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Поражение трех северокорейских САУ М1978 "Коксан" армии РФ в Курской области кассетным боеприпасом РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

Украинские воины поразили три северокорейские САУ М1978 "Коксан" армии РФ в Курской области кассетным боеприпасом РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях.

"Удар РСЗО HIMARS кассетной ракетой M30 DPICM по позиции трех северокорейских 170-мм САУ М1978 "Коксан" ВС РФ в Курской области", - отмечается в комментарии.

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Автор: 

война (1369) КНДР (1190) оружие (10204) Курск (1089)


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Топ комментарии
+7
Навряд чи якийсь толк був, бо це броньована хєровина.
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19.03.2025 15:26
+7
1) комент та моє бачення це сарказм та гумар, тому що треба такі цілі розносити в хмлам!! а не наносити ушкодження!
2) Людина яка не поважає Себе , не поважає інших образи(кацапику)це образа !!!
3) війна для мене почалася ще з 2014
Закінчив у 23-му , втратив майже усіх .
Наразі інвалід.
Як що у суспільстві немає повагі , це суспільство не має права на майбутнє
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19.03.2025 16:14
+5
Так "потужно"
Постраждалі дві миші полевкі , контужений їжак, розбите бокове дзеркало та пробито два колеса😢
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19.03.2025 15:29
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Навряд чи якийсь толк був, бо це броньована хєровина.
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19.03.2025 15:26 Ответить
Читай моє пояснення кацапу...
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19.03.2025 15:47 Ответить
Що там, крім прицілу, можна побити до непрацездатного стану?
Хіба що гідравлику, але чи використовує її та байда?
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19.03.2025 15:52 Ответить
Гідравліка там стоїть - подивися на фото. По боках ствола, перед "казенником. Але головне - НАКАТНИК... Він гасить віддачу при пострілі. Одна "шрапнелина - і у ньому - дірка. А якщо дірка - "ФСЬО". Бо він працює на гідравлічному принципі. Та й приціл - теж вразлива штука.
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19.03.2025 16:05 Ответить
Так, бачив вже нижче фото, гідравліка там дійсно є.
Питання тепер, як швидко замінять? Це не ствол все-таки. Ствол у гармати - найважча для виготовлення частина.
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19.03.2025 16:25 Ответить
Треба везти з КНДР... Але важливіше - накатник... Для того, щоб його замінить - треба півгармати розбирать... І його ж треба везти через півсвіту...
Читав колись мемуари одного ветерана ІІ Світової. У 1941-му призвали в Сибіру. Служив у артилеристах. Так пробовкався, що їх артполк, по прибуттю під Москву, виявився повністю небоєздатним. Бо поки їхали з Сибіру, солдати позливали звідти гідросуміш . Бо вона була спиртогліцеринова. На морозі лили її на проморожений лом, у відрі. Гліцерин захолоняв на ломі, а спирт стікав у відро. В результаті : полк - є. Артилерія - є. А воювать - НЕМОЖЛИВО.
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19.03.2025 16:44 Ответить
На гідроциліндрах має бути товста сталь, там тиск сотні атмосфер.
Чутливі поршні, якщо висунуті з циліндрів, бо там мають бути дзеркальні за гладкістю поверхні. Задир або каверна - і прощавай ущільнення.
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19.03.2025 16:48 Ответить
Ти фільм "Гарячий сніг" , дивився? Там якраз така ситуація змальована...
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19.03.2025 16:55 Ответить
Ні, не дивився.
Зате дивився відео, як наші дрони рубають гарматні стволи "морквинами".
Шкода, що ці корейські довбні дуже далеко від ЛБЗ, не дотягнутись FPV.
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19.03.2025 16:57 Ответить
Так "потужно"
Постраждалі дві миші полевкі , контужений їжак, розбите бокове дзеркало та пробито два колеса😢
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19.03.2025 15:29 Ответить
Кацапику! Не швиди... Взагалі-то, по-перше, гаубиця "Коксан" - на гусеничному шасі. Або Т-54, або Т-62, або Тип59... По-друге, вся артилерійська частина САУ - не броньована, і відкрита повністю... Тобто не може протистоять осколкам і шрапнелі. А без гармати, "Коксан" - тільки "броньований тягач"...
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19.03.2025 15:46 Ответить
1) комент та моє бачення це сарказм та гумар, тому що треба такі цілі розносити в хмлам!! а не наносити ушкодження!
2) Людина яка не поважає Себе , не поважає інших образи(кацапику)це образа !!!
3) війна для мене почалася ще з 2014
Закінчив у 23-му , втратив майже усіх .
Наразі інвалід.
Як що у суспільстві немає повагі , це суспільство не має права на майбутнє
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19.03.2025 16:14 Ответить
Не звертайте уваги на цю самовпевнену особу.
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19.03.2025 16:19 Ответить
Судячи з твого рівня "грамотності" - ти недавно з шкільної "камчатки" виліз, і військову техніку бачив лише по телевізору...Так що про своє"воєнне геройство" розказуй дітям, у парку, на лавочці...
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19.03.2025 16:22 Ответить
щось ніфіга там не уражено .. на кого це розраховано?
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19.03.2025 15:39 Ответить
телепні які кажуть що щось не постраждало, та нема толку - вас би туди...
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19.03.2025 15:40 Ответить
"Коксан", це, навіть, не САУ, це - самохідний лафет на базі танка Т-54 із обслугою аж 8 осіб. Так що ураження 100%.
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19.03.2025 15:52 Ответить
перебьёт трубки, или что то заклинит то это только в плюс

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/170mm_M1989_Koksan_-_North_Korea_Victory_Day-2013_01.jpg
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19.03.2025 15:52 Ответить
Саме цінне - ствол, а от якраз йому навряд чи заподіють шкоди крихітні вольфрамові кульки.
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19.03.2025 15:55 Ответить
... північнокорейських САУ М1978 "Cocksuck"
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19.03.2025 16:54 Ответить
Якщо уважно прочитати статтю,то видно, "Удар РСЗВ HIMARS касетною ракетою M30 DPICM за позицією трьох північнокорейських 170-мм САУ М1978 "Коксан" ЗС РФ у Курській області", - зазначається у коментарі Джерело: https://censor.net/ua/v3542040

Удосконалений звичайний ********* подвійного призначення (Dual-purpose improved conventional munition - DPICM) - сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів створених в США. були створені з касетною бойовою частиною з бойовими елементами цього типу.
Касетні бойові елементи мають властивості кумулятивних (для боротьби з бронетехнікою) та уламкової дії (для боротьби з живою силою). Звідси походить назва «подвійного призначення».
Тобто ця СВУ була вражена кумулятивними суб-*********ами, а це значить повний капут.
Можете переглянути відео від "Мад'яра", як кумулятивними гранатами від РПГ прилаштованих на ФПВ-дронах роблять з стволів гармат "сопілки". Одного маленького отвору в стволі гармати досить для повного виведення її з ладу. Бійці "Мад'яра", которі практикують дірявити стволи гармат вже так і називаються "Сопілкарі".
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19.03.2025 17:08 Ответить
 
 