РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8456 посетителей онлайн
Новости Интеграция Украины в оборонную систему ЕС
1 782 24

ЕС планирует полную интеграцию Украины в европейскую оборонную систему, - Кубилюс

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Представленная "Белая книга" ЕС "Готовность 2030" предусматривает полную интеграцию Украины и ее оборонной промышленности, что открывает новые возможности для стран-членов.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс во время презентации документа в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны воплотить эту "Белую книгу" в действие, воспользоваться ею, чтобы производить реальные дроны, танки и артиллерию для нашей обороны. Европа сможет сдержать агрессию Путина, если продемонстрирует, что она является не только мощной экономикой, но и имеет сильную и демократическую политическую волю и соответствующие оборонительные способности", - отметил Кубилюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления США о мире без силы лишь политически усиливают Путина, - еврокомиссар Кубилюс

Документ предусматривает, что страны-члены ЕС смогут совместно с Украиной заказывать продукцию оборонной промышленности. Также предлагается применение исключений из Пакта стабильности и роста ЕС, что позволит выделять дополнительные средства на оборону без учета их в бюджетном дефиците.

По словам Кубилюса, европейцы должны самостоятельно укреплять свою оборону, не полагаясь исключительно на США.

"450 миллионов европейских граждан не могут зависеть от 340 миллионов американцев, чтобы обороняться от 140 миллионов россиян, которые не могут победить 38 миллионов украинцев. Мы действительно можем делать лучше. И действительно пришло время взять на себя ответственность за оборону Европы", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будущий пакет помощи от ЕС должен послать "очень сильный" сигнал украинцам, - Кубилюс

Автор: 

оборона (5202) Евросоюз (17102) Кубилюс Андрюс (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Як прини-ливо… У Євро Союз аж до 2030 не беруть, а їх захищати хоч зараз.
показать весь комментарий
19.03.2025 17:32
+2
Так що поганого
Є перевага, яка може бути корисной ЄС
Потрібно цим скористатися
показать весь комментарий
19.03.2025 18:03
+1
Якщо Угорщина не заблокує
показать весь комментарий
19.03.2025 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо Угорщина не заблокує
показать весь комментарий
19.03.2025 17:26 Ответить
ця країна ризикує лишитися без права голосу і навіть грошей ЄС в такому випадку...
показать весь комментарий
19.03.2025 17:49 Ответить
вже три роки ризикує. вже ось-ось. вже майже. зручний привід для єс.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:02 Ответить
НАТО, что с летсом?
показать весь комментарий
19.03.2025 17:30 Ответить
Як прини-ливо… У Євро Союз аж до 2030 не беруть, а їх захищати хоч зараз.
показать весь комментарий
19.03.2025 17:32 Ответить
Так що поганого
Є перевага, яка може бути корисной ЄС
Потрібно цим скористатися
показать весь комментарий
19.03.2025 18:03 Ответить
за цими гарними позитивними реченнями з того боку криється проста та страшна істина - ми для них витратний матеріал. вони сцуться кацапів, тому не дай Боже кацапи підуть до них. нехай українці їх вимотують тутки якнайдовше. ото ***** лоханувся у 2022. тре було відразу перти на Балтію, Польщу й далі - вже б точно був у Лісабоні, а орбан з фіцо були б євро-гауляйтерами у нього.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:23 Ответить
Не нагнітай сам собі
Це як плакатися, що люди, які вирішили бути військовими у своїй країні, це витратний матеріал. Не принижуй військову справу.
Ніхто нас туди не тягне силою
Можемо відмовитися
Але краще цим скористатися.
Щей багато теперішніх військових зможе залишитися у військовій справі та ще й з гідним пакетом забезпечення.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:36 Ответить
не вказуй що мені робити і я не зазначу куди тобі прискоритися. я забагато поховав хлопців ось так спокійно спостерігати як нас віддали на поталу, нами відкупилися, тимчасово. не без допомоги зеленого поца та його менеджерів. та й попередніх підарів теж. я у тому віці коли песимізм називають реалізмом зважаючи на власний, і не тільки, попередній життєвий досвід. і мені не все одно скільки ще наших хлопців та дівчат має загинути прикриваючи зовнішньополітичні пройоби як місцевих керманичів так і євросцикунів. нагадаю, це не нам у грудні 2021 коняка лавров та мзс рф висувало вимоги щодо повернення НАТО до кордонів 1997. не до нас Бернс літав на кілька днів у листопаді 2021 тощо. І так, я жодним чином НЕ можу принизити своїх братів та друзів у ЗСУ кажучи правду, яку вони поділяють. А те що європосадовці ********** високопарні балачки вести роками на одні й ті самі теми без відповідних дій - мені добре й давно відомо. сподіваюсь, доніс свою думку максимально доступно за мінімум наявного часу. честь маю.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:00 Ответить
по-перше і головне - добре, що від Європи є підтримка, за яку ми вдячні.
і, взагалі-то, війни усі "сцуться"..
а от ви явно оперуєти методичками крем-ля "ми для них витратний матеріал. вони сцуться кацапів, тому не дай Боже кацапи підуть до них. нехай українці їх вимотують тутки якнайдовш"
ніби було би краще, якби українці здалися на мілАсть кацапів-людожерів і зажили щасливо-какаразнічно в окупації ...
показать весь комментарий
19.03.2025 18:40 Ответить
я ані явно ані приховано не оперую методичками кремля. вище виклав як воно виглядає в моїх очах та мого оточення. ніхто здаватися кацапам не поспішає - дуже часто це пройоби певних командирів різної ланки, бо добре відомо що там у кацапському полоні та наскільки швидко цей полон може стати могилою. а йухня на кшталт "агент кремля" мене давно не бентежить, бо серуть навкруги такими ярликами тільки ботва на зарплатні.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:19 Ответить
..та тонятно...
але шо ж я прокоментував"не так"?
- що не підримав коментар ніби "українці вмирають за Європу, що ми - витратний матеріал?
та кацапська пропаганда так же і подає,що на війні за Захід воюють українці.. але ми в першу чергу боронимо себе і добре, що нас підтримують, хоча хотілося би більше...
хоча, що тут вимагати від європейців (чи ще кого), якщо навіть, типу мєсні, україномовні коментатори, гонять ********** пургу..
показать весь комментарий
19.03.2025 20:26 Ответить
кацапська пропаганда розказує своєму плєбсу, що вони тут перемагають усе НАТО разом із нами, ще й негрів на абрамсах. можеш не напружуватися, натякаючи на мене, коли пишеш про типу мєсних. ти вже раніше прямо назвав мене юзером кацапських методичок. я пояснив, що така шняга на мене не діє. перечитай мої попередні повідомлення у цій гілці. я не збираю тут лайки й мені підтримка моїх тез з твого боку, точніше її відсутність - не критична.
тож ще раз (і востаннє для тебе), як я писав вище:
1. це не нам у грудні 2021 коняка лавров та мзс рф висувало ультиматум щодо повернення НАТО до кордонів 1997. не до нас Бернс літав на кілька днів у листопаді 2021 тощо.
2. нами відкупилися, тимчасово.

Можеш не відповідати, бо я майже впевнений, що ти тут на пайці, відробляєш. Здоров"я НЕ зичу. Честь маю.
показать весь комментарий
19.03.2025 20:54 Ответить
1. географія -штука вперта, без України на Захід - ну ніяк (як і сотні років попередньої нашої історії)
2. і порахуй, як нами "відкупилися" і прикинь, як би нам було без тих десятків, якщо не сотень мільярдів допомоги?.. з яких, звісно, особисто не отримав нічого - максимум має йти на ЗСУ, собі не чекаю, і, про всяк випадок, доки міг - донатив, ремонтував розбиту кацапами дерев'яну стару хату за свій рахунок, без держави.. а ти мені тут про кацапську пайку співаєш...
розберися зі своєю кашою у голові, а після вже хєрню неси на притомних українців та ще бажаєш, щоб ми вмерли (для цього вже є ***** і його холопи, а тепер може й Трумп) і свистиш про свою стрьомну, у такому випадку, честь..
показать весь комментарий
19.03.2025 21:41 Ответить
ні, Ігоре, пайка твоя не кацапська, авжеж. я мав припущення, що ти працюєш на внутрішніх підарів. якщо помиляюсь - вибачай. шкода, що багато людей не вбачають очевидних речей, бо ті наративи, що ти просуваєш, вказують на телемарафон у голові. а як я правий (про що навряд чи дізнаюсь на всі 100, нажаль), то доля твоя незаздрісна. я не можу бажати смерті своєму народові, я його частина. мої брати та друзі у ЗСУ. багато кого вже нема серед нас. стосовно каші в голові - вона в усіх нас - мізками зветься. як куля влучає - ще та каша. Хєрня - від латини hernia - тобто грижа. Ось тут, Ігоре, не до мене. Грижі з"являються, коли тобі радять маринувати шашлики, а натомість на тебе їдуть кацапські танки та летять кацапські ракети. І переважна більшість українців не виявилася притомною аби уникнути ті грижі і наголосувала собі і 2010 і 2014 і 2019 та й до того. Тож мені невідомо що особисто ти маєш на увазі під "притомними" українцями. Відповідно, фінішуй свої епістолярні потуги до мене - цілком зрозуміло, що ми несумісні і гарного діалогу не вийде. я тут з 2016, але пишу нечасто. не гай свій час на відповідь - побачу може за півроку. ще раз - якщо я помилився у своїх висновках стосовно тебе - щасти тобі, друже, а як ні - то Бог тобі суддя - і отут ніхто не допоможе. честь маю (нехай навіть стрьомну для декого).
показать весь комментарий
19.03.2025 23:33 Ответить
що таке телемарафон?..
навіть не уявляєш, як усе у тебе "в штангу"... сподіваюсь, що хоча б нічого стратегічного десь-там не плануєш чи не дуже великий начальник ачи не дай Боже - командир ЗСУ.. бо Світу останні роки шОсь не дуже щастить з, прости Господи, керманичами..
але, по-любому, якщо - Україна понад усе - бережи себе, розберемося вже якось після Української Перемоги.. аби тіки дров не наламати..
показать весь комментарий
20.03.2025 19:13 Ответить
Європі треба просто визнати - в Європі воювати здатні лише українці

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kontentmedia.com.ua/2025/03/17/chy-hotova-nimetska-molod-voiuvaty-za-svoiu-krainu/&ved=2ahUKEwiV6Izmu5aMAxVOHhAIHUy0N9oQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2MVp65VYbUEJ3EEfdeFRlC

Чи готова німецька молодь воювати за свою країну

показать весь комментарий
19.03.2025 17:35 Ответить
2030... зрозуміло.
показать весь комментарий
19.03.2025 17:35 Ответить
ага, тобто, любі українці, повоюйте з кацапами ще до 2030 року, будь ласочка! ми вам навіть снаряди поставимо! і вже не так як раніше, а багато, і може навіть вчасно (але це не точно). чесно-чесно!(ні)
показать весь комментарий
19.03.2025 17:56 Ответить
С тем количеством агентов русни в Украине ЕС открывает широко двери перед русней в своей оборонной системе.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:05 Ответить
есть такое. из германии виднее, наверное. как там, кстати, с количеством русни в германии, в частности, и ес в целом? уверен, что все норм. в смысле, ее там просто дохуа. как и местных продажных петухов.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:12 Ответить
В принципе в Германии знание немецкого необязательно уже. Везде говорят на русском. Это на ваш вопрос - как там с количеством. Некоторые города на 80% русские. Вот такие вот дела. Не арабы или турки угрожают Германии, а тотальная русификация, которая с собой несет коррупцию, раболепие и лень. Вот что погубит ФРГ.
показать весь комментарий
19.03.2025 21:37 Ответить
Та звичайно це позитив. Але навела логічну паралель.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:13 Ответить
"щоб виробляти реальні дрони, танки й артилерію"
До нас переносьте потужності.
ЗСУ покаже і розкаже яка техніка потрібна
Буде дешево і сердито
показать весь комментарий
19.03.2025 19:24 Ответить
 
 