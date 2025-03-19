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Новости Распространение на Украину действия статьи 5 НАТО
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Распространение статьи 5 НАТО на Украину поможет разоблачить блеф Путина, - Мелони

Мелони объяснила, почему предлагает распространить на Украину действие 5 статьи НАТО

Распространение действия статьи 5 НАТО на Украину поможет выявить блеф российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в среду, 19 марта, заявила премьер Италии Джорджа Мелони, сообщает Askanews, информирует Цензор.НЕТ.

"Я занимала четкую позицию как относительно неэффективных предложений других стран, так и относительно предложений, которые выдвигает Италия, а именно о распространении статьи 5 НАТО на Украину: это кажется самым простым и эффективным предложением из всех других еще и потому, что оно поможет раскрыть возможный блеф Путина: если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему она не должна принимать гарантии безопасности", - сказала глава итальянского правительства.

Мелони подчеркнула, что ее предложение по статье 5 для Украины "должно быть вынесено на стол переговоров".

"Мы не должны рабски следовать предложениям, выдвинутым другими, просто потому, что мы должны решить, какова наша позиция. Наша роль заключается в том, чтобы участвовать с собственными предложениями", - сказала политик.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности без членства в Альянсе.

Читайте также: Мелони об отправке миротворцев в Украину: Италия никогда не рассматривала этот вопрос

Автор: 

НАТО (9970) Джорджа Мелони (105) гарантии безопасности (117)


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Топ комментарии
+8
Або "блеф Путіна"... або "блеф НАТО"!
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19.03.2025 21:02
+7
Мелоні вже кілька разів заявляла, що Італія не буде надсилати свої війська в Україну за жодних обставин, бо це небезпечно. Італія блокує виділення пакету допомоги Україні на 20 мільярдів. Італія не досягнула та й особливо не прагне досягти показника у 2 відсотки від ВВП на оборону. Не збільшує військову підтримку України. І щоб відволікти увагу від усього цього Мелоні озвучує абсолютно популістичну ідею про 5 статтю НАТО для України. Бачу, що в майстерності вішати лапшу на вуха, багато європейських політиків не відстають ні від Трампа ні від *****.
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19.03.2025 21:11
+5
Мелоні про відправлення миротворців в Україну: Італія ніколи не розглядала це питання. Ризиковано і неефективно

Джерело: https://censor.net/ua/n3541858

Італія не відправлятиме свої війська до України, - Мелоні Джерело: https://censor.net/ua/n3539146

Но 5 статья НАТО обязательно сработает
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19.03.2025 21:13
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Вона що, не розуміє, що нато - це дірка від бублика? трумп відпрацьовує..
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19.03.2025 20:57 Ответить
Ваша голова то "дірка від бублика".
Без допомоги НАТО лінія фронту вже була б у трохи іньших областях України. Ви або нерозумна людина , або ср4ний К4ц4п..... що в принципі одне й те саме.
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19.03.2025 22:59 Ответить
Є якісь ознаки, що трумп буде захищати, скажім, Прибалтику, якщо ***** туди посуне?
5-та стаття була застосована один лиш раз, і трумп активно все руйнує, бо в його баченні ЄС створили, щоб було назло великій омериці, а ***** - чьоткій паца, ин - чьоткий паца, сі - чьоткий паца, а усі європейці - підараси і крадії амеровеличі. Нагуя йому їх захищати від тих з ким у нього чудові стосунки?
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19.03.2025 23:10 Ответить
Крім США ще є іньші країни у НАТО. Вам кацапам не розповідають на інструктажі про це.
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20.03.2025 00:24 Ответить
То ви про блок нато чи про країни нато окремо? Бо якщо не в курсі, генсек нато відмовився захищати одну з країн по ст. 5. Бо трумп натякнув, що не буде. А без трумпа жодний захист не спрацює.
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20.03.2025 08:37 Ответить
Крута логіка від Мелоні є, а НАТО ще Є? Чи то пак ЩЕ БУДЕ, поки перемовини про мир йтимуть...? Трамп обіцяв вийти з НАТО, Європа організовує типу своє... А тепер Трамп назло не вийде й блокуватиме цю пропозицію Мелоні...
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19.03.2025 21:00 Ответить
Або "блеф Путіна"... або "блеф НАТО"!
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19.03.2025 21:02 Ответить
Хоч щось почнете робити окрім ********* обговорень?
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19.03.2025 21:11 Ответить
Мелоні вже кілька разів заявляла, що Італія не буде надсилати свої війська в Україну за жодних обставин, бо це небезпечно. Італія блокує виділення пакету допомоги Україні на 20 мільярдів. Італія не досягнула та й особливо не прагне досягти показника у 2 відсотки від ВВП на оборону. Не збільшує військову підтримку України. І щоб відволікти увагу від усього цього Мелоні озвучує абсолютно популістичну ідею про 5 статтю НАТО для України. Бачу, що в майстерності вішати лапшу на вуха, багато європейських політиків не відстають ні від Трампа ні від *****.
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19.03.2025 21:11 Ответить
Перед тим як нести ..уйню, подивись що за " армія" у італійців!!! Це так би мовити хоззвод, то що вони мають авіацію, це мізер, флот, це теж ліпше не обговорювати!!! Впк, це одиничні екземпляри, самп-т це майже все французьке, тому нам не треба їхніх карабінерів які виконують роль поліцейскіх в інших країнах, а війська в них грубо кажучи немає, тому і відправляти нема що, щоб не позоритися!!!
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19.03.2025 21:29 Ответить
Як добре ви обізнані в тому, що Італія збирається робити, а що ні. А в тому, мусить вона чи ні, ви теж обізнані?
Може, варто потроіти зусилля в тому, щоб заставити власну владу робити те, що вона мусить?
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19.03.2025 22:32 Ответить
Мелоні про відправлення миротворців в Україну: Італія ніколи не розглядала це питання. Ризиковано і неефективно

Джерело: https://censor.net/ua/n3541858

Італія не відправлятиме свої війська до України, - Мелоні Джерело: https://censor.net/ua/n3539146

Но 5 статья НАТО обязательно сработает
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19.03.2025 21:13 Ответить
Поширенн(і) статті 5 НАТО на Україну допоможе викрити блеф Путіна, - Мелоні Джерело: https://censor.net/ua/n3542129
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19.03.2025 21:17 Ответить
Мелоні типу велика подружка Трампа, то чому вона не вірить в його впевненість шо при ньому пуйло ніколи не почне нову війну з Україною чи ЄС?
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19.03.2025 21:21 Ответить
Тобто США повинні будуть бомбити війська РФ? А Трампа забули спитати? Чи вона забула шо НАТО це США, а без Америки нема НАТО вже.
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19.03.2025 21:35 Ответить
Угорщина, Словаччина, тепер ще США....яка, джаляб, 5-а стаття?
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19.03.2025 21:59 Ответить
Браво бравісімо, сеньора Джоржиа !

козирний туз на стіл

.
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19.03.2025 22:00 Ответить
Стаття 5 передбачає відправлення військ. Чи вона збирається книжечкою зі Статутом НАТО виділеній в ній жирним шрифтом і капслоком СТАТТЯ 5 НАТО всіх залякати і відпиждіти?
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19.03.2025 23:57 Ответить
 
 