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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Команда Трампа обеспокоена прямым участием КНДР в войне РФ против Украины, - Госдеп

В Госдепе США обеспокоены участием КНДР в войне против Украины

Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена союзом между Россией и Северной Кореей, а также ролью КНДР в войне против Украины.

Об этом сказала во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем быть обеспокоенными их (КНДР. - Ред.) прямым участием в войне, развертыванием с их стороны войск в России, а также любой поддержкой, которую Российская Федерация оказывает Северной Корее", - отметила она.

Брюс добавила, что роль Северной Кореи в войне РФ против Украины является одним из примеров, как участие третьих стран может продолжать этот конфликт.

Читайте также: Сибига встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Чо: обсудили угрозы от сотрудничества России и КНДР

Напомним, ранее министры иностранных дел Южной Кореи и Украины Чо Тхэ Юль и Андрей Сибига провели телефонный разговор, во время которого обсудили репатриацию северокорейских военнопленных.

Автор: 

Госдепартамент США (1825) КНДР (1190) россия (95441) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+17
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19.03.2025 22:07
+12
хай трамп до ына змотається і все владнає. У нього ж успішна полоса перемовин пішла, то не треба переривати. Впевнений, вітькоф повинен справитись у Пхеньяні.
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19.03.2025 22:11
+10
та ти шо ?! Амеріканські пришелепкуваті стурбованці !!! У вас нема претензій , по цьому питанню до ху* ла ?!!!
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19.03.2025 22:09
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19.03.2025 22:07 Ответить
Ти на костюмчик пухляка глянь - красавец!!! 👍
Як постарався дідусь Закарпатець Мартін Грінфілд так вдало пошити два прекрасних костюма на пухляка та Трампа!!!
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19.03.2025 22:19 Ответить
Під Зеленського косить...
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19.03.2025 23:06 Ответить
Нігуя собі а як вони іх вичислили?
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19.03.2025 22:08 Ответить
естонська розвідка!
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19.03.2025 22:10 Ответить
це тулсі габбард позавчора розкопала цю інфу у твіторі, а вчора цей твіт для трампа роздукувала харп, поклала йому на стіл, і вже сьогодня трамп прочитав.
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19.03.2025 22:16 Ответить
Нарешті подивилися на свої розвідданні, що передають кожного дня в Україну...
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19.03.2025 22:20 Ответить
та ти шо ?! Амеріканські пришелепкуваті стурбованці !!! У вас нема претензій , по цьому питанню до ху* ла ?!!!
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19.03.2025 22:09 Ответить
I'd say United States are deeply concerned by the poor dental hygiene of this particular asshole.
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19.03.2025 22:09 Ответить
хай трамп до ына змотається і все владнає. У нього ж успішна полоса перемовин пішла, то не треба переривати. Впевнений, вітькоф повинен справитись у Пхеньяні.
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19.03.2025 22:11 Ответить
Трамп, уже зробив ЗЛОЧИН, проти майбутнього України, її ДІТЕЙ!
навсегда Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-pohoronil-dannye-o-pohishhennyh-ukrainskih-detyah-30-tysyach-sudeb-mogut-byt-poteryany-navsegda/
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19.03.2025 22:12 Ответить
Ну так к пуйлу, дружку своему пусть обратятся
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19.03.2025 22:13 Ответить
Глибоко занепокоєна
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19.03.2025 22:13 Ответить
Буба замість словесної відео-мастурбації краще б домовлявся з Південною Кореєю про постачання 155 мм артнабоїв - вони їх виробляють неміряно, і багато чого ще значно дешевше, ніж Штати. Якщо бояться напряму постачати, можна через усіляких ердоганів, не проблема.
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19.03.2025 22:17 Ответить
Не чокай тут мені і не какай, кацапе, свинособачу не сприймаю - ти помилився країною.
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19.03.2025 22:37 Ответить
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть, думає, що вона в Рязані. ))
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19.03.2025 23:50 Ответить
Чомусь кожен другий тупорогий мордовський олень вважає, що українці зобов'язані розуміти його свинособачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість свідчить про серйозну розумову недостатність - і це чудово! ))
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20.03.2025 00:29 Ответить
Рудий, скільки годин/дней/місяців/років даєш пончику?
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19.03.2025 22:19 Ответить
На пітьмі тривога:

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19.03.2025 22:20 Ответить
Дуже гучно.
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19.03.2025 22:29 Ответить
Пажитно!
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19.03.2025 23:30 Ответить
мабуть це прорвались ті десть тисяч, які були оточені у Курській області. Трамп поки що про це не знає, бо продовжує просити путіна щоб той їх помилував.
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19.03.2025 22:54 Ответить
А між тим, цей Z-канал ханепокоєний, що рашистський наступ в прикордонні Сумщини застопорився:

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19.03.2025 23:10 Ответить
це мабуть залишились ті, хто не захотів виходити із "дєсятітисячнава акружєнія".
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19.03.2025 23:57 Ответить
Рудий наляпав на Фоксі, що ин його кореш як і х....то ця мамзель виправдовується. Для клінічного ідіота язик-враг.
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19.03.2025 22:38 Ответить
Покажчик стурбометра, встановлений на річці Потомак, зафіксував 0,3 меркеля.
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19.03.2025 22:48 Ответить
Кімвинхунь поклав на трампа *** ще у першу його каденцію…
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19.03.2025 23:03 Ответить
Як би був Трамп раніше - взагалі би не було півночі та півдня...не то,що Кореї якоїсь...а тепер - занепокоєння...
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19.03.2025 23:06 Ответить
Хотілось би знати на якій стадії занепокоєння.
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20.03.2025 00:08 Ответить
Додружився, що аж занепокоївся премією Миру серйозно. Кореєць не хоче премій. Він бажає правити своїм стадом.
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20.03.2025 07:55 Ответить
 
 