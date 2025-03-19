Швейцария удвоила финансирование конкурса для компаний по проектам восстановления Украины, - СМИ

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) увеличил финансирование конкурса заявок для швейцарских компаний в Украине до 100 млн франков (около $113,5 млн).

Об этом говорится на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как отмечается, конкурс является частью инициативы Швейцарии по поддержке Украины на 2025-2028 годы, общий бюджет которой составляет 1,5 млрд франков (около $1,7 млрд). В перспективе это первый этап долгосрочной программы на 12 лет с общим финансированием в 5 млрд франков ($5,6 млрд).

По словам министра экономики Юлии Свириденко, дополнительные 50 млн франков будут направлены на восстановление Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

"Программа сфокусирована на реализации проектов в сферах защиты гражданского населения, восстановлении инфраструктуры и коммунальной сферы, а также модернизации государственных услуг, - отметила она.

Конкурс адресован швейцарским компаниям, которые имеют юридическое лицо в Украине.

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