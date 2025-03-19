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Новости Эвакуация из Донетчины
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Из населенных пунктов Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация, вывезли всех детей, - ОВА

Из населенных пунктов Донецкой области, где проводится принудительная эвакуация, вывезли всех детей

Из населенных пунктов Донецкой области, где проводилась принудительная эвакуация, вывезли всех детей. В то же время в зоне активных боевых действий в области еще остается 211 детей.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня из детей, подлежащих обязательной эвакуации принудительно с родителями или лицами, которые их заменяют, и другими законными представителями, на утро в селе Мирное Комарской сельской территориальной громады оставался один ребенок из одной семьи. Но по состоянию на сейчас (на вечер 19 марта. - Ред.) он уже эвакуирован",- рассказала чиновница.

Рыжакова рассказала, что из зон принудительной эвакуации, которые были определены в Донецкой области, вывезли всех детей.

В то же время в зоне активных боевых действий в области еще остаются 211 детей. Все они из Лиманской территориальной громады.

В ОВА напомнили, что в Донецкой области в целом сейчас определены 17 громад, которые находятся в зоне активных боевых действий

Читайте также: Гражданские жители начали более активно эвакуироваться из опасных громад Донетчины, - ОВА

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дети (6482) эвакуация (2068) Донецкая область (9582)


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Схоже готується потужний відступ від Зе-шапіто , яке лохам обіцяло кордони 91року.
Аби лохи підтримали зняття Залужного
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19.03.2025 20:19 Ответить
Добре, що нарешті це зроблено. Вивезення дітей мало бути організовано з перших днів вторгнення кацапської орди, незважаючи на бажання їхніх батьків - сепарів або ждунів. Сьогодні не мали б цієї великої проблеми повернення викраденої орками української малечі. Треба у принципових питаннях діяти швидко і жорстко.
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19.03.2025 20:27 Ответить
Ні не всіх...багато батьків ще знаходяться там і ховають дітей...адміністрації не хочуть займатися цім питанням.хоч цє легко зробити..
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20.03.2025 07:18 Ответить
 
 