Бойцы 12-й бригады "Азов" уничтожают 12 российских дронов с помощью зенитных беспилотников. ВИДЕО

Операторы дронов 12-й бригады "Азов" с помощью зенитных дронов уничтожили 12 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"ПВО 12-й бригады "Азов" уничтожает вражеские "крылья". Враг постоянно ищет места для поражения в тылу Сил обороны. Каждый обнаруженный объект и даже гражданская инфраструктура могут стать потенциальной целью для ракет, КАБов и дронов оккупантов. Азовские операторы зенитных FPV-дронов работают днем и ночью для систематической ликвидации вражеских "глаз" и ударных БПЛА в воздухе. На видео - подборка уничтожений вражеских БПЛА FPV-дронами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 12-й бригады специального назначения "Азов", - отмечается в комментарии к видео.

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