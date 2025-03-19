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Новости Польша выходит из Конвенции по кассетным боеприпасам
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Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с РФ и Беларусью

граница,Польша

Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Польша инициировала процесс выхода из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин.

"У нас нет выбора. Ситуация на границе сложная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе", - сказал Бейда. Он добавил, что это будет один из элементов "Восточного щита".

"Хочу сказать, что у нас есть беспокойство, которое граничит с уверенностью, что Беларусь следует за Россией", - заявил заместитель министра обороны Польши. Чиновник считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласится на все, что ему скажет российский диктатор Владимир Путин.

"Обратите внимание, с какой стороны атаковали Украину. Со стороны Беларуси. У нас нет противопехотных мин, но у нас есть возможности для их производства", - акцентировал он.

Читайте также: Польша может выйти из Конвенций по кассетным боеприпасам и противопехотным минам, - Туск

Заместитель главы Минобороны уточнил, что Польша может изготовить несколько сотен тысяч противопехотных мин или даже миллион.

Автор: 

граница (5262) Польша (8405) мина (273)


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Топ комментарии
+11
А коли на вказаних кордонах московити з *********** оголосять спільні та безстрокові військові маневри - треба не забути всі міни зняти!
І обов'язково збільшити пропускну здатність доріг від кордонів у напрямку столиці та взагалі у глиб столиці!
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19.03.2025 19:08
+9
От дурні. Чому не готують шашлики?
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19.03.2025 18:57
+7
не поспішайте.
не треба паніки!
шашлик на 9 мая на віслі.
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19.03.2025 18:59
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От дурні. Чому не готують шашлики?
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19.03.2025 18:57 Ответить
не поспішайте.
не треба паніки!
шашлик на 9 мая на віслі.
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19.03.2025 18:59 Ответить
Чого вагатись?? Мінуйте, рови копайте, стіни будуйте..кулемети, які автоматично фігачать по цілям встановлюйте! У вас теж скажений сусід!
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19.03.2025 19:01 Ответить
А як же ж "малий прикордонний рух" (контрабас)?
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19.03.2025 19:09 Ответить
А Вас яка із сторін хвилює?))
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19.03.2025 20:21 Ответить
Хіба хочуть ?
Мусять
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19.03.2025 19:02 Ответить
Хай до Найвеличнішого звернуться, він розповість як треба убезпечитися.
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19.03.2025 19:04 Ответить
А коли на вказаних кордонах московити з *********** оголосять спільні та безстрокові військові маневри - треба не забути всі міни зняти!
І обов'язково збільшити пропускну здатність доріг від кордонів у напрямку столиці та взагалі у глиб столиці!
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19.03.2025 19:08 Ответить
... у глиб столиці країни
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19.03.2025 19:25 Ответить
У казахів є прислів"я: "Коли поряд з тобою живе "урус" - тримай сокиру під подушкою...". І є інше висловлювання (чиє - не пам"ятаю) : "Живучи поряд з упирем - тримай під рукою осиковий кілок...".
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19.03.2025 19:12 Ответить
давно пора
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19.03.2025 19:13 Ответить
И еще продали 150 самолетов и 650 танков а честный полковник еще ликвидировал продовольственную службу тыла что нам аукнулось в 2014-ом.
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19.03.2025 19:25 Ответить
Це якось не по Лідорськи!
Хоча чого це я, полський прим"єр і в раді ЄС потужно виступає захищаючи національні інтереси та свій народ. Чого варті виступи, де він всіх крайніх лівих європейських представників задвигає, особливо про заборону іміграції сирійців в Польшу, чітко каже: "прийняли міліони українців - все добре, а сирійців не будемо і на "диво" жодного терористичного акту, збільшення злочинів на відміну від ваших країн... Найбільший прогрес в економіці..."
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19.03.2025 19:34 Ответить
Прискорюйтесь там, поляки, поки не з"явився у вас свій шашличник а-ля зелений поц і Ко. Нещодавно такий до Львова приїздив.
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19.03.2025 19:47 Ответить
правильно
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19.03.2025 22:52 Ответить
Маловато! Маловато будет! Ров 4 на 4, линию обороны, минные поля и надписи; унитазов нет, водки нет!
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20.03.2025 01:56 Ответить
Цього не буде достатньо. Треба ще рів зробити глибокий і запустити туди крокодилів!
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20.03.2025 03:39 Ответить
 
 