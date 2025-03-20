80% украинцев против отвода ВСУ с оккупированных территорий по требованию Путина, - опрос

80% украинцев выступают против отвода Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по требованию России.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, лишь 8% респондентов поддержали идею полного вывода украинских войск из этих областей, при этом 5% согласились на закрепление в международных договорах статуса этих территорий как части России. Однако 82% опрошенных категорически выступили против такого условия.

Также только 7% поддержали отмену всех западных санкций против России, а 78% респондентов не согласны на это. Более 22% опрошенных готовы поддержать нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины ради прекращения войны, но 56% выступают против этого.

Опрос был проведен в разных регионах Украины, в том числе на территориях, контролируемых правительством Украины. Всего опрошено 2018 респондентов, и теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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