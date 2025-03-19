Трамп не хочет, чтобы Китай и Россия еще больше сближались: Их "брак" не является естественным
США намерены улучшить отношения с Россией и Китаем, не хотели бы дальнейшего сближения Пекина и Москвы.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы стремимся наладить отношения с обеими странами, но мы не хотим, чтобы Китай и Россия еще больше сближались", - сказал Трамп.
По его мнению, и глава КНР Си Цзиньпин, и Россия желают улучшить отношения с Соединенными Штатами при нынешней администрации, поскольку США очень изменились.
"Мы стали совсем другой страной, чем были всего несколько месяцев назад. Теперь мы страна, которую уважают. (Раньше - Ред.) нас не уважали, над нами смеялись, потому что у нас было некомпетентное руководство", - добавил хозяин Белого дома, имея в виду администрацию своего предшественника президента Джо Байдена.
По словам Трампа, сближение Китая и России никогда бы не произошло, если бы не "плохая" политика президента США Барака Обамы, в частности в энергетике, подтолкнувшая Пекин и Москву навстречу друг другу.
"Брак" Китая и России никогда бы не состоялся, он не является естественным по одной причине: Россия имеет огромную территорию, много земли, а Китаю её недостаточно. Зато население России гораздо меньше, чем в Китае, и это естественная ситуация, которая постоянно подогревает вражду между ними", - считает действующий президент США.
Трамп также сказал, что сейчас Пекин и Москва дружат, но Соединенные Штаты будут дружить и с теми, и с другими.
"Мы будем дружить с обеими странами", - заявил американский лидер.
По его убеждению, Китай, в частности, очень нуждается в США с точки зрения торговли, однако для ее расширения сначала нужно выровнять торговый дефицит с КНР, который составляет более 1 триллиона долларов (здесь, очевидно, Трамп оговорился и в контексте Китая упомянул об общем дефиците внешней торговли США за прошлый год, поскольку по итогам 2024 года весь товарооборот между КНР и США составил 688,3 млрд долл., а дефицит составил 335 млрд долл.)
Ранее Трамп заявлял, что Си Цзиньпин посетит США "в недалеком будущем".
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Китай хоче землю. Росія має землю. Але знаєте що не має Росія? Людей! У них є танки, але немає TikTok. Це не працює!
Я сказав їм:
«Хлопці, розбігайтеся. США любить вас обох, але ви разом - це наче Борщ із Кока-Колою.»
За мене Китай поважав Америку. Ми мали угоди, ми мали міць. Байден - дав їм усе. Подарункове пакування і ще листівку зверху.
Я поверну повагу. І дефіциту не буде. Ні торгового, ні президентського.
Америка буде дружити з усіма. Бо всі хочуть дружити з переможцем. А переможець - це Я.
рудому донні певно подобаються, оно як за ***** топить
Якраз розуміння між двома диктаторами є природньою, а розуміння між демократичною країною і тоталітарною помийкою - страшенно не природня річ.
Вочевидь, Трамп - така ж помилка природи у США, як Зеленський в Україні.
ну шо тобі іще треба? все ппо з сибіру вивезено. всі ппд частин - пусті. всі бази зберігання техніки - пусті. склади *********** - пусті. армія зав'язла і нездатна навіть нашкребти більше 60 тищ ротів (ротів, не солдат) для вирішення сугубо тактичних задач.
нє, будуть чекати поки чийсь труп пропливе по річці. так це може виявитись твій власний труп.
різкі дії заходу до рашки з 22го року сильно налякали китайців? серйозно?
те шо вони нерівно дихають до Тафваню - то ясно. але хіба Бахмут чи Авдіївка не показали, шо вони врешті здобудуть? їм потрібні руїни Тайбея і вони за це готові платити найвищу ціну? то я й про це й пишу - неадеквати.
США спасали кацапов после революции, те откормились и потом спали им.
Давали лендлиз во время второй мировой, а в благодарность получили гавно.
спасали и кормили в 90 их годах, ножки Буша. И что? Спасли как угрозу всему миру. У кацапов нет друзей. Они даже между собой не дружат.
Чєво ***** )) ..!
Відкрий кацапські соцмережі , дурачок іржавий ,, почитай що про тебе і США тепер пишуть кацапи . Подивись на картинки які там публікують . Будеш дуже здивований . Знайди там хоч один коментар де є повага до США .! Навіть за Байдена такого не було .
Про Китай не знаю , але гадаю там з вас глузують так само . Прийди до тями , дурень . Ти зробив зі США посміховисько .
трамп чомусь вірить, що росію можна відірвати від китаю в обійма штатів.
але IQ трампа не дозволяє
попасти по гольф-м'ячуосягнути, що сша - ідеологічний ворог для росії і китаю.
Звісно можна зняти санкції, подарувати Україну та ЄС, відновлювати торгівлю з парашею, дзвонити з компліментами , але це просто розігріє апетит путіна зжерти трампа
Вони разом тільки тому, що їм є проти кого дружить!
І хер ти, тупе створіннячко, що з цим зробиш!
- Два диктатори,
- дві посткомуністичні держави з рудіментарною риночною економікою, яка як фіговий листок прикриває тотальний контроль держави,
- два "наріди", де цінність життя дорівнює нолю.
- в обох - фінтомні болі за імперією і "втрачені" території.
А хто ж був ПІСЛЯ Обами? Як же наступник Обами допустив продовження їхнього зближення?
Це мені нагадує нашого недолугого: у нашого все почалося 24.02.22 і він тут єдиний д'Артаньян, а у трампона все почалося 20.01.25 і він єдиний білий і пухнастий, оточений усіляким лайном.
Але стільки зробити за 2 місяці для посилення впливу Китаю у світі, скільки зробила ця руда папуга, та ще й під гаслами боротьби з Китаєм, то треба мати особливі талант і досвід!