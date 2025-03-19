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Новости Война США возобновили поставки помощи Украине
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Боец 47-й ОМБр "Магура" уничтожает российскую БМП из американского ПТРК FGM-148 Javelin. ВИДЕО

Украинский воин из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил российскую БМП с помощью американского ПТРК FGM-148 Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Попадание оружием от США и замечательная работа подразделения ПТРК 47 бригады "Магура". С первого выстрела вражеская БМП с пробитой броней так и осталась пылать среди поля. А наши воины ПТРК снова доказывают, что "Джавелины" - суперэффективны в уничтожении как статических, так и подвижных целей. + еще 1 сожженная БМП (за $1 млн) к статистике потерь россиян", - говорится в комментарии.

Смотрите также: Минус четыре вражеских танка и один БТР: бойцы 47-й ОМБр "Магура" отбили атаку армии РФ на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) война (1369) уничтожение (6878) Javelin (167) ПТРК (91) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+4
москалопітек, ти тупий? 🤣🤣🤣
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19.03.2025 11:16
+4
москальониш, не видумуй 🤣🤣
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19.03.2025 11:17
+2
з цього відео взагалі нічого не зрозуміло
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19.03.2025 10:34
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з цього відео взагалі нічого не зрозуміло
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19.03.2025 10:34 Ответить
москалопітек, ти тупий? 🤣🤣🤣
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19.03.2025 11:16 Ответить
москальониш, не видумуй 🤣🤣
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19.03.2025 11:17 Ответить
Забагато інформації на відео, потрібно з 1 секунди вмикати коло на увесь екран і музику погучніше.
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19.03.2025 11:55 Ответить
Можливо краще використовувати дрони за 1 к доларів, звичайні рпг чи міни для таких цілей, а Джавєліни за 250к+ на більш жирніші цілі? Це ж не 2022 рік коли їх було багато.
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19.03.2025 12:10 Ответить
Так БМП сейчас и есть "жирная" цель. Не по буханкам же да нивам с мотоциклами джавами пулять.
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19.03.2025 14:58 Ответить
Треба ще Хаймарсом спробувати пульнуть, їх у нас досхочу.
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19.03.2025 18:10 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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19.03.2025 12:23 Ответить
слава героям,
які боронять свою Вітчизну, свої родини,
від московських окупантів-рашистів!!!
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19.03.2025 12:26 Ответить
Ті "бандури" ще хтось на фронті тягає ? Вибачте за питання.
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19.03.2025 12:46 Ответить
 
 