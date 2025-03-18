Сейчас дефицита в вооружении нет, однако есть трудности с FPV-дронами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицита вооружений в ВСУ пока нет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас я вижу некоторые дефициты, но в целом серьезных дефицитов, да, сегодня есть вопросы с FPV, есть еще какие-то вопросы, но там с точки зрения артиллерии, с точки зрения некоторых мин, систем, то что пока что мы закрываем эти вопросы. И, честно говоря, наращиваем. Есть несколько контрактов, однако они не бесплатные, как это было в "первый-второй год войны". У нас есть небесплатная помощь, но она есть. И мы находим на нее или партнерские деньги, или свои деньги", - объяснил президент.
Зеленский добавил, что сейчас все страны увеличивают поддержку и увеличивают процент этой поддержки в украинское отечественное производство.
По ПВО президент отметил, что "мы здесь не закроемся просто финансированием в наш бюджет". "Не хватит этого ПВО. Нужно заказывать, договариваться с другими странами, брать лицензии и открывать свои заводы", - добавил он.
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Міни, дрони, фінанси, дороги.
Країна в надійних руках!
Який молодець!!!
Так то все добре. Тільки от снаряди, міни, системи якісь. Ага. А так все добре...
Потужний набір слів з якого витікає прямо протилежне - є купа проблем та дефіціт озброєнь.
А сколько миллиардов при этом пропадут и контракты не будут выполнены?
Може речовина в балонах?
Це все одно, що ходив в магазин і купив кульок целофановий з хлібом...
А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо хорошо, всьо хорошо (с)
менеджерівмайстрів організовувати труднощі не хочеш прибрати? Отих 5-6.
За 11 місяців 2024-го Міноборони передало до Сил оборони:
1,1 млн FPV-дронів-камікадзе;
40 000 розвідувальних мультироторних БПЛА;
5 000 розвідувальних дронів літакового типу;
6 000 ударних БПЛА глибинного ураження;
2 000 багаторазових ударних БПЛА;
5 000 FPV-коптерів багаторазового використання.
Загалом за даними Мінцифри, оприлюдненими в жовтні, наша країна у 10 разів збільшила виробництво безпілотників у 2024-му порівняно з 2023 роком.