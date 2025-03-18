Сейчас дефицита в вооружении нет, однако есть трудности с FPV-дронами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицита вооружений в ВСУ пока нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас я вижу некоторые дефициты, но в целом серьезных дефицитов, да, сегодня есть вопросы с FPV, есть еще какие-то вопросы, но там с точки зрения артиллерии, с точки зрения некоторых мин, систем, то что пока что мы закрываем эти вопросы. И, честно говоря, наращиваем. Есть несколько контрактов, однако они не бесплатные, как это было в "первый-второй год войны". У нас есть небесплатная помощь, но она есть. И мы находим на нее или партнерские деньги, или свои деньги", - объяснил президент.

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Зеленский добавил, что сейчас все страны увеличивают поддержку и увеличивают процент этой поддержки в украинское отечественное производство.

По ПВО президент отметил, что "мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет". "Не хватит этого ПВО. Нужно заказывать, договариваться с другими странами, брать лицензии и открывать свои заводы", - добавил он.