачають хто завгодно тільки не держава. З умєрова не хочеш спитати,блазень ти сраний?
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18.03.2025 22:26
+10
Самое дешевое из того что нужно армии - и тут обосрались.
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18.03.2025 22:23
+9
є ще якісь питання, але там з точки зору артилерії, з точки зору деяких мін, систем, то що поки що ми закриваємо ці питання

Так то все добре. Тільки от снаряди, міни, системи якісь. Ага. А так все добре...

Потужний набір слів з якого витікає прямо протилежне - є купа проблем та дефіціт озброєнь.
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18.03.2025 22:24
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Все контролює!
Міни, дрони, фінанси, дороги.
Країна в надійних руках!
Який молодець!!!
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18.03.2025 22:22 Ответить
Самое дешевое из того что нужно армии - и тут обосрались.
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18.03.2025 22:23 Ответить
є ще якісь питання, але там з точки зору артилерії, з точки зору деяких мін, систем, то що поки що ми закриваємо ці питання

Так то все добре. Тільки от снаряди, міни, системи якісь. Ага. А так все добре...

Потужний набір слів з якого витікає прямо протилежне - є купа проблем та дефіціт озброєнь.
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18.03.2025 22:24 Ответить
Труднощі з FPV є... Тому що їх постачають хто завгодно тільки не держава. З умєрова не хочеш спитати,блазень ти сраний?
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18.03.2025 22:26 Ответить
Міноборони планує цього року закупити 4,5 мільйона дронів. На це спрямують 110 мільярдів Джерело: https://biz.censor.net/n3540271

А сколько миллиардов при этом пропадут и контракты не будут выполнены?
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18.03.2025 22:27 Ответить
50 млрд. грн. дебіторської заборгованості. Тобто таку суму держава вже заплатила і ще не отримала озброєнь.
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18.03.2025 22:41 Ответить
Сам же ставить палки в колеса.
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18.03.2025 22:28 Ответить
Клоун же миллион дронов обещал, миллиард деревьев ххахаха
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18.03.2025 22:28 Ответить
ще по 1000 грн. роздай, або вчителям по 1300 за несприятливі умови праці
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18.03.2025 22:29 Ответить
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18.03.2025 22:36 Ответить
Балони з речовинами...
Може речовина в балонах?
Це все одно, що ходив в магазин і купив кульок целофановий з хлібом...
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19.03.2025 13:12 Ответить
Главное бабло на расейские реакторы гнида зеленая нашел
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18.03.2025 22:32 Ответить
А якже мільйон мільярдів дронів для фронту? Все? Кінчились? Чорт потужний...
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18.03.2025 22:33 Ответить
Так треба ще кількох волонтерів, крім Порошенка, закошмарити і все буде ОК
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18.03.2025 22:37 Ответить
На запитання "як у вас там?" товариш з Сумщини сказав "голодовка повна, сидимо без роботи" (міни).

А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо хорошо, всьо хорошо (с)
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18.03.2025 22:39 Ответить
чим більші про@оби, тим найвеличніший нікчема більше бреше про "всьо пад кантролєм"... рік тому "пад кантролєм" у зелідора було питання виробництва дронів, а тепер він каже, що є проблеми з фпв дронами... Так підійди до дзеркала та харкни в нього, Вован, бо це ж ти варнякав рік тому, що в тебе всі дрони пад кантролєм.
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18.03.2025 22:47 Ответить
а де мільйно дронів від тебе недолуге
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18.03.2025 23:04 Ответить
Ефективних менеджерів майстрів організовувати труднощі не хочеш прибрати? Отих 5-6.
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18.03.2025 23:05 Ответить
Раніше у Міністерстві оборони України повідомили, що у 2024 році до Сил оборони було передано понад 1.2 млн дронів різних типів, які змінюють баланс сил на полі бою.

За 11 місяців 2024-го Міноборони передало до Сил оборони:

1,1 млн FPV-дронів-камікадзе;
40 000 розвідувальних мультироторних БПЛА;
5 000 розвідувальних дронів літакового типу;
6 000 ударних БПЛА глибинного ураження;
2 000 багаторазових ударних БПЛА;
5 000 FPV-коптерів багаторазового використання.

Загалом за даними Мінцифри, оприлюдненими в жовтні, наша країна у 10 разів збільшила виробництво безпілотників у 2024-му порівняно з 2023 роком.
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18.03.2025 23:08 Ответить
 
 