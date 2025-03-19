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Новости Модернизация украинской ПВО
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Украинские и американские компании рассматривают возможность ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, - Минобороны

Украина работает с компаниями США над модернизацией ПВО

В среду, 19 марта, представители Министерства обороны Украины, Воздушных сил ВСУ, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, украинских оборонных компаний обсудили с представителями оборонных компаний США развитие сотрудничества по модернизации средств украинской ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, во время встречи речь шла об организации ремонтных работ и модификации некоторых систем украинской противовоздушной обороны.

"Компании Украины и США, которые работают в этой сфере, смогут усилить сотрудничество", - выразил надежду начальник Главного управления сопровождения ракетных программ Минобороны бригадный генерал Сергей Баранов.

Также во время встречи стороны обсудили текущее состояние совместных проектов и дальнейшие шаги по их реализации.

"Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие", - сказано в сообщении.

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Автор: 

Минобороны (9306) ПВО (2728) ремонт (1180)


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Топ комментарии
+4
Україна підготує список об'єктів, по яких не повинна бити росія, - Finance. ua.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує список енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, по яких росія не повинна бити згідно з імовірною домовленістю щодо часткового припинення вогню.

Список об'єктів буде наданий з координатами 🤬???
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19.03.2025 19:11
+2
Не дуже вже на американців розраховуйте
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19.03.2025 19:04
+1
Це точно. Маск накаже розірвати договори - і хана "деяким системам ППО".
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19.03.2025 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Це стару радянську чи пошкоджену/зламану американську/європейську? Якось взагалі незрозуміло, про що йдеться...
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19.03.2025 19:00 Ответить
Модернізація під західні ракети.
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19.03.2025 19:52 Ответить
Не дуже вже на американців розраховуйте
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19.03.2025 19:04 Ответить
Це точно. Маск накаже розірвати договори - і хана "деяким системам ППО".
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19.03.2025 19:16 Ответить
Україна підготує список об'єктів, по яких не повинна бити росія, - Finance. ua.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує список енергетичних, цивільних та інфраструктурних об'єктів, по яких росія не повинна бити згідно з імовірною домовленістю щодо часткового припинення вогню.

Список об'єктів буде наданий з координатами 🤬???
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19.03.2025 19:11 Ответить
А як же. Щирість і відкритість - наше фсьо.
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19.03.2025 19:18 Ответить
Ага, давайте ще віддайте на "модернізацію" системи ППО. Десь в Польщу женіть на багатомісячні ремонти, або трампаксу відразу золотий дощ в бошку стукте - і він скаже , що американська збороя заважає миру і заблокує всі системи, а поляки нічого не скажуть, бо самі чекають халявну зброю від США.
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19.03.2025 19:12 Ответить
Європа і солідарні з нею країни - Британські домініони і далекосхідні демократії - Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур - найпотужніше економічне співтовариство у світі, яке істотно перевершує і за науковим потенціалом, і за виробничою потужністю США. Про Росію ми навіть не згадуємо.
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19.03.2025 19:20 Ответить
Це потрібно було робити ще 2019 року, а не знімати клістрони з тих, які запустили в роботу "свинарчуки". Ось такого патріота вибрали 73% у 2019 році.
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19.03.2025 19:27 Ответить
Таємні Оманські договорняки заборонили нам ППО взагалі разом з ракетами.
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19.03.2025 19:55 Ответить
Досить зв'язуватися з США. Україні мало Будапештського договору, чи може Україні надали F-16 до кінця 2023 року? Краще мати діло з Західними країнами, котрі не зраджували Україну.
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19.03.2025 19:48 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/saab-rozrobyv-zenitnyj-kompleks-za-rekordni-84-dni/ Saab розробив зенітний комплекс за рекордні 84 дні
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19.03.2025 19:56 Ответить
 
 