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Новости Теракты спецслужб РФ в Украине
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Теракт в Ивано-Франковске: 15-летнему юноше сообщено о подозрении, он в больнице, - СБУ

Теракт в Ивано-Франковске 11 марта: подозрение раненому подростку

В Ивано-Франковске сообщили о подозрении несовершеннолетнему, который вместе с 17-летним сообщником совершил теракт 11 марта 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подростку объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 - террористический акт", - отметили в пресс-службе управления СБУ.

По их информации, несовершеннолетний пока находится в больнице после совершения теракта.

Решается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержана женщина, причастная к теракту на Харьковщине, во время которого погиб 15-летний агент РФ и военный, - СБУ. ФОТОрепортаж

Взрывы в Ивано-Франковске

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала: погиб несовершеннолетний.

Отмечалось, что в Ивано-Франковске в результате детонации взрывного устройства 17-летний злоумышленник погиб на месте, его 15-летнего сообщника госпитализировали с тяжелыми ранениями.

Правоохранители установили, что вечером 11 марта российская спецслужба подорвала двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство в районе железнодорожного вокзала города Ивано-Франковск.

Автор: 

Ивано-Франковск (827) подростки (440) СБУ (19874) теракт (2299) Ивано-Франковская область (916) подозрение (485) Ивано-Франковский район (7)


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Топ комментарии
+13
і шо цікаво - і на могилі того 17 річного будуть квіти. І ридати батьки. А що робити з тим котрому відірвало ноги? Інвалідність? пільги? Пожиттьеве утримання державою? Цікаво як воно виходить... ЗЛИЙ я? так злий і злість моя ще недостатня в данному випадку!
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19.03.2025 17:43
+8
Дебилы ***..
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19.03.2025 17:11
+4
Камери стеження використовують всі служби в світі для розкриття злочинів. Доволі швидкого розкриття.
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19.03.2025 17:47
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Дебилы ***..
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19.03.2025 17:11 Ответить
Камери стеження використовують всі служби в світі для розкриття злочинів. Доволі швидкого розкриття.
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19.03.2025 17:47 Ответить
Ловлять і ФСБшних агентів. Читайте новини.
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19.03.2025 17:52 Ответить
і шо цікаво - і на могилі того 17 річного будуть квіти. І ридати батьки. А що робити з тим котрому відірвало ноги? Інвалідність? пільги? Пожиттьеве утримання державою? Цікаво як воно виходить... ЗЛИЙ я? так злий і злість моя ще недостатня в данному випадку!
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19.03.2025 17:43 Ответить
батьків відправити копати окопи і на розмінування, все майно родин конфіскувати
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19.03.2025 18:04 Ответить
Отсутствие мозгов приводит к длительным отсидкам. Но сидеть будет проще при отсутствии ног.
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19.03.2025 18:06 Ответить
Та яка там підозра, трохи стихне розголос й стане інвалідом війни і буде на пожиттєвому утриманні державою.
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19.03.2025 18:14 Ответить
Дегенерати 21 століття,природний відбір ідіотів....кращого пояснення в мене немає...
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19.03.2025 18:29 Ответить
Ця гілка розмноження обірвалась,йому крім ніг одірвало причандали.
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19.03.2025 18:58 Ответить
Так,це чудово....
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20.03.2025 19:11 Ответить
на обмін його. там довбоюноша заробить набагато більше
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19.03.2025 22:15 Ответить
 
 