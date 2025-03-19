Трамп не хочет, чтобы Китай и Россия еще больше сближались: Их "брак" не является естественным

США намерены улучшить отношения с Россией и Китаем, не хотели бы дальнейшего сближения Пекина и Москвы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стремимся наладить отношения с обеими странами, но мы не хотим, чтобы Китай и Россия еще больше сближались", - сказал Трамп.

По его мнению, и глава КНР Си Цзиньпин, и Россия желают улучшить отношения с Соединенными Штатами при нынешней администрации, поскольку США очень изменились.

"Мы стали совсем другой страной, чем были всего несколько месяцев назад. Теперь мы страна, которую уважают. (Раньше - Ред.) нас не уважали, над нами смеялись, потому что у нас было некомпетентное руководство", - добавил хозяин Белого дома, имея в виду администрацию своего предшественника президента Джо Байдена.

По словам Трампа, сближение Китая и России никогда бы не произошло, если бы не "плохая" политика президента США Барака Обамы, в частности в энергетике, подтолкнувшая Пекин и Москву навстречу друг другу.

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"Брак" Китая и России никогда бы не состоялся, он не является естественным по одной причине: Россия имеет огромную территорию, много земли, а Китаю её недостаточно. Зато население России гораздо меньше, чем в Китае, и это естественная ситуация, которая постоянно подогревает вражду между ними", - считает действующий президент США.

Трамп также сказал, что сейчас Пекин и Москва дружат, но Соединенные Штаты будут дружить и с теми, и с другими.

"Мы будем дружить с обеими странами", - заявил американский лидер.

По его убеждению, Китай, в частности, очень нуждается в США с точки зрения торговли, однако для ее расширения сначала нужно выровнять торговый дефицит с КНР, который составляет более 1 триллиона долларов (здесь, очевидно, Трамп оговорился и в контексте Китая упомянул об общем дефиците внешней торговли США за прошлый год, поскольку по итогам 2024 года весь товарооборот между КНР и США составил 688,3 млрд долл., а дефицит составил 335 млрд долл.)

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Ранее Трамп заявлял, что Си Цзиньпин посетит США "в недалеком будущем".