Теракт в Ивано-Франковске: 15-летнему юноше сообщено о подозрении, он в больнице, - СБУ

В Ивано-Франковске сообщили о подозрении несовершеннолетнему, который вместе с 17-летним сообщником совершил теракт 11 марта 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подростку объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 - террористический акт", - отметили в пресс-службе управления СБУ.

По их информации, несовершеннолетний пока находится в больнице после совершения теракта.

Решается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.

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Взрывы в Ивано-Франковске

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала: погиб несовершеннолетний.

Отмечалось, что в Ивано-Франковске в результате детонации взрывного устройства 17-летний злоумышленник погиб на месте, его 15-летнего сообщника госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Правоохранители установили, что вечером 11 марта российская спецслужба подорвала двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство в районе железнодорожного вокзала города Ивано-Франковск.