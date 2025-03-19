Поражение трех северокорейских САУ М1978 "Коксан" армии РФ в Курской области кассетным боеприпасом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
Украинские воины поразили три северокорейские САУ М1978 "Коксан" армии РФ в Курской области кассетным боеприпасом РСЗО "HIMARS".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.
"Удар РСЗО HIMARS кассетной ракетой M30 DPICM по позиции трех северокорейских 170-мм САУ М1978 "Коксан" ВС РФ в Курской области", - отмечается в комментарии.
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+7 Деніс Войцеховський
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Хіба що гідравлику, але чи використовує її та байда?
Питання тепер, як швидко замінять? Це не ствол все-таки. Ствол у гармати - найважча для виготовлення частина.
Читав колись мемуари одного ветерана ІІ Світової. У 1941-му призвали в Сибіру. Служив у артилеристах. Так пробовкався, що їх артполк, по прибуттю під Москву, виявився повністю небоєздатним. Бо поки їхали з Сибіру, солдати позливали звідти гідросуміш . Бо вона була спиртогліцеринова. На морозі лили її на проморожений лом, у відрі. Гліцерин захолоняв на ломі, а спирт стікав у відро. В результаті : полк - є. Артилерія - є. А воювать - НЕМОЖЛИВО.
Чутливі поршні, якщо висунуті з циліндрів, бо там мають бути дзеркальні за гладкістю поверхні. Задир або каверна - і прощавай ущільнення.
Зате дивився відео, як наші дрони рубають гарматні стволи "морквинами".
Шкода, що ці корейські довбні дуже далеко від ЛБЗ, не дотягнутись FPV.
Постраждалі дві миші полевкі , контужений їжак, розбите бокове дзеркало та пробито два колеса😢
2) Людина яка не поважає Себе , не поважає інших образи(кацапику)це образа !!!
3) війна для мене почалася ще з 2014
Закінчив у 23-му , втратив майже усіх .
Наразі інвалід.
Як що у суспільстві немає повагі , це суспільство не має права на майбутнє
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/170mm_M1989_Koksan_-_North_Korea_Victory_Day-2013_01.jpg
Удосконалений звичайний ********* подвійного призначення (Dual-purpose improved conventional munition - DPICM) - сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів створених в США. були створені з касетною бойовою частиною з бойовими елементами цього типу.
Касетні бойові елементи мають властивості кумулятивних (для боротьби з бронетехнікою) та уламкової дії (для боротьби з живою силою). Звідси походить назва «подвійного призначення».
Тобто ця СВУ була вражена кумулятивними суб-*********ами, а це значить повний капут.
Можете переглянути відео від "Мад'яра", як кумулятивними гранатами від РПГ прилаштованих на ФПВ-дронах роблять з стволів гармат "сопілки". Одного маленького отвору в стволі гармати досить для повного виведення її з ладу. Бійці "Мад'яра", которі практикують дірявити стволи гармат вже так і називаються "Сопілкарі".