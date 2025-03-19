Два человека пострадали вследствие российского обстрела Запорожья, - ОВА
Вечером 19 марта российские войска атаковали Запорожье, пострадали 2 человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Двое мужчин получили ранения вследствие вражеского обстрела Запорожья. Их состояние медики оценивают как среднее. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - написал он.
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