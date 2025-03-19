Распространение статьи 5 НАТО на Украину поможет разоблачить блеф Путина, - Мелони
Распространение действия статьи 5 НАТО на Украину поможет выявить блеф российского диктатора Владимира Путина.
Об этом в среду, 19 марта, заявила премьер Италии Джорджа Мелони, сообщает Askanews, информирует Цензор.НЕТ.
"Я занимала четкую позицию как относительно неэффективных предложений других стран, так и относительно предложений, которые выдвигает Италия, а именно о распространении статьи 5 НАТО на Украину: это кажется самым простым и эффективным предложением из всех других еще и потому, что оно поможет раскрыть возможный блеф Путина: если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему она не должна принимать гарантии безопасности", - сказала глава итальянского правительства.
Мелони подчеркнула, что ее предложение по статье 5 для Украины "должно быть вынесено на стол переговоров".
"Мы не должны рабски следовать предложениям, выдвинутым другими, просто потому, что мы должны решить, какова наша позиция. Наша роль заключается в том, чтобы участвовать с собственными предложениями", - сказала политик.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности без членства в Альянсе.
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Без допомоги НАТО лінія фронту вже була б у трохи іньших областях України. Ви або нерозумна людина , або ср4ний К4ц4п..... що в принципі одне й те саме.
5-та стаття була застосована один лиш раз, і трумп активно все руйнує, бо в його баченні ЄС створили, щоб було назло великій омериці, а ***** - чьоткій паца, ин - чьоткий паца, сі - чьоткий паца, а усі європейці - підараси і крадії амеровеличі. Нагуя йому їх захищати від тих з ким у нього чудові стосунки?
Може, варто потроіти зусилля в тому, щоб заставити власну владу робити те, що вона мусить?
Джерело: https://censor.net/ua/n3541858
Італія не відправлятиме свої війська до України, - Мелоні Джерело: https://censor.net/ua/n3539146
Но 5 статья НАТО обязательно сработает
козирний туз на стіл
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