Россияне сбросили КАБ на Купянск: женщина получила ранения
19 марта после обеда российские войска нанесли удар по городу Купянск на Харьковщине. Ранена женщина.
Об этом сообщила Харьковская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 15:00 российские оккупанты нанесли удар по городу Купянск. Предварительно, захватчики применили КАБ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате удара ранения получила 85-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с взрывными ранениями.
Напомним, 18 марта оккупанты ударили дроном по гражданскому авто на Купянщине, один человек погиб, еще четыре - ранены.
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Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий19.03.2025 16:20 Ответить Мне нравится 0
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