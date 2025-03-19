Распространение статьи 5 НАТО на Украину поможет разоблачить блеф Путина, - Мелони

Распространение действия статьи 5 НАТО на Украину поможет выявить блеф российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в среду, 19 марта, заявила премьер Италии Джорджа Мелони, сообщает Askanews, информирует Цензор.НЕТ.

"Я занимала четкую позицию как относительно неэффективных предложений других стран, так и относительно предложений, которые выдвигает Италия, а именно о распространении статьи 5 НАТО на Украину: это кажется самым простым и эффективным предложением из всех других еще и потому, что оно поможет раскрыть возможный блеф Путина: если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему она не должна принимать гарантии безопасности", - сказала глава итальянского правительства.

Мелони подчеркнула, что ее предложение по статье 5 для Украины "должно быть вынесено на стол переговоров".

"Мы не должны рабски следовать предложениям, выдвинутым другими, просто потому, что мы должны решить, какова наша позиция. Наша роль заключается в том, чтобы участвовать с собственными предложениями", - сказала политик.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности без членства в Альянсе.

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