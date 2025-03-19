27 млн грн на фиктивную закупку саженцев: Экс-заместителю министра агрополитики САП сообщила о подозрении

САП и НАБУ сообщили бывшему заместителю Министра агрополитики о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в служебном подлоге.

Об этом сообщила САП в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"19 марта 2025 года под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к нанесению государству миллионных убытков, бывшему заместителю Министра аграрной политики и продовольствия Украины и экс-заместителю руководителя районной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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Что установило расследование?

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, который впоследствии занял должность заместителя Министра, действуя совместно с заместителем руководителя РГА, незаконно обеспечил выплату государственной помощи предприятию в области растениеводства.

Так, 27 млн грн было выделено в качестве компенсации за приобретение посадочного материала. Однако на самом деле такая продукция не закупалась, а была взносом в уставный капитал предприятия от единственного учредителя.

Досудебное расследование продолжается.

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