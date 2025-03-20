Италия объявила конкурс в 6 млн евро на разминирование украинских земель

Итальянское агентство развития сотрудничества (AICS) объявило грантовый конкурс на очистку земель от мин и других остатков войны в прифронтовых областях.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, проекты должны быть направлены на нетехническое и/или техническое обследование территорий, а также включать элемент информирования населения о минных угрозах. Приоритетной для реализации проектов в рамках конкурса выбрана Харьковская область, в которой 55 из 56 громад подверглись воздействию войны. Именно этот регион стал пилотным для системы автоматизированной приоритезации территорий на базе ИТ-решения компании Palantir.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что впервые одна из стран-партнеров выделяет деньги непосредственно на очистку украинских земель, привлекая к этому процессу, в частности, украинских операторов противоминной деятельности.

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Сообщается, что общий бюджет конкурса - 6 млн евро. В то же время сумма одного проекта не должна превышать 1,8 млн евро.

Отмечается, что заявителями в рамках конкурса могут быть только неприбыльные организации, которые однако могут привлекать коммерческих операторов противоминной деятельности в качестве партнеров в реализации проектов.

Заявки будут приниматься до 11 мая текущего года. Общая запланированная продолжительность проектов - до 15 месяцев.

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