Россияне заявили о якобы сбитии F-16 над Сумщиной: Воздушные силы опровергли фейк

Российские пропагандисты заявили о якобы сбитии истребителя F-16 над Сумской областью. В Воздушных силах опровергли эту информацию.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день, боевая работа продолжается! Горжусь нашими пилотами!" - написал полковник.

В Центре противодействия дезинформации также опровергли российский фейк.

"Telegram-каналы распространяют ложь о том, что российские военные сбили истребитель F-16 в воздушном пространстве Украины. Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг этот фейк, подчеркнув, что украинские пилоты продолжают успешно выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении ЦПД.

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Отметим, что ранее ряд российских Telegram-каналов сообщали о якобы сбитии истребителя F-16 над Сумской областью с помощью зенитно-ракетного комплекса С-400.







