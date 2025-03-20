Несмотря на требования Путина прекратить военную помощь Украине, союзники продолжат поддерживать Киев, - премьер Нидерландов Схооф

Премьер Нидерландов Дик Схооф отверг требование российского диктатора Владимира Путина прекратить военную помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Liga.net.

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину относительно временного прекращения огня, Схооф сказал, что тот уже "продемонстрировал свои намерения" тем, что продолжает войну против Украины.

Он также отверг требование России, чтобы Европа прекратила оказывать военную помощь Украине, заявив, что это "не вариант".

Нидерландский премьер также намекнул на заинтересованность Нидерландов в "прямых инвестициях в украинскую оборонную промышленность" с целью использования ее мощностей и ускорения производства боеприпасов в Украине.

Напомним, Путин требует приостановить все поставки оружия в Украину на период прекращения огня.

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