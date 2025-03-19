Рашисты ударили ракетой по объекту "Укрзализныци" на Днепропетровщине, ранены четверо железнодорожников
В среду, 19 марта, российские захватчики нанесли ракетный удар по объекту АО "Укрзализныця" в Днепропетровской области. В результате атаки четверо железнодорожников получили ранения.
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на війні усе якось геть інакше