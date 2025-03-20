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Новости Отвод ВСУ с оккупированных территорий
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80% украинцев против отвода ВСУ с оккупированных территорий по требованию Путина, - опрос

зсу,бобовников

80% украинцев выступают против отвода Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по требованию России.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, лишь 8% респондентов поддержали идею полного вывода украинских войск из этих областей, при этом 5% согласились на закрепление в международных договорах статуса этих территорий как части России. Однако 82% опрошенных категорически выступили против такого условия.

Также только 7% поддержали отмену всех западных санкций против России, а 78% респондентов не согласны на это. Более 22% опрошенных готовы поддержать нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины ради прекращения войны, но 56% выступают против этого.

Опрос был проведен в разных регионах Украины, в том числе на территориях, контролируемых правительством Украины. Всего опрошено 2018 респондентов, и теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: 

оккупация (10131) опрос (2824) ВСУ (6568)


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Топ комментарии
+39
За такі питання треба в ібало бити..
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20.03.2025 14:13
+29
Они не уху ели такие опросы делать?
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20.03.2025 14:16
+23
А з якою метою Центр Разумкова ставить такі дивні питання? На чиє замовлення?
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20.03.2025 14:13
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Рудий шахрай таки викручує руки Бубону- освободі законноє х.... Козел драний.
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20.03.2025 14:33 Ответить
Яке відведення про що вони говорят ?ну а 5% то взагалі кінчене бидло колоборанти ,чому в нас ведутся на примітивні рашиські вкиди ,може краще провести опитування хто за те що б кривавого рашиського варвара путіна і його злочину кліку повісити всіх ?
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20.03.2025 14:34 Ответить
З таким успіхом, путін запише в свою конституцію всю територію України. І знову всі хотітимуть миру, але куди виходити тоді?
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20.03.2025 14:41 Ответить
Тобто, мене, з моєю родиною і сотні тисяч таких,як я,якиийсь відсоток свинопасів хочуть віддати кацапам?А не пішли б вони нах.....!Як це вони собі уявляють?
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20.03.2025 14:46 Ответить
Мої близькі з першого дня вторгнення не вилазять з окопів,на відміну від тебе пиз.....ла!
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20.03.2025 14:59 Ответить
Запросто. Боневтік вас відпише др рашки, а ти й не писнеш.
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20.03.2025 14:57 Ответить
жесть опитування і жесть результати.
може, жителям прифронтових плюнути перестати виживати під обстрілами і тримати фронт, та й поїхати на бургергельд, щоб скоріше голосування про домівки отих 8% "№;"асів відбулося?!
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20.03.2025 14:48 Ответить
так приїдь підміни їх, хоч тимчасово, в чому проблема?
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20.03.2025 14:52 Ответить
Комік під ВПН все засрав
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20.03.2025 15:08 Ответить
Пішла прожарка суспільства
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20.03.2025 15:06 Ответить
Є українська земля - адмінмежі областей не мають ніякого значення. Яке падло згодне хоч клапоть своєї землі віддати - то не є ані громадянин, ані людина - так планктон безхребетний.
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20.03.2025 15:07 Ответить
о, пішли опитування!! отже, зе-лупа з дєрьмачнею вже задумалися над здачею наших земель.
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20.03.2025 15:15 Ответить
Ну це ж не ізраїльські землі...
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20.03.2025 15:30 Ответить
Здається мозок "мудрого наріду" потроху оживає, через 6 років починає ледь помітно працювати
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20.03.2025 15:22 Ответить
Я в шоці. Тобто 20 відсотків - ЗА???? Запоріжжян і Херсонців вдавти на поталу оркам в РФ? де ці покидьки?
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20.03.2025 15:51 Ответить
20% знаходяться хз де і їм тупо ***** скільки та чого ще віддати *****.

Вони дуже "усталі ат вайни" на Закарпатті та в інших "прифронтових" місцях.
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20.03.2025 17:08 Ответить
никто их не будет спрашивать, зеленский уже почти отдал.
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20.03.2025 22:01 Ответить
якщо запустити кацапів на правобережжя, то закінчення війни не буде, буде її продовження. "Апєтіт пріходіт во врємя єди" - то по перше. А по друге, хто довіряє кацапам? А по третє, чого далі не йти, коли "малороси так просють". Віддати добровільно великий шматок території, то показати свою слабкість і повну безпорадність. Тільки ідіоти цього не розуміють.
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20.03.2025 16:23 Ответить
Україна - жінка. Трамп її хоче віддати Цапії на користування за якісь матеріальні речі. Мамку не віддамо. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати
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20.03.2025 17:17 Ответить
Тих підарів що проголосували за - вислати в підарашу
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20.03.2025 19:01 Ответить
У ботоксного деда Путлера крыша едет уже давно.Пускай член сосет вместо украинских областей.
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20.03.2025 19:01 Ответить
Воно старий педофіл , цілує хлопчиків в трусіках в пупок !
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20.03.2025 21:01 Ответить
за такі опитування потрібно саджати в тюрму
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20.03.2025 19:29 Ответить
Ещё бы.... Это три клоуна могут думать, что мир - это они.... Но не так сталося, як їм вср**ося.
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20.03.2025 21:09 Ответить
Кацапи йдуть нх!
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20.03.2025 21:55 Ответить
Реєстрація: 16.03.2023

Не забудь отказать мне в подписке на твои высеры. Большинство кацапов так и поступают.
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21.03.2025 04:14 Ответить
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