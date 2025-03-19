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Новости Обстрелы Купянска
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Россияне сбросили КАБ на Купянск: женщина получила ранения

Россияне нанесли удар КАБом по Купянску

19 марта после обеда российские войска нанесли удар по городу Купянск на Харьковщине. Ранена женщина.

Об этом сообщила Харьковская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 15:00 российские оккупанты нанесли удар по городу Купянск. Предварительно, захватчики применили КАБ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате удара ранения получила 85-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали с взрывными ранениями.

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Напомним, 18 марта оккупанты ударили дроном по гражданскому авто на Купянщине, один человек погиб, еще четыре - ранены.

Автор: 

обстрел (27036) КАБ (353) Харьковская область (744) Купянский район (153) Купянск (623)


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Головне щоб не по енергооб'єкту. А так все норм...
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19.03.2025 16:20 Ответить
 
 