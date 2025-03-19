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Новости Политика Трампа Сближение США с РФ и Китаем
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Трамп не хочет, чтобы Китай и Россия еще больше сближались: Их "брак" не является естественным

Путін та Сі

США намерены улучшить отношения с Россией и Китаем, не хотели бы дальнейшего сближения Пекина и Москвы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стремимся наладить отношения с обеими странами, но мы не хотим, чтобы Китай и Россия еще больше сближались", - сказал Трамп.

По его мнению, и глава КНР Си Цзиньпин, и Россия желают улучшить отношения с Соединенными Штатами при нынешней администрации, поскольку США очень изменились.

"Мы стали совсем другой страной, чем были всего несколько месяцев назад. Теперь мы страна, которую уважают. (Раньше - Ред.) нас не уважали, над нами смеялись, потому что у нас было некомпетентное руководство", - добавил хозяин Белого дома, имея в виду администрацию своего предшественника президента Джо Байдена.

По словам Трампа, сближение Китая и России никогда бы не произошло, если бы не "плохая" политика президента США Барака Обамы, в частности в энергетике, подтолкнувшая Пекин и Москву навстречу друг другу.

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"Брак" Китая и России никогда бы не состоялся, он не является естественным по одной причине: Россия имеет огромную территорию, много земли, а Китаю её недостаточно. Зато население России гораздо меньше, чем в Китае, и это естественная ситуация, которая постоянно подогревает вражду между ними", - считает действующий президент США.

Трамп также сказал, что сейчас Пекин и Москва дружат, но Соединенные Штаты будут дружить и с теми, и с другими.

"Мы будем дружить с обеими странами", - заявил американский лидер.

По его убеждению, Китай, в частности, очень нуждается в США с точки зрения торговли, однако для ее расширения сначала нужно выровнять торговый дефицит с КНР, который составляет более 1 триллиона долларов (здесь, очевидно, Трамп оговорился и в контексте Китая упомянул об общем дефиците внешней торговли США за прошлый год, поскольку по итогам 2024 года весь товарооборот между КНР и США составил 688,3 млрд долл., а дефицит составил 335 млрд долл.)

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Ранее Трамп заявлял, что Си Цзиньпин посетит США "в недалеком будущем".

Автор: 

Китай (2946) россия (95441) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+11
Ага. А шлюб США і рашистів - страшенно природній....
Якраз розуміння між двома диктаторами є природньою, а розуміння між демократичною країною і тоталітарною помийкою - страшенно не природня річ.
Вочевидь, Трамп - така ж помилка природи у США, як Зеленський в Україні.
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19.03.2025 10:02
+8
У мене чудові стосунки з усіма. З Путіним - фАНТАСТИЧНІ, з Сі - ще краще. Але знаєте що? Їхній «шлюб» - НЕСПРАВЖНІЙ. Це як якби ведмідь і дракон вирішили завести дім - без кухні! Абсурд.
Китай хоче землю. Росія має землю. Але знаєте що не має Росія? Людей! У них є танки, але немає TikTok. Це не працює!
Я сказав їм:
«Хлопці, розбігайтеся. США любить вас обох, але ви разом - це наче Борщ із Кока-Колою.»
За мене Китай поважав Америку. Ми мали угоди, ми мали міць. Байден - дав їм усе. Подарункове пакування і ще листівку зверху.
Я поверну повагу. І дефіциту не буде. Ні торгового, ні президентського.
Америка буде дружити з усіма. Бо всі хочуть дружити з переможцем. А переможець - це Я.
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19.03.2025 10:00
+7
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19.03.2025 10:05
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Правила форума Совет форумчан
У мене чудові стосунки з усіма. З Путіним - фАНТАСТИЧНІ, з Сі - ще краще. Але знаєте що? Їхній «шлюб» - НЕСПРАВЖНІЙ. Це як якби ведмідь і дракон вирішили завести дім - без кухні! Абсурд.
Китай хоче землю. Росія має землю. Але знаєте що не має Росія? Людей! У них є танки, але немає TikTok. Це не працює!
Я сказав їм:
«Хлопці, розбігайтеся. США любить вас обох, але ви разом - це наче Борщ із Кока-Колою.»
За мене Китай поважав Америку. Ми мали угоди, ми мали міць. Байден - дав їм усе. Подарункове пакування і ще листівку зверху.
Я поверну повагу. І дефіциту не буде. Ні торгового, ні президентського.
Америка буде дружити з усіма. Бо всі хочуть дружити з переможцем. А переможець - це Я.
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19.03.2025 10:00 Ответить
Куди ще природніше...
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19.03.2025 10:03 Ответить
Борщ + кока кола = окрошка))
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19.03.2025 10:04 Ответить
якщо порожній баняк з борщу залити теплою водою, то будуть "щі"
рудому донні певно подобаються, оно як за ***** топить
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19.03.2025 10:10 Ответить
Рудий ************....
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19.03.2025 10:21 Ответить
цей рижий ушльопок хворий на всю голову ! америка РЯТУЙСЯ !!!!!!
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19.03.2025 10:22 Ответить
Трмп акбар!
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19.03.2025 10:21 Ответить
Трамп не хоче, щоб Китай і Росія ще більше зближувалися, тому заплатить Ху@лу тим, що йому не належить - Україною, щоб двоє упирів не скліщилися. .
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19.03.2025 10:01 Ответить
Ой вже давайте третю світову, бо вони нас замучають з двох сторін
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19.03.2025 10:02 Ответить
Ага. А шлюб США і рашистів - страшенно природній....
Якраз розуміння між двома диктаторами є природньою, а розуміння між демократичною країною і тоталітарною помийкою - страшенно не природня річ.
Вочевидь, Трамп - така ж помилка природи у США, як Зеленський в Україні.
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19.03.2025 10:02 Ответить
Путин боится маоистов,анексия сибири неизбежна,стремясь оттянуть это событие ботокс лижет сишные красные яйца усердно и умело,и оторвать его от этого процесса не сможет никто.
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19.03.2025 10:03 Ответить
анексія була б неминучою, якби в пекіні сиділо шось притомне.
ну шо тобі іще треба? все ппо з сибіру вивезено. всі ппд частин - пусті. всі бази зберігання техніки - пусті. склади *********** - пусті. армія зав'язла і нездатна навіть нашкребти більше 60 тищ ротів (ротів, не солдат) для вирішення сугубо тактичних задач.
нє, будуть чекати поки чийсь труп пропливе по річці. так це може виявитись твій власний труп.
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19.03.2025 10:11 Ответить
Сі вичікує спостерігаючи як рашистська армія розчиняється в Україні. До того ж Сі раніше боявся посваритися з сша і різких дій Заходу . Но тепер Тампон сам показав немічність сша і санкціями проти Китаю, Канади і ЄС обрубав всі мотузки які стримували Сі від дій. Якщо Китай почне напад чи як зараз модно говорити, звільнення Тайваню чи рашки то весь світ скоріше підтримає Китай чим сша.
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19.03.2025 11:13 Ответить
що можна вичікувать? доки рашка піде на мир і повністю відновиться? вони цього вичікують?
різкі дії заходу до рашки з 22го року сильно налякали китайців? серйозно?
те шо вони нерівно дихають до Тафваню - то ясно. але хіба Бахмут чи Авдіївка не показали, шо вони врешті здобудуть? їм потрібні руїни Тайбея і вони за це готові платити найвищу ціну? то я й про це й пишу - неадеквати.
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19.03.2025 11:20 Ответить
Думаю скро Сі почне вже діяти. Сам Тампон підштовхнув Китай діяти вже швидше і рішучіше . Якщо вірити прогнозам провидців, які ще десятки років назад прогнозували велику війну 2020-22 року в Европі, і яка зараз вже йде в Україні, то за їх прогнозами до 2030-32 року Китай піде звільняти Сосію вирізавши половину кацапів. Можливо Тампон і Европа надіються що здавши Україну рашці, з допомогою українців рашка буде воювати з китайцями. Дарма вони надіються. Я скоріше буду допомагати китайцям вирізати кацапів і тим хто кацапам допомагає.
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19.03.2025 11:34 Ответить
Не нужно путать ваши личные хотелки и политику хитрозадых маоистов.
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19.03.2025 12:08 Ответить
а до чого тут мої хотєлкі? це факт: рашка не була настільки військово виснаженою і розбитою із зими 42-го. і гірше вже не буде, а при будь-якому послабленні військових дій почнеться відновлення. і хитрозадість маоістів, здається, дещо перебільшеною. не можуть по-справжньому хитрозаді повинищувати всіх горобців, а далі пухнути з голоду. і не можуть вбити свою демографію об стіну. зато хитрозадістю можна прикрити власну тупість чи нерішучість.
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19.03.2025 13:04 Ответить
На фоне мощи китайской армии и китайской экономики даже мощная путинская армия всегда будет выглядеть ничтожестом и убожеством.
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19.03.2025 19:30 Ответить
Твое какое собачье дело, кобель знает шо делать с ******!!!🤪🤣😊🥳🤡
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19.03.2025 10:03 Ответить
Дурень. Більш природнішого "шлюбу" в житті не існує: васал і сюзерен, два осколеи великої Орди Чингісхана, вони приречені бути разом до смерті.
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19.03.2025 10:05 Ответить
"Пізно всралась ваша хата...". Ніякого "зближення" там нема... Там іде, швидкими темпами, "ПОГЛИНЕННЯ"... Сибір готова для АНЕКСІЇ Китаєм!
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19.03.2025 10:16 Ответить
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19.03.2025 10:05 Ответить
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19.03.2025 10:06 Ответить
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19.03.2025 10:06 Ответить
А він не може цьому запобігти. На публіці рф буде проти китаю, а таємно будуть далі співпрацювати. Які ж вони наївні, як діти.
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19.03.2025 10:11 Ответить
щось мені це нагадало виступ пожежного інспектора у дітячому садку, причому садок вже горить а дітки дружно плескають у долоньки...
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19.03.2025 10:11 Ответить
Опять те же грабли. Ну не будут кацапы дружить с Америкой. Это не их суть.
США спасали кацапов после революции, те откормились и потом спали им.
Давали лендлиз во время второй мировой, а в благодарность получили гавно.
спасали и кормили в 90 их годах, ножки Буша. И что? Спасли как угрозу всему миру. У кацапов нет друзей. Они даже между собой не дружат.
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19.03.2025 10:13 Ответить
У світлі останніх подій вимальовується приблизний план дій адміністрації трампона. Він дуже простий: тягнути час і давати змогу ***** захопити ще більше території України. А щоб у публіки не виникало питань, вони робитимуть обнадійливі заяви типу "ми як ніколи близькі до миру". Скоріше за все, саме про це і домовилися під час збіговиськ у Джиді
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19.03.2025 10:13 Ответить
А ваша кривава оргія така гармонічна
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19.03.2025 10:16 Ответить
Також,Трампон хоче мати частіше з Меланією,але їхній шлюб не є природній)))
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19.03.2025 10:17 Ответить
І це все буде проходити за рахунок поступок за рахунок України. Що можна сказати по цьому поводу? Велика подяка 73%, які привели до влади те, що привели. Воно ні керувати армією не може, ні завнішніми відносинами в самі важкі части для України. Його стиль - це піар, мародерство і корупція для слугориг на найвищому рівні.
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19.03.2025 10:18 Ответить
цю "версію" для Краснодара писали у Москві!
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19.03.2025 10:19 Ответить
Тепер ми країна, яку поважають. (Раніше - Ред.) нас не шанували, над нами сміялися, бо у нас було некомпетентне керівництво", - а тепер весь світ просто ірже з очільника країни, яка хоче стати "Great again"!!!
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19.03.2025 10:20 Ответить
Тепер ми країна, яку поважають Джерело: https://censor.net/ua/n3541966
Чєво ***** )) ..!
Відкрий кацапські соцмережі , дурачок іржавий ,, почитай що про тебе і США тепер пишуть кацапи . Подивись на картинки які там публікують . Будеш дуже здивований . Знайди там хоч один коментар де є повага до США .! Навіть за Байдена такого не було .
Про Китай не знаю , але гадаю там з вас глузують так само . Прийди до тями , дурень . Ти зробив зі США посміховисько .
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19.03.2025 10:24 Ответить
Тампон так же як і Ху_ло живуть в своїй реальності ізольовані від реального світу. Ці два диктатори обставили себе плебеями і жополизами які їх вилизують і вихваляють з ранку до ночі даже якщо вони насруть мимо горшка. Вони привикли що і весь світ перед ними ходив навприсядки і сохраняв їм літсо щоб вони не вчворили. Но світ вже змінився і цих тиранів вже ніхто не боїться. Китай вже срать хотівна Тампона і на велич сша і це вже не раз показав не приїхавши на інавгурацію Тампона хоча його дуже запрошували і не раз. Сі жде коли Тампон сам приповзе в Китай просити з протягнутою рукою. Даже дикуни хусити і ті обстріляли американський авіаносець чого не дозволяв собі ніхто за останні 100 років.
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19.03.2025 11:06 Ответить
ось вам і відповідь, що відбувається (про це і Портніков казав):

трамп чомусь вірить, що росію можна відірвати від китаю в обійма штатів.

але IQ трампа не дозволяє попасти по гольф-м'ячу осягнути, що сша - ідеологічний ворог для росії і китаю.

Звісно можна зняти санкції, подарувати Україну та ЄС, відновлювати торгівлю з парашею, дзвонити з компліментами , але це просто розігріє апетит путіна зжерти трампа
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19.03.2025 10:27 Ответить
Америка для тих двох ворог. Куди ти лізеш зі своєю дружбою. Вони тебе в*****ь і висушать.
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19.03.2025 10:30 Ответить
Американський народ цінує свободу понад усе. А йому пропонують продатися за грубі гроші. Ось що проти природньо. Але все стане на місце!
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19.03.2025 10:30 Ответить
з огляду на те, як поводяться трампони з Канадою, нас ***** вони уже здали, що підтверджують і "результати їх переговорів про мир"
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19.03.2025 10:31 Ответить
Что путлер, что китаёзо, что ты, все вы не от природы, а из задницы дьявола выползли, ваше место в аду.
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19.03.2025 10:31 Ответить
Ну якщо ми від лідора періодично, коли він не використовує заготовку, чуємо поток свідомості невігласа і брехуна, то від "чуба" ми чуємо те саме помножене на відсутність гальм і деменцію. Який "протиприродній симбіоз" чіни і раші? Подивись на товарообіг там вже таке кубло, що фіг разрубаєш....
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19.03.2025 10:36 Ответить
У Трампу свої таргани в голові, та і не "рашка" застрягла в його зубах, а Китай. Йому потрібно ослабити партнерство між москвою і Пекіном, і чим швидше завершиться війна в Україні, тим швидше звільниться простір для зближення з рашкою. Тому в пріоритеті у нього не наше виживання, а щоб відсунути Китай і не допустити розвитку китайсько-російського альянсу.
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19.03.2025 10:40 Ответить
ага. природним буде тільки шлюб трампа з ******

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19.03.2025 10:46 Ответить
Ідіот...
Вони разом тільки тому, що їм є проти кого дружить!
І хер ти, тупе створіннячко, що з цим зробиш!
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19.03.2025 10:47 Ответить
Яке воно кончене. Ніхто і ніколи так не сміявся і неповажав сша як при Тампоні. Довело сша до ручки ще й цим гордиться. Дебіл такий же як і його друг Ху_йло
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19.03.2025 10:56 Ответить
А Україна має стати жертвою покращення відношин США та Московії.
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19.03.2025 10:57 Ответить
Скоро трампон махне рукою на Україну, забуде про неї й згадувати. Аби тільки Европа так не зробила. Бо є ймовірність, що світ навчиться жити без ресурсів кацапердії. Україна і людоїди залишаться сам-на-сам.
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19.03.2025 10:59 Ответить
От дебіл! Це тебе, руду потвору, кацапи мають у неприродну дірку. А у китайоз з кацапами все гармонічно:
- Два диктатори,
- дві посткомуністичні держави з рудіментарною риночною економікою, яка як фіговий листок прикриває тотальний контроль держави,
- два "наріди", де цінність життя дорівнює нолю.
- в обох - фінтомні болі за імперією і "втрачені" території.
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19.03.2025 11:05 Ответить
Має лишитися тільки один. Два однакових колись знищать одне одного і буде Один Великий Китай на 1/5 всього суходолу. Така собі перспектива...
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19.03.2025 12:23 Ответить
Ага, через три-чотири тисячі років. А на майбутні років триста їм нема чого ділити.
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19.03.2025 14:00 Ответить
Ковтання драконом козла шлюбом назвати не можна!
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19.03.2025 11:10 Ответить
Зрозуміло чому трамп не мав коханок, а платив шмарам. Бо він збоченець. Підклав Америку під мордор, щоб того не ...... Китай. Втаю американців з мудрим вибором.
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19.03.2025 11:23 Ответить
"...якби не "погана" політика президента США Барака Обами..." Джерело: https://censor.net/ua/n3541966

А хто ж був ПІСЛЯ Обами? Як же наступник Обами допустив продовження їхнього зближення?

Це мені нагадує нашого недолугого: у нашого все почалося 24.02.22 і він тут єдиний д'Артаньян, а у трампона все почалося 20.01.25 і він єдиний білий і пухнастий, оточений усіляким лайном.

Але стільки зробити за 2 місяці для посилення впливу Китаю у світі, скільки зробила ця руда папуга, та ще й під гаслами боротьби з Китаєм, то треба мати особливі талант і досвід!
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19.03.2025 11:46 Ответить
тампон, то набий мордяку сі. може той не стане лізти до лисої ***** в ліжко.
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19.03.2025 11:54 Ответить
Нехай відділить рашку від чайни великим прекрасним океаном, замість тисячі порожніх слів. 😉🤣 і від нас з Європою, щоб двічі не вставати.🤡
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19.03.2025 12:19 Ответить
Ревнує, мабуть, рудий півень.
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19.03.2025 12:58 Ответить
Стурбований гомік не може вирішити, кого шпокнути, а кому дупло підставити.
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19.03.2025 15:30 Ответить
У рашки не шлюб,а родинні зв'язки з Азією.Московія випала з лона Орди в 13 столітті і відтоді є її байстрюком-васалом.Просто зараз роль монгольських ханів виконують китайські хани.Трамп дурний повністю,якщо надіється розірвати їхні родинні узи.
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19.03.2025 18:57 Ответить
 
 