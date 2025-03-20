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Новости Теневая экономика
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Президент ответственен за недополучение бюджетом миллиардов гривен от табачного акциза, - руководитель ОО "Жизнь"

сигарети

Исполнительный директор общественной организации "Життя" Дмитрий Купыра в своей колонке изданию "Экономическая правда" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за неподписание закона о повышении акциза на табачные изделия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Закон должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, однако до 7 марта 2025 года он не был подписан президентом. Таким образом, сейчас действуют нормы действующего Налогового кодекса: 3 019,85 грн за тыс. шт. (около 70 евро)", - объясняет ситуацию Дмитрий Купыра.

По его словам, от этой ситуации выиграют только табачные компании, которые платят акциз по старым ставкам.

"Не подписывая и не ветируя закон, Владимир Зеленский взял на себя ответственность за доступность табачной продукции и недополучение госбюджетом миллиардов гривен, от чего зарабатывает табачная индустрия", - заявил глава общественной организации "Життя" Дмитрий Купыра.

Антитабачный активист поддерживает дальнейшее повышение акцизов на табачные изделия, напоминая, что "в Украине снижается потребление табачных и никотиновых изделий, на что среди прочего повлияла политика устойчивого повышения акцизов".

"В условиях неопределенности относительно дальнейшей международной поддержки, особенно со стороны новой администрации США, Украина нуждается в решительных налоговых мерах, которые будут отвечать военному времени и интересам государства", - уверен Дмитрий Купыра.

По его словам, необходимо продолжать повышение акцизов, что "обеспечит реальный рост бюджетных доходов и улучшение демографического состояния, от которого зависит устойчивость государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери госбюджета из-за неподписания закона о повышении акцизов на сигареты превысили 2 миллиарда

Также дальнейшее постепенное повышение акцизов на табачные изделия является одним из путей внутренней мобилизации финансовых ресурсов на оборону Украины во время полномасштабной военной агрессии РФ.

Об этом шла речь на экспертной дискуссии "Деньги на победу: где найти внутри страны, и почему нет политической воли?", состоявшейся 19 марта 2025 г.

"Повышение акцизов на табачные изделия - это один из эффективных инструментов, который поддерживает более 50% граждан Украины. Они считают, что это тот налог, который можно повышать. И есть даже этому общественная поддержка. Надеюсь, такое решение будет сфинализировано как можно быстрее. Потому что речь идет в том числе о сохранении государственности", - заявил исполнительный директор общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра на экспертной дискуссии.

Похожие выводы сделали и другие участники экспертной дискуссии, которые заявляли, что Украина не должна только ждать внешней финансовой помощи, но и искать внутренние ресурсы.

"Украина должна находить внутренние средства, чтобы экзистенциально сохраниться и продолжать существовать, более того - победить в войне. На самом деле (то что происходит) - это не нормально, и это свидетельствует о глубине проблем, которые на данный момент существуют в государственном устройстве страны", - отметил во время экспертной дискуссии экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

Как сообщалось, 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" (законопроект № 11090). 9 декабря принятый закон был направлен на подпись президенту Украины, однако он до сих пор не подписан президентом.

Закон, который должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, предусматривает постепенный перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение действующего графика повышения акцизов до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

Согласно оценкам, Украина ежедневно теряет более 25 млн грн налоговых поступлений в бюджет из-за неподписания закона о повышении акцизов на сигареты.

Международный валютный фонд определил, что подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия, является важным маяком, необходимым для получения следующего транша финансирования для Украины.

На сайте президента в феврале 2025 года была зарегистрирована петиция с призывом подписать закон №4115-IX о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.

Автор: 

акциз (385) бюджет (4837) сигареты (867) теневая экономика (1)


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Топ комментарии
+5
У вівторок Ярослав Железняк "плакав", сьогодні вже плаче Дмитро Купира. Я от тільки не можу зрозуміти, вони плачуть над втраченими грошима, чи все ж таки хвилюються про здоров'я українців?
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20.03.2025 15:10
+5
Над грошима. Він кожен день плаче в себе в тг.
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20.03.2025 15:29
+4
Ай-яй-яй...
Вже й прийдешні грошики порахували, аж вслинилися - а тутки на́ тобі!
"Багатиє тоже плачут"! (с)
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20.03.2025 15:04
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Ай-яй-яй...
Вже й прийдешні грошики порахували, аж вслинилися - а тутки на́ тобі!
"Багатиє тоже плачут"! (с)
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20.03.2025 15:04 Ответить
У вівторок Ярослав Железняк "плакав", сьогодні вже плаче Дмитро Купира. Я от тільки не можу зрозуміти, вони плачуть над втраченими грошима, чи все ж таки хвилюються про здоров'я українців?
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20.03.2025 15:10 Ответить
Над грошима. Він кожен день плаче в себе в тг.
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20.03.2025 15:29 Ответить
та здалось їм здоров'я українців, купа грошей, що можна вкрасти їм не приходить.
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20.03.2025 17:22 Ответить
В рейтингу щастя українці опустились на 111 місце.
Натомість рейтинг любові до президента виріс у два рази з початку війни.
Виходить, чим нещасніші громадяни, тим більше любов до влади.
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20.03.2025 15:08 Ответить
барани теж ******* свого господаря!
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29.03.2025 14:03 Ответить
"шукати внутрішні ресурси"в кишенях громадян....сууу.
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20.03.2025 15:08 Ответить
Не президент, а його ОП. Президент - гарний! Народові треба мобілізуватися на допомогу нашому президенту.
https://www.youtube.com/watch?v=ID-X_otCiUU
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20.03.2025 15:09 Ответить
Згідно з оцінками, Україна щодня втрачає https://biz.nv.ua/rus/finance/zelenskiy-uzhe-mayzhe-misyac-ne-*********-zakon-pro-pidvishchennya-akciziv-50479338.html понад 25 млн грнподаткових надходжень до бюджету через непідписання закону про підвищення акцизів на сигарети.
----------------------------

Україна втрачає гроші через війну, через крадіжки і корупцію, але тут до чого це?
Держава втрачає гроші через те, що не ввела черговий податок, за який платитимуть кінцеві покупці?
Ну так порахуйте скільки втрачено грошей через те, що не ввели акциз на хліб, алкоголь, сосиски
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20.03.2025 15:15 Ответить
Чекаємо пояснень від Веніславського...
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20.03.2025 15:20 Ответить
те, що в нас є прєзіком, ні за що не відповідає. він казав: "я вам нічіво ні должин".
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20.03.2025 15:21 Ответить
Забраться в карман курильщикам и отобрать у них оставшиеся копейки отложенные на еду своим детишкам и на оплату космических счетов - это трудно сделать даже потужному просроченцу которому уже пох.
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20.03.2025 15:23 Ответить
"Підвищення акцизів на тютюнові вироби - це один з ефективних інструментів, який підтримує понад 50% громадян України" 😂
Дивно, що не всі 100.
- Тато, ти тепер будеш менше курити?
- Ні, синку, ти тепер будеш менше їсти...
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20.03.2025 15:43 Ответить
"эффективный инструмент" - в поддержке не нуждается,инструмент должен лежать,когда им не работают и его держат,когда им работают,поддерживает балерон балерину на сцене или инвалида поддерживает медсестра когда ему трудно стоять,нет такого понятия "поддержка инструмента".
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20.03.2025 15:57 Ответить
От бачте, ви це знаєте, мені це теж зрозуміло, але виконавчий директор громадської організації "Життя" Дмитро Купира вважає інакше
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20.03.2025 16:26 Ответить
"Молча-а-а-ать!!! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!!!"
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20.03.2025 17:24 Ответить
 
 