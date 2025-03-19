Украинские и американские компании рассматривают возможность ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, - Минобороны

В среду, 19 марта, представители Министерства обороны Украины, Воздушных сил ВСУ, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, украинских оборонных компаний обсудили с представителями оборонных компаний США развитие сотрудничества по модернизации средств украинской ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, во время встречи речь шла об организации ремонтных работ и модификации некоторых систем украинской противовоздушной обороны.

"Компании Украины и США, которые работают в этой сфере, смогут усилить сотрудничество", - выразил надежду начальник Главного управления сопровождения ракетных программ Минобороны бригадный генерал Сергей Баранов.

Также во время встречи стороны обсудили текущее состояние совместных проектов и дальнейшие шаги по их реализации.

"Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие", - сказано в сообщении.

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