Из населенных пунктов Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация, вывезли всех детей, - ОВА

Из населенных пунктов Донецкой области, где проводилась принудительная эвакуация, вывезли всех детей. В то же время в зоне активных боевых действий в области еще остается 211 детей.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня из детей, подлежащих обязательной эвакуации принудительно с родителями или лицами, которые их заменяют, и другими законными представителями, на утро в селе Мирное Комарской сельской территориальной громады оставался один ребенок из одной семьи. Но по состоянию на сейчас (на вечер 19 марта. - Ред.) он уже эвакуирован",- рассказала чиновница.

Рыжакова рассказала, что из зон принудительной эвакуации, которые были определены в Донецкой области, вывезли всех детей.

В то же время в зоне активных боевых действий в области еще остаются 211 детей. Все они из Лиманской территориальной громады.

В ОВА напомнили, что в Донецкой области в целом сейчас определены 17 громад, которые находятся в зоне активных боевых действий

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