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Новости Фейк о сбитии F-16
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Россияне заявили о якобы сбитии F-16 над Сумщиной: Воздушные силы опровергли фейк

Российские пропагандисты заявили о якобы сбитии истребителя F-16 над Сумской областью. В Воздушных силах опровергли эту информацию.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день, боевая работа продолжается! Горжусь нашими пилотами!" - написал полковник.

В Центре противодействия дезинформации также опровергли российский фейк.

"Telegram-каналы распространяют ложь о том, что российские военные сбили истребитель F-16 в воздушном пространстве Украины. Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг этот фейк, подчеркнув, что украинские пилоты продолжают успешно выполнять боевые задачи", - говорится в сообщении ЦПД.

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Фейк россиян о сбитии F-16 в Сумской области: Игнат опроверг

Отметим, что ранее ряд российских Telegram-каналов сообщали о якобы сбитии истребителя F-16 над Сумской областью с помощью зенитно-ракетного комплекса С-400.

Фейк россиян о сбитии F-16 в Сумской области: Игнат опроверг
Фейк россиян о сбитии F-16 в Сумской области: Игнат опроверг

Автор: 

фейк (678) Воздушные силы (2279) Игнат Юрий (592) F-16 (553)


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Топ комментарии
+11
Цікаво: а F-35 чи В-52 ще не збивали?
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19.03.2025 21:08
+10
Т.е., кацап прет по всем фронтам - это норм, в поряде вещей, это не срыв переговоров? Так? Ты дурак, штоле?
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19.03.2025 21:26
+5
Украіні потрібні ракети повітря-повітря на 300км.
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19.03.2025 21:11
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19.03.2025 20:55 Ответить
І після ''дратівної дії'' на УкрАіні наступить Світ бо вже немає ніякої сечі терпіти ці борошна.
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19.03.2025 21:39 Ответить
Україні потрібні винищувачі F-15C/D

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів планують вивести з експлуатації свій застарілий парк винищувачів F-15C/D у найближчі роки. Очікується, що процес виведення з експлуатації розпочнеться у 2025 фінансовому році, і загалом 65 літаків F-15C/D планується вивести з експлуатації.
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19.03.2025 21:01 Ответить
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19.03.2025 21:02 Ответить
Украіні потрібні ракети повітря-повітря на 300км.
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19.03.2025 21:11 Ответить
Цікаво: а F-35 чи В-52 ще не збивали?
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19.03.2025 21:08 Ответить
может и правда,хз. но меня удивляет, что наши никак не опровергают и не реагируют на то, что всу типа опять зашли в белгородскую область. выходит что, правда ? можете меня с говном сьесть ,но какие тогда нах переговоры про мир, если мы их тупо срываем ?!
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19.03.2025 21:17 Ответить
А зачєм тєбє "мір",кацап? А як же двіжуха?
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19.03.2025 21:23 Ответить
Т.е., кацап прет по всем фронтам - это норм, в поряде вещей, это не срыв переговоров? Так? Ты дурак, штоле?
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19.03.2025 21:26 Ответить
він кацап, що тотожньо
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19.03.2025 21:27 Ответить
"Містер "НІ" ! А яке тобі діло? Путін заявив ще вчора, що наказав припинить удари "Шахедами" . МО Росії оголосило, що самі збили вчора сім "Шахедів", які вже летіли на територію України... А "Шахеди" як гули у мене над домом, так і продовжують гудіть...
Тому своє "говно" залиш собі... Воно нас не цікавить...
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20.03.2025 01:06 Ответить
Видел это видео пролета над Сумами, но что за самолет был не знаю, не разбираюсь. Какие то идиоты сняли...
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19.03.2025 21:18 Ответить
Скорее всего сбили. Потом через полгода расскажут. Ф16 это не инопланетная тарелка, сбивается также как и любой другой самолет при правильной ракете.
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19.03.2025 21:39 Ответить
при таком насыщеном количестве развед дронов с обеих сторон кацапы давно б уже видосики выложили
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19.03.2025 21:42 Ответить
Возможно, не каждый дрон на пролетающий самолет направлен. У украинцев тоже не всегда подтверждения бывают. Подождем увидим.
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19.03.2025 21:44 Ответить
наче фейк
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19.03.2025 22:32 Ответить
Скорєє всєго ти обосрался,кацап.
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19.03.2025 23:34 Ответить
По- перше, які це там "воєнниє русскіє льотчікі сообщают", їх тут не бачили з березня 22-го коли сушка розвернулась над Тростянцем і розбила ТЕЦ в Охтирці. По-друге, F-16 літає над південною частиною області (може ще де), сьогодні почув його в Сумах, дуже швидкий. ППО орків стоїть км за 30 від кордону та до Сум ще 30, думав собі як там аналоговнєтноє С-400 з захмарними ТТХ кілька сот км допускає біля себе таке кожен день. Вчора була тут у мене дискусія на тему правди в Україні, назвали провокатором. А виходить що по причині системної брехні в державі люди не дуже вірять у всілякі заяви (хоча якісь них можуть бути правдою але при відсутності інформації як це виявити).
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19.03.2025 22:48 Ответить
Довіряти Ігнату-це нормально? Самі збили гелікоптер з міністром МВС Монастирським та іншими особами над Бровами,що летів поза всякими правилами,в тумані,без попередження про проліт ,бо ,бачите ,цілий міністр летить-то зам'яли і забули? Щось Ігнат мовчить. Чи правильно збили? Так,правила для всіх одні. Це міг бути ворожий літальний апарат. Але правди не кажуть. Бздять.
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20.03.2025 01:22 Ответить
Не дай Боже. Про перший теж так казали
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20.03.2025 08:23 Ответить
 
 