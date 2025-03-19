Теракт в Ивано-Франковске: 15-летнему юноше сообщено о подозрении, он в больнице, - СБУ
В Ивано-Франковске сообщили о подозрении несовершеннолетнему, который вместе с 17-летним сообщником совершил теракт 11 марта 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Подростку объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 - террористический акт", - отметили в пресс-службе управления СБУ.
По их информации, несовершеннолетний пока находится в больнице после совершения теракта.
Решается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.
Взрывы в Ивано-Франковске
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала: погиб несовершеннолетний.
Отмечалось, что в Ивано-Франковске в результате детонации взрывного устройства 17-летний злоумышленник погиб на месте, его 15-летнего сообщника госпитализировали с тяжелыми ранениями.
Правоохранители установили, что вечером 11 марта российская спецслужба подорвала двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство в районе железнодорожного вокзала города Ивано-Франковск.
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