Россияне сбросили КАБ на Купянск: женщина получила ранения

19 марта после обеда российские войска нанесли удар по городу Купянск на Харьковщине. Ранена женщина.

Об этом сообщила Харьковская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 15:00 российские оккупанты нанесли удар по городу Купянск. Предварительно, захватчики применили КАБ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате удара ранения получила 85-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с взрывными ранениями.

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Напомним, 18 марта оккупанты ударили дроном по гражданскому авто на Купянщине, один человек погиб, еще четыре - ранены.