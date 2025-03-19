Германия будет выдвигать Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

В среду, 19 марта, правительство Германии утвердило кандидатуру главы МИД Анналены Бербок на должность главы Генассамблеи ООН.

Об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Бербок имеет "высокую квалификацию" для этой должности и "пользуется большим уважением".

Ожидается, что Бербок представит свою программу председательства в Генассамблее ООН в мае, а в начале июня ее изберут путем голосования, и в сентябре она приступит к исполнению своих обязанностей.

Немецкое агентство dpa отмечает, что неофициальное решение о назначении кандидата от Германии в ООН уже принято, а голосование - чисто формальность.

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Бербок подтвердила, что будет баллотироваться

В этот же день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время общения с журналистами подтвердила, что планирует баллотироваться на пост председателя Генассамблеи ООН.

"Кабинет министров решил и согласился выдвинуть меня кандидатом на должность главы Генеральной Ассамблеи ООН", - цитирует "Укринформ".

Дипломат отметила, что это сделано по аналогии со многими ее предшественниками, которые также были бывшими министрами иностранных дел или бывшими премьер-министрами.

Кроме этого, Бербок подчеркнула особую важность такого назначения в организации, которая, по ее словам, играет важную роль в эти неспокойные времена.

"В ситуации, когда Совет Безопасности ООН неоднократно блокируется, Генеральная Ассамблея играет важную роль", - сказала немецкая чиновница.

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