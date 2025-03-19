РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8415 посетителей онлайн
Новости Хищение средств
1 189 10

27 млн грн на фиктивную закупку саженцев: Экс-заместителю министра агрополитики САП сообщила о подозрении

сап

САП и НАБУ сообщили бывшему заместителю Министра агрополитики о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в служебном подлоге.

Об этом сообщила САП в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"19 марта 2025 года под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к нанесению государству миллионных убытков, бывшему заместителю Министра аграрной политики и продовольствия Украины и экс-заместителю руководителя районной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Переплатили подрядчикам более 5,3 млн грн: разоблачены работники "Киевзеленстроя" на хищении средств из городского бюджета Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Что установило расследование?

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, который впоследствии занял должность заместителя Министра, действуя совместно с заместителем руководителя РГА, незаконно обеспечил выплату государственной помощи предприятию в области растениеводства.

Так, 27 млн грн было выделено в качестве компенсации за приобретение посадочного материала. Однако на самом деле такая продукция не закупалась, а была взносом в уставный капитал предприятия от единственного учредителя.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Коррупция в Минагрополитики под видом дотаций для аграриев: НАБУ разоблачило экс-заместителя министра (обновлено)

Автор: 

Минагрополитики (412) незаконное обогащение (146) подозрение (485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Не поняв, а шо там з миллиардом дерев від найвеличнішого? Хто робив закупки? Невже найвеличніший? І багато вкрав? Чи не купляв і в черговий раз бубочка розвів свої 73% бидла?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:27
+3
Кожен Божий день якийсь корупційний скандал від "новіх літц". Кожен день...
Зі всіх дір лізе та зелена гидота, потоком лізе...
І чого ж той Трамп нашу бубочку на рахунок корупції ображає, ну зовсім не зрозуміло...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:13
+2
Не успели объявить подозрение, а зам. министра уже "бывший". Все в лучших традициях совка. И что министр? Разве сам не видел что заместитель вор? Или министра назначил Зеленский? Ну тогда понятно - зеленомордая пошесть
показать весь комментарий
19.03.2025 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Колишніи шо працював під прикриттям? - такии собі замміністра інкогніто
показать весь комментарий
19.03.2025 16:02 Ответить
Яких тільки, пройдисвітів-махінаторів-крадіїв, не було призначено на посади з 2019 року, в урядовому кварталі, опу, апарат ВРУ, до Цовв, держСекретарів, замів, ОДА, Рахункової палати, АМК, ФДМУ, …
Це і показником, нікчемності привладних та отієї, НацдержСлужби!!!
Бандюки на посадах, призначають, таких же виконавців, їх хатєлок!
Тому і ховаються, оті генпрокурори, аж за кордоном, вивівши «дивні гроші» (млн доларів) в іноземні банки, під час дії Особливо періоду з 2014 року!! Жодних змін, до законодавства, так і не внесено ні президентом, ні головою ВРУ, а ни, тим більше, отим гончаруком-шмигалем!
Оманські помічники, ригоАНАЛІВ, і далі, безкарно, точать кров з Українців!
Сірійці, з такими, розбираються дієво і без втирати грошей, на отих доброчесних суддів!
показать весь комментарий
19.03.2025 16:04 Ответить
"Яких тільки, пройдисвітів-махінаторів-крадіїв, не було призначено на посади з 2019 року"

Спробуй зрозуміти прочитане:
"у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики..."
показать весь комментарий
19.03.2025 16:28 Ответить
Далі по тексту - "... керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який згодом обійняв посаду заступника Міністра."

Відсмоктав у зе і отримав підвищення. )
показать весь комментарий
19.03.2025 16:57 Ответить
Кожен Божий день якийсь корупційний скандал від "новіх літц". Кожен день...
Зі всіх дір лізе та зелена гидота, потоком лізе...
І чого ж той Трамп нашу бубочку на рахунок корупції ображає, ну зовсім не зрозуміло...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:13 Ответить
Не успели объявить подозрение, а зам. министра уже "бывший". Все в лучших традициях совка. И что министр? Разве сам не видел что заместитель вор? Или министра назначил Зеленский? Ну тогда понятно - зеленомордая пошесть
показать весь комментарий
19.03.2025 16:13 Ответить
НІ, ну а що не так? Саджанці - Саджати
показать весь комментарий
19.03.2025 16:24 Ответить
Не поняв, а шо там з миллиардом дерев від найвеличнішого? Хто робив закупки? Невже найвеличніший? І багато вкрав? Чи не купляв і в черговий раз бубочка розвів свої 73% бидла?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:27 Ответить
"Экс-заместителю министра агрополитики САП сообщили о подозрении через повешение"..
показать весь комментарий
19.03.2025 17:17 Ответить
 
 