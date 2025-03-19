Провела 10 лет под оккупацией: в Украину вернули девушку, - ОП

Девушка, которая более 10 лет провела под оккупацией, вернулась в Украину благодаря инициативе президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщила советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная, информирует Цензор.НЕТ.

"Алина, которой было всего 7 лет, когда ее родной город оказался под оккупацией в 2014 году, вынуждена была провести все детство и подростковый возраст в среде сплошной пропаганды и ограниченных возможностей", - пишет Заривная.

Достигнув совершеннолетия, девушка приняла решение покинуть оккупированную территорию. Сейчас она проходит процесс реинтеграции, получая поддержку специалистов для адаптации к жизни в Украине.

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