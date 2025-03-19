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Провела 10 лет под оккупацией: в Украину вернули девушку, - ОП
Девушка, которая более 10 лет провела под оккупацией, вернулась в Украину благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщила советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.
"Алина, которой было всего 7 лет, когда ее родной город оказался под оккупацией в 2014 году, вынуждена была провести все детство и подростковый возраст в среде сплошной пропаганды и ограниченных возможностей", - пишет Заривная.
Достигнув совершеннолетия, девушка приняла решение покинуть оккупированную территорию. Сейчас она проходит процесс реинтеграции, получая поддержку специалистов для адаптации к жизни в Украине.
Топ комментарии
+5 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий19.03.2025 15:39
+4 Олексій Гедз #501597
показать весь комментарий19.03.2025 16:30
+3 Lekaren U Hada
показать весь комментарий19.03.2025 16:08
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Невже трамп, з оточенням у США, стають співучасниками, викрадання московитами дітей, з окупованих територій України??
Цей злочин московський, ніяким ХОКЕЄМ не відмиєш!
Уся спільнота, в ООН, тихо і смирно, сидить на задницях і рахує свої грошові статки!
А повернулась не в таке саме місце?