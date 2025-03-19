ЕС планирует полную интеграцию Украины в европейскую оборонную систему, - Кубилюс

Представленная "Белая книга" ЕС "Готовность 2030" предусматривает полную интеграцию Украины и ее оборонной промышленности, что открывает новые возможности для стран-членов.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс во время презентации документа в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны воплотить эту "Белую книгу" в действие, воспользоваться ею, чтобы производить реальные дроны, танки и артиллерию для нашей обороны. Европа сможет сдержать агрессию Путина, если продемонстрирует, что она является не только мощной экономикой, но и имеет сильную и демократическую политическую волю и соответствующие оборонительные способности", - отметил Кубилюс.

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Документ предусматривает, что страны-члены ЕС смогут совместно с Украиной заказывать продукцию оборонной промышленности. Также предлагается применение исключений из Пакта стабильности и роста ЕС, что позволит выделять дополнительные средства на оборону без учета их в бюджетном дефиците.

По словам Кубилюса, европейцы должны самостоятельно укреплять свою оборону, не полагаясь исключительно на США.

"450 миллионов европейских граждан не могут зависеть от 340 миллионов американцев, чтобы обороняться от 140 миллионов россиян, которые не могут победить 38 миллионов украинцев. Мы действительно можем делать лучше. И действительно пришло время взять на себя ответственность за оборону Европы", - подчеркнул он.

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