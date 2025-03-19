Команда Трампа обеспокоена прямым участием КНДР в войне РФ против Украины, - Госдеп

Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена союзом между Россией и Северной Кореей, а также ролью КНДР в войне против Украины.

Об этом сказала во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем быть обеспокоенными их (КНДР. - Ред.) прямым участием в войне, развертыванием с их стороны войск в России, а также любой поддержкой, которую Российская Федерация оказывает Северной Корее", - отметила она.

Брюс добавила, что роль Северной Кореи в войне РФ против Украины является одним из примеров, как участие третьих стран может продолжать этот конфликт.

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Напомним, ранее министры иностранных дел Южной Кореи и Украины Чо Тхэ Юль и Андрей Сибига провели телефонный разговор, во время которого обсудили репатриацию северокорейских военнопленных.