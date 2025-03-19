Поражение трех северокорейских САУ М1978 "Коксан" армии РФ в Курской области кассетным боеприпасом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Украинские воины поразили три северокорейские САУ М1978 "Коксан" армии РФ в Курской области кассетным боеприпасом РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.

"Удар РСЗО HIMARS кассетной ракетой M30 DPICM по позиции трех северокорейских 170-мм САУ М1978 "Коксан" ВС РФ в Курской области", - отмечается в комментарии.

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