Правоохранители обнаружили склад нелегальных сигарет, произведенных в "Гоще", - журналист
В Ривненской области, в селе Бармаки, правоохранители обнаружили транзитный склад с подделками сигарет, произведенных на нелегальной табачной фабрике "Гоща", которая официально называется ООО "Украинское табачное производство".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале.
На складе хранилось более тысячи ящиков с подделками сигарет известных брендов: Rothmans, Winston, Kent. Также найдены и "фирменные" сигареты "Гощи" - Mustang. На всех была поддельная акцизная марка.
"На сегодня фабрика разделилась на мелкие элементы, которые в разных уголках страны продолжают работать и производить контрафактные сигареты. Одно из таких производств находится прямо под Киевом, в селе Синяк Киевской области. Буквально вчера в этом селе правоохранители обнаружили одну из линий, которая ранее работала в Гоще, а также большое количество как готовой продукции, так и сырья", - отметил журналист.
По его словам, под Киевом производили в основном L&M и Marlboro.
В 2024 году от деятельности "Гощи" государственный бюджет недополучил 3,5 млрд грн налогов. Согласно данным налоговой, приведенным Институтом социально-экономической трансформации, ООО "Украинское Табачное Производство" в 2024 году заказала 659 тонн табака. Такие объемы сырья позволяют произвести более 1 млрд сигарет, но предприятие уплатило менее 20 млн грн налогов.
Фабрика в Гоще входит в ТОП-3 нелегальных производителей подделок брендовых сигарет. Она входит в группу "Монако", которую связывают с Владиславом Гельзиным, экс-владельцем донецкой табачной фабрики "Хамадей".
Напомним, что в феврале 2024 года на границе с Румынией задержали газовозы с контрабандными сигаретами Marlboro на 4,5 млн грн, которые изготовили на табачной фабрике в Гоще. Дело стало резонансным и привлекло внимание послов G7 и спецпредставителей США.
Согласно последнему исследованию Kantar Украина за декабрь 2024 года, ООО "Украинское табачное производство" в Гоще занимает 15% нелегального рынка. В прошлом году это предприятие лишили лицензии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Група "Монако"...сміятись чи плакати??? Господарі в Монако і пишуть ця група ще виробляє контрафактний алкоголь під іноземні бренди..вільно продають його.
Місцева, привладна шобла, жила призиваючи, з цього діяння скільки часу, а тут, на тобі, недоплатили, і одразу санкції??!?
Шмигаль з Регламентом КМУ та купою деожСекретарів, просто, десь глибоко схильвані … Це ж «система», дала збій!!
він недоторканий, бо працює на потрібного рудого дядьку.
що з сировиною?
що з обладнанням?
що з робітниками?
що з керівництвом в решті решт?
передадуть в інші руки?
Зако́н збере́ження ене́ргії, у фізиці, принцип, згідно з яким повна енергія замкненої системи зберігається впродовж часу. Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може лише перетворюватись з однієї форми на іншу.
Где мои 17 лет.Где мой красный Винстон по 8?
(сякається розчулено)