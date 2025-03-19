27 млн грн на фиктивную закупку саженцев: Экс-заместителю министра агрополитики САП сообщила о подозрении
САП и НАБУ сообщили бывшему заместителю Министра агрополитики о подозрении в злоупотреблении служебным положением и в служебном подлоге.
Об этом сообщила САП в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"19 марта 2025 года под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что привело к нанесению государству миллионных убытков, бывшему заместителю Министра аграрной политики и продовольствия Украины и экс-заместителю руководителя районной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Что установило расследование?
В рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, который впоследствии занял должность заместителя Министра, действуя совместно с заместителем руководителя РГА, незаконно обеспечил выплату государственной помощи предприятию в области растениеводства.
Так, 27 млн грн было выделено в качестве компенсации за приобретение посадочного материала. Однако на самом деле такая продукция не закупалась, а была взносом в уставный капитал предприятия от единственного учредителя.
Досудебное расследование продолжается.
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Це і показником, нікчемності привладних та отієї, НацдержСлужби!!!
Бандюки на посадах, призначають, таких же виконавців, їх хатєлок!
Тому і ховаються, оті генпрокурори, аж за кордоном, вивівши «дивні гроші» (млн доларів) в іноземні банки, під час дії Особливо періоду з 2014 року!! Жодних змін, до законодавства, так і не внесено ні президентом, ні головою ВРУ, а ни, тим більше, отим гончаруком-шмигалем!
Оманські помічники, ригоАНАЛІВ, і далі, безкарно, точать кров з Українців!
Сірійці, з такими, розбираються дієво і без втирати грошей, на отих доброчесних суддів!
Спробуй зрозуміти прочитане:
"у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики..."
Відсмоктав у зе і отримав підвищення. )
Зі всіх дір лізе та зелена гидота, потоком лізе...
І чого ж той Трамп нашу бубочку на рахунок корупції ображає, ну зовсім не зрозуміло...