Два человека пострадали вследствие российского обстрела Запорожья, - ОВА

Вечером 19 марта российские войска атаковали Запорожье, пострадали 2 человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Двое мужчин получили ранения вследствие вражеского обстрела Запорожья. Их состояние медики оценивают как среднее. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.

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