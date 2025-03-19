ЕС планирует полную интеграцию Украины в европейскую оборонную систему, - Кубилюс
Представленная "Белая книга" ЕС "Готовность 2030" предусматривает полную интеграцию Украины и ее оборонной промышленности, что открывает новые возможности для стран-членов.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс во время презентации документа в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны воплотить эту "Белую книгу" в действие, воспользоваться ею, чтобы производить реальные дроны, танки и артиллерию для нашей обороны. Европа сможет сдержать агрессию Путина, если продемонстрирует, что она является не только мощной экономикой, но и имеет сильную и демократическую политическую волю и соответствующие оборонительные способности", - отметил Кубилюс.
Документ предусматривает, что страны-члены ЕС смогут совместно с Украиной заказывать продукцию оборонной промышленности. Также предлагается применение исключений из Пакта стабильности и роста ЕС, что позволит выделять дополнительные средства на оборону без учета их в бюджетном дефиците.
По словам Кубилюса, европейцы должны самостоятельно укреплять свою оборону, не полагаясь исключительно на США.
"450 миллионов европейских граждан не могут зависеть от 340 миллионов американцев, чтобы обороняться от 140 миллионов россиян, которые не могут победить 38 миллионов украинцев. Мы действительно можем делать лучше. И действительно пришло время взять на себя ответственность за оборону Европы", - подчеркнул он.
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Є перевага, яка може бути корисной ЄС
Потрібно цим скористатися
Це як плакатися, що люди, які вирішили бути військовими у своїй країні, це витратний матеріал. Не принижуй військову справу.
Ніхто нас туди не тягне силою
Можемо відмовитися
Але краще цим скористатися.
Щей багато теперішніх військових зможе залишитися у військовій справі та ще й з гідним пакетом забезпечення.
і, взагалі-то, війни усі "сцуться"..
а от ви явно оперуєти методичками крем-ля "ми для них витратний матеріал. вони сцуться кацапів, тому не дай Боже кацапи підуть до них. нехай українці їх вимотують тутки якнайдовш"
ніби було би краще, якби українці здалися на мілАсть кацапів-людожерів і зажили щасливо-какаразнічно в окупації ...
але шо ж я прокоментував"не так"?
- що не підримав коментар ніби "українці вмирають за Європу, що ми - витратний матеріал?
та кацапська пропаганда так же і подає,що на війні за Захід воюють українці.. але ми в першу чергу боронимо себе і добре, що нас підтримують, хоча хотілося би більше...
хоча, що тут вимагати від європейців (чи ще кого), якщо навіть, типу мєсні, україномовні коментатори, гонять ********** пургу..
тож ще раз (і востаннє для тебе), як я писав вище:
1. це не нам у грудні 2021 коняка лавров та мзс рф висувало ультиматум щодо повернення НАТО до кордонів 1997. не до нас Бернс літав на кілька днів у листопаді 2021 тощо.
2. нами відкупилися, тимчасово.
Можеш не відповідати, бо я майже впевнений, що ти тут на пайці, відробляєш. Здоров"я НЕ зичу. Честь маю.
2. і порахуй, як нами "відкупилися" і прикинь, як би нам було без тих десятків, якщо не сотень мільярдів допомоги?.. з яких, звісно, особисто не отримав нічого - максимум має йти на ЗСУ, собі не чекаю, і, про всяк випадок, доки міг - донатив, ремонтував розбиту кацапами дерев'яну стару хату за свій рахунок, без держави.. а ти мені тут про кацапську пайку співаєш...
розберися зі своєю кашою у голові, а після вже хєрню неси на притомних українців та ще бажаєш, щоб ми вмерли (для цього вже є ***** і його холопи, а тепер може й Трумп) і свистиш про свою стрьомну, у такому випадку, честь..
навіть не уявляєш, як усе у тебе "в штангу"... сподіваюсь, що хоча б нічого стратегічного десь-там не плануєш чи не дуже великий начальник ачи не дай Боже - командир ЗСУ.. бо Світу останні роки шОсь не дуже щастить з, прости Господи, керманичами..
але, по-любому, якщо - Україна понад усе - бережи себе, розберемося вже якось після Української Перемоги.. аби тіки дров не наламати..
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kontentmedia.com.ua/2025/03/17/chy-hotova-nimetska-molod-voiuvaty-za-svoiu-krainu/&ved=2ahUKEwiV6Izmu5aMAxVOHhAIHUy0N9oQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2MVp65VYbUEJ3EEfdeFRlC
Чи готова німецька молодь воювати за свою країну
До нас переносьте потужності.
ЗСУ покаже і розкаже яка техніка потрібна
Буде дешево і сердито