Боец 47-й ОМБр "Магура" уничтожает российскую БМП из американского ПТРК FGM-148 Javelin. ВИДЕО

Украинский воин из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил российскую БМП с помощью американского ПТРК FGM-148 Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Попадание оружием от США и замечательная работа подразделения ПТРК 47 бригады "Магура". С первого выстрела вражеская БМП с пробитой броней так и осталась пылать среди поля. А наши воины ПТРК снова доказывают, что "Джавелины" - суперэффективны в уничтожении как статических, так и подвижных целей. + еще 1 сожженная БМП (за $1 млн) к статистике потерь россиян", - говорится в комментарии.

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