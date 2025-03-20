Президент ответственен за недополучение бюджетом миллиардов гривен от табачного акциза, - руководитель ОО "Жизнь"

Исполнительный директор общественной организации "Життя" Дмитрий Купыра в своей колонке изданию "Экономическая правда" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за неподписание закона о повышении акциза на табачные изделия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Закон должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, однако до 7 марта 2025 года он не был подписан президентом. Таким образом, сейчас действуют нормы действующего Налогового кодекса: 3 019,85 грн за тыс. шт. (около 70 евро)", - объясняет ситуацию Дмитрий Купыра.

По его словам, от этой ситуации выиграют только табачные компании, которые платят акциз по старым ставкам.

"Не подписывая и не ветируя закон, Владимир Зеленский взял на себя ответственность за доступность табачной продукции и недополучение госбюджетом миллиардов гривен, от чего зарабатывает табачная индустрия", - заявил глава общественной организации "Життя" Дмитрий Купыра.

Антитабачный активист поддерживает дальнейшее повышение акцизов на табачные изделия, напоминая, что "в Украине снижается потребление табачных и никотиновых изделий, на что среди прочего повлияла политика устойчивого повышения акцизов".

"В условиях неопределенности относительно дальнейшей международной поддержки, особенно со стороны новой администрации США, Украина нуждается в решительных налоговых мерах, которые будут отвечать военному времени и интересам государства", - уверен Дмитрий Купыра.

По его словам, необходимо продолжать повышение акцизов, что "обеспечит реальный рост бюджетных доходов и улучшение демографического состояния, от которого зависит устойчивость государства".

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Также дальнейшее постепенное повышение акцизов на табачные изделия является одним из путей внутренней мобилизации финансовых ресурсов на оборону Украины во время полномасштабной военной агрессии РФ.

Об этом шла речь на экспертной дискуссии "Деньги на победу: где найти внутри страны, и почему нет политической воли?", состоявшейся 19 марта 2025 г.

"Повышение акцизов на табачные изделия - это один из эффективных инструментов, который поддерживает более 50% граждан Украины. Они считают, что это тот налог, который можно повышать. И есть даже этому общественная поддержка. Надеюсь, такое решение будет сфинализировано как можно быстрее. Потому что речь идет в том числе о сохранении государственности", - заявил исполнительный директор общественной организации "Жизнь" Дмитрий Купыра на экспертной дискуссии.

Похожие выводы сделали и другие участники экспертной дискуссии, которые заявляли, что Украина не должна только ждать внешней финансовой помощи, но и искать внутренние ресурсы.

"Украина должна находить внутренние средства, чтобы экзистенциально сохраниться и продолжать существовать, более того - победить в войне. На самом деле (то что происходит) - это не нормально, и это свидетельствует о глубине проблем, которые на данный момент существуют в государственном устройстве страны", - отметил во время экспертной дискуссии экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий.

Как сообщалось, 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия" (законопроект № 11090). 9 декабря принятый закон был направлен на подпись президенту Украины, однако он до сих пор не подписан президентом.

Закон, который должен был вступить в силу с 1 января 2025 года, предусматривает постепенный перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро и продолжение действующего графика повышения акцизов до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет).

Согласно оценкам, Украина ежедневно теряет более 25 млн грн налоговых поступлений в бюджет из-за неподписания закона о повышении акцизов на сигареты.

Международный валютный фонд определил, что подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия, является важным маяком, необходимым для получения следующего транша финансирования для Украины.

На сайте президента в феврале 2025 года была зарегистрирована петиция с призывом подписать закон №4115-IX о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.