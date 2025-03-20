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Новости Поддержка Украине
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Сикорский встретится с Лемми в Британии: будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 20-23 марта будет находиться в Великобритании, где встретится с британским коллегой Дэвидом Лемми для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщил журналистам в Варшаве представитель МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Главной темой его переговоров с министром иностранных дел станут результаты американо-российских контактов и дальнейшая поддержка Украины.

Как сообщил Вронский, стороны также рассмотрят подготовку к встрече Большой пятерки ЕС (Германия, Польша, Франция, Испания, Италия) и Великобритании, которая запланирована на 31 марта в Мадриде. В ней также должен принять участие глава украинской дипломатии Андрей Сибига.

Кроме официальных встреч, Сикорский выступит в ряде аналитических и учебных центров, в частности в Оксфорде, где он учился в 1980-х годах.

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Автор: 

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Стісняюсь спитать: а коли дієслово "обговорюватимуть" зміниться на "здійснюватимуть"?
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20.03.2025 11:15 Ответить
 
 