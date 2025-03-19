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Новости Контрабанда сигарет
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Правоохранители обнаружили склад нелегальных сигарет, произведенных в "Гоще", - журналист

цигарки

В Ривненской области, в селе Бармаки, правоохранители обнаружили транзитный склад с подделками сигарет, произведенных на нелегальной табачной фабрике "Гоща", которая официально называется ООО "Украинское табачное производство".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале.

На складе хранилось более тысячи ящиков с подделками сигарет известных брендов: Rothmans, Winston, Kent. Также найдены и "фирменные" сигареты "Гощи" - Mustang. На всех была поддельная акцизная марка.

"На сегодня фабрика разделилась на мелкие элементы, которые в разных уголках страны продолжают работать и производить контрафактные сигареты. Одно из таких производств находится прямо под Киевом, в селе Синяк Киевской области. Буквально вчера в этом селе правоохранители обнаружили одну из линий, которая ранее работала в Гоще, а также большое количество как готовой продукции, так и сырья", - отметил журналист.

По его словам, под Киевом производили в основном L&M и Marlboro.

В 2024 году от деятельности "Гощи" государственный бюджет недополучил 3,5 млрд грн налогов. Согласно данным налоговой, приведенным Институтом социально-экономической трансформации, ООО "Украинское Табачное Производство" в 2024 году заказала 659 тонн табака. Такие объемы сырья позволяют произвести более 1 млрд сигарет, но предприятие уплатило менее 20 млн грн налогов.

Фабрика в Гоще входит в ТОП-3 нелегальных производителей подделок брендовых сигарет. Она входит в группу "Монако", которую связывают с Владиславом Гельзиным, экс-владельцем донецкой табачной фабрики "Хамадей".

Напомним, что в феврале 2024 года на границе с Румынией задержали газовозы с контрабандными сигаретами Marlboro на 4,5 млн грн, которые изготовили на табачной фабрике в Гоще. Дело стало резонансным и привлекло внимание послов G7 и спецпредставителей США.

Согласно последнему исследованию Kantar Украина за декабрь 2024 года, ООО "Украинское табачное производство" в Гоще занимает 15% нелегального рынка. В прошлом году это предприятие лишили лицензии.

Автор: 

контрабанда (2409) контрафакт (248) сигареты (867) Ровенская область (1231) Ровенский район (14) Бармаки (1)


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Топ комментарии
+7
В ЗСУ віддайте.Хлопці прдякують.
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19.03.2025 13:40
+7
Більше акциз піднімайте то ще не одна фабрика з'явиться. Чим вищий акциз тим більше нелегальних фабрик.
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19.03.2025 14:11
+6
всі знають про цю фабрику що виробляє контрафакт, вона дано працює, знають хто власник. Питання - чому вона досі працює?
Група "Монако"...сміятись чи плакати??? Господарі в Монако і пишуть ця група ще виробляє контрафактний алкоголь під іноземні бренди..вільно продають його.
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19.03.2025 13:38
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всі знають про цю фабрику що виробляє контрафакт, вона дано працює, знають хто власник. Питання - чому вона досі працює?
Група "Монако"...сміятись чи плакати??? Господарі в Монако і пишуть ця група ще виробляє контрафактний алкоголь під іноземні бренди..вільно продають його.
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19.03.2025 13:38 Ответить
Мережа магазинів Пчілка їхня
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19.03.2025 18:14 Ответить
В ЗСУ віддайте.Хлопці прдякують.
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19.03.2025 13:40 Ответить
нагадайте, що у всу віддають безоплатно та щоб до ліпучих ручонок дарітелей нічого не пристало?
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19.03.2025 14:10 Ответить
Дивно, стільки осіб, мали до цього безпосередню справу, а покарають, якого безхатька-злидню, якого підсунуть для ДОБРОЧЕСНОСТІ отим суддівським заробітчанам!!
Місцева, привладна шобла, жила призиваючи, з цього діяння скільки часу, а тут, на тобі, недоплатили, і одразу санкції??!?
Шмигаль з Регламентом КМУ та купою деожСекретарів, просто, десь глибоко схильвані … Це ж «система», дала збій!!
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19.03.2025 13:45 Ответить
зі шмигалем все добре!
він недоторканий, бо працює на потрібного рудого дядьку.
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19.03.2025 13:55 Ответить
що з готовою продукією?
що з сировиною?
що з обладнанням?
що з робітниками?
що з керівництвом в решті решт?

передадуть в інші руки?

Зако́н збере́ження ене́ргії, у фізиці, принцип, згідно з яким повна енергія замкненої системи зберігається впродовж часу. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише перетворюватись з однієї форми на іншу.
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19.03.2025 13:53 Ответить
Віллі Вонка та невловима тютюнова фабрика...
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19.03.2025 14:11 Ответить
Більше акциз піднімайте то ще не одна фабрика з'явиться. Чим вищий акциз тим більше нелегальних фабрик.
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19.03.2025 14:11 Ответить
Хоч ти взагалі акциз прибери, а хитрозаді завжди знайдуть, як обікрасти державу і потім щє й на владу покукарікати лицемірно.
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19.03.2025 15:51 Ответить
Коли акциз був адекватний, нікому і в голову не приходило робити нелегальні цигарки. Все почалось на Заході, а наші як попугаї підхватили. Тільки от одне вони до цього заходу не можуть приліпити це доходи людей в країнах ЄС і в Україні. Роблять акциз як в ЄС, а зарплати та пенсії гірше ніж в Гондурасі. От і виникає попит на нелегальні цигарки у людей.
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19.03.2025 17:11 Ответить
Перед войной столько фирменных киосков "Амадей" в Донецке пооткрывалось. Очень высокое качество полиграфии пачек. На вкус дрянь несусветная.
Где мои 17 лет. Где мой красный Винстон по 8?
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19.03.2025 14:23 Ответить
сашок бобков керував цім хамадеем, та ще тупа піхва. зараз в днр депутат.
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19.03.2025 19:37 Ответить
Врятували державу, спасли людей!
(сякається розчулено)
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19.03.2025 14:47 Ответить
Примус для відкатів. 20 відсотків тільки, а решта ? В цих ділях шойхет не знайдеться, щоб зарізати курку, яка несе....
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19.03.2025 14:54 Ответить
Собачка прикопана в другом месте . Но не копайте, не дано . Речь о контрабанде сигарет в ЕС, там крыша ух. И каналы переправки лет 20 арбайтен. Та и знают и знали всегда это. Таких фабрик .....
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19.03.2025 18:45 Ответить
 
 