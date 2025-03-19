Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с РФ и Беларусью

Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Польша инициировала процесс выхода из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин.

"У нас нет выбора. Ситуация на границе сложная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе", - сказал Бейда. Он добавил, что это будет один из элементов "Восточного щита".

"Хочу сказать, что у нас есть беспокойство, которое граничит с уверенностью, что Беларусь следует за Россией", - заявил заместитель министра обороны Польши. Чиновник считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласится на все, что ему скажет российский диктатор Владимир Путин.

"Обратите внимание, с какой стороны атаковали Украину. Со стороны Беларуси. У нас нет противопехотных мин, но у нас есть возможности для их производства", - акцентировал он.

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Заместитель главы Минобороны уточнил, что Польша может изготовить несколько сотен тысяч противопехотных мин или даже миллион.