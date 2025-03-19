РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8456 посетителей онлайн
Новости Атака РФ по объекту Укрзализныци на Днепропетровщине
2 217 10

Рашисты ударили ракетой по объекту "Укрзализныци" на Днепропетровщине, ранены четверо железнодорожников

Рашисты ударили ракетой по объекту Укрзализныци на Днепропетровщине

В среду, 19 марта, российские захватчики нанесли ракетный удар по объекту АО "Укрзализныця" в Днепропетровской области. В результате атаки четверо железнодорожников получили ранения.

Дополняется...

Автор: 

Укрзализныця (2745) атака (374) Днепропетровская область (3927)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Це ж не енергетична інфраструктура, тому можна.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:04
+1
Паротягів нема а колії ремонтувать під обстрілами це другий з неділі обстріл уз дніпра
показать весь комментарий
19.03.2025 18:14
+1
кацапи за останій час дуже сильно приклались шахедами і ракетами по енергетичній інфраструктурі: газодобування роз'їбали, нпз яке працювало на 10% і те розїбали. Вони навмисно приклали зуссилля, а коли все розїбали можна і перепир'я замутити, а то український бпла-бомбінг розійшовся не на жарт.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж не енергетична інфраструктура, тому можна.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:04 Ответить
кацапи за останій час дуже сильно приклались шахедами і ракетами по енергетичній інфраструктурі: газодобування роз'їбали, нпз яке працювало на 10% і те розїбали. Вони навмисно приклали зуссилля, а коли все розїбали можна і перепир'я замутити, а то український бпла-бомбінг розійшовся не на жарт.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:14 Ответить
а рудий донні чеше за "дуже хороші розмови"
на війні усе якось геть інакше
показать весь комментарий
19.03.2025 18:05 Ответить
якшо шо в нас паровози є 🚂
показать весь комментарий
19.03.2025 18:09 Ответить
Паротягів нема а колії ремонтувать під обстрілами це другий з неділі обстріл уз дніпра
показать весь комментарий
19.03.2025 18:14 Ответить
Вот и переключились с электростанций на жд станции и узлы, не смогли потушить свет будут пробовать остановить/затруднить перемещение по железке!
показать весь комментарий
19.03.2025 18:18 Ответить
Залізничники доклали зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:24 Ответить
Рух пасажирських поїздів не змінено та здійснюється за графіком. - ХДніпро
показать весь комментарий
19.03.2025 18:27 Ответить
Може Трампон домовився з окурком що інфраструктура це виключно гольф-клуби ,по ним не можна.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:30 Ответить
Пуск шахедів з Ахтарська
показать весь комментарий
19.03.2025 18:32 Ответить
 
 