РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8415 посетителей онлайн
Новости Возвращение с окупации
3 214 11

Провела 10 лет под оккупацией: в Украину вернули девушку, - ОП

В Украину вернули еще 17 человек из оккупации и РФ

Девушка, которая более 10 лет провела под оккупацией, вернулась в Украину благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщила советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

"Алина, которой было всего 7 лет, когда ее родной город оказался под оккупацией в 2014 году, вынуждена была провести все детство и подростковый возраст в среде сплошной пропаганды и ограниченных возможностей", - пишет Заривная.

Достигнув совершеннолетия, девушка приняла решение покинуть оккупированную территорию. Сейчас она проходит процесс реинтеграции, получая поддержку специалистов для адаптации к жизни в Украине.

Смотрите также: Еще 7 детей вернули с ВОТ Херсонской, Запорожской областей, Крыма и территории РФ, - Лубинец. ФОТО

Автор: 

дети (6482) оккупация (10131) возврат (214)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Дивно, що оті ХРИСТИЯНИ з білого дому США, знищили факти таких злочинів московитів в Україні, з 2014 року, припинивши діяльніст слідчої організації!!??
Невже трамп, з оточенням у США, стають співучасниками, викрадання московитами дітей, з окупованих територій України??
Цей злочин московський, ніяким ХОКЕЄМ не відмиєш!
Уся спільнота, в ООН, тихо і смирно, сидить на задницях і рахує свої грошові статки!
показать весь комментарий
19.03.2025 15:39
+4
А сонце сьогодні, часом" не зійшло "завдяки" безтолковому ішаку?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:30
+3
до чого це? аби написати?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так одним можна послами в Британію, а інші гірші?
показать весь комментарий
19.03.2025 15:48 Ответить
до чого це? аби написати?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:08 Ответить
Подякуйте війні і військово-політичному керівництву країни, а не дівчині. Не буде кому працювати - вас повернемо
показать весь комментарий
19.03.2025 19:30 Ответить
Дивно, що оті ХРИСТИЯНИ з білого дому США, знищили факти таких злочинів московитів в Україні, з 2014 року, припинивши діяльніст слідчої організації!!??
Невже трамп, з оточенням у США, стають співучасниками, викрадання московитами дітей, з окупованих територій України??
Цей злочин московський, ніяким ХОКЕЄМ не відмиєш!
Уся спільнота, в ООН, тихо і смирно, сидить на задницях і рахує свої грошові статки!
показать весь комментарий
19.03.2025 15:39 Ответить
"у середовищі суцільної пропаганди та обмежених можливостей"
А повернулась не в таке саме місце?
показать весь комментарий
19.03.2025 15:45 Ответить
Це її рішення.
показать весь комментарий
19.03.2025 15:48 Ответить
А сонце сьогодні, часом" не зійшло "завдяки" безтолковому ішаку?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:30 Ответить
Якщо вона, з 7-річного віку, виросла в іншому середовищі, під впливом кацапської пропаганди, то я не впевнений, що вона взагалі знає, що таке Україна. Щось я не дуже вірю в її особисте рішення...
показать весь комментарий
19.03.2025 17:04 Ответить
 
 