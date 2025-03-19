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Новости Выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН
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Германия будет выдвигать Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

Бербок может стать председателем Генассамблеи ООН

В среду, 19 марта, правительство Германии утвердило кандидатуру главы МИД Анналены Бербок на должность главы Генассамблеи ООН.

Об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Бербок имеет "высокую квалификацию" для этой должности и "пользуется большим уважением".

Ожидается, что Бербок представит свою программу председательства в Генассамблее ООН в мае, а в начале июня ее изберут путем голосования, и в сентябре она приступит к исполнению своих обязанностей.

Немецкое агентство dpa отмечает, что неофициальное решение о назначении кандидата от Германии в ООН уже принято, а голосование - чисто формальность.

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Бербок подтвердила, что будет баллотироваться

В этот же день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время общения с журналистами подтвердила, что планирует баллотироваться на пост председателя Генассамблеи ООН.

"Кабинет министров решил и согласился выдвинуть меня кандидатом на должность главы Генеральной Ассамблеи ООН", - цитирует "Укринформ".

Дипломат отметила, что это сделано по аналогии со многими ее предшественниками, которые также были бывшими министрами иностранных дел или бывшими премьер-министрами.

Кроме этого, Бербок подчеркнула особую важность такого назначения в организации, которая, по ее словам, играет важную роль в эти неспокойные времена.

"В ситуации, когда Совет Безопасности ООН неоднократно блокируется, Генеральная Ассамблея играет важную роль", - сказала немецкая чиновница.

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Автор: 

Германия (6943) ООН (4163) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+7
Підтримую. Хоча потенції ООН ніщо не додасть, поки там усіляка ×уйня має право вето, але після призначення Бербок ×уйла частіше називатимуть ×уйлом з трибуни ООН, як би це не ображало Трампа.
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19.03.2025 22:24
+3
Я за-вона не поїде в казань обнімати )(.йла як цей сьогоднішній керовнік
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19.03.2025 23:44
+3
Москворотий лінгво-інвалід просторікує про грамотність. ))
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19.03.2025 23:46
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Правила форума Совет форумчан
Підтримую. Хоча потенції ООН ніщо не додасть, поки там усіляка ×уйня має право вето, але після призначення Бербок ×уйла частіше називатимуть ×уйлом з трибуни ООН, як би це не ображало Трампа.
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19.03.2025 22:24 Ответить
👍 Для Европы и мира это было бы очень хорошо.
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19.03.2025 22:30 Ответить
ви, що там, в німеччині зовсім подуріли?
білу гетеросексуальну жінку, в таку поважну потужну організацію, як оон?
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19.03.2025 22:39 Ответить
Чорне цис-небінарко недоступне, бо виграло вибори амерпреза.
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19.03.2025 22:56 Ответить
Наступний генсек оон буде небензя, ось побачитє !!
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19.03.2025 22:40 Ответить
Нахіба їй йти на пониження ? ООН лайно яке нічого не вирішує
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19.03.2025 22:52 Ответить
Достойная кандидатура .
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19.03.2025 22:53 Ответить
Эту туповатую женщину в Германии называют Фрау Юденбок, так как она ничем другим не занимается как облизывать одну страну на БВ. Проблемы Германии ее интересуют в последнюю очередь и насчет ее грамотности есть тоже большие сомнения.
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19.03.2025 23:15 Ответить
Москворотий лінгво-інвалід просторікує про грамотність. ))
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19.03.2025 23:46 Ответить
Andrii Tolozki

Реєстрація: 18.03.2025
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20.03.2025 01:15 Ответить
"Глибоко законспірована" група свіжовилуплених мокшанських дегегератів лайкає одне одного. ))
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20.03.2025 02:08 Ответить
Коли про шест пишеш, хоча б з пляшки злізай, валянку. ))
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20.03.2025 02:10 Ответить
Я за-вона не поїде в казань обнімати )(.йла як цей сьогоднішній керовнік
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19.03.2025 23:44 Ответить
Войовничу "Амазонку" Бербок, китайці і мухосранськ "забанять".

Вона їх добряче дістала.
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19.03.2025 23:46 Ответить
Бербок і ісламістів дістала.

Подивіться, як в Сірії показали її на офіційному фото.
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20.03.2025 00:09 Ответить
вибори на ГенАсамблеї, а не в Радбезі
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20.03.2025 01:18 Ответить
Дай Бог!
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20.03.2025 00:40 Ответить
Це краще ніж той з магате, що ручкається з терористами, які захопили нашу станцію
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20.03.2025 08:22 Ответить
 
 