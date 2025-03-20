Потепление уже влияет на ход боевых действий на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"

Теплая погода вносит определенные коррективы в ход боевых действий на Харьковском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом сообщил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

Как отмечается, потепление позволяет россиянам больше времени удерживать свой личный состав на переднем крае.

Шамшин также уточнил, что передвижение россиян при этом усложнилось.

"Если раньше они несли на себе немало средств для обогрева, то сейчас могут заменить это на вооружение, на дополнительные боеприпасы, воду, еду, медикаменты. Если говорить о передвижении техники, то теплая погода тоже вносит свои коррективы. Почва размокла: в таких условиях не то что ездить, даже ходить трудно", - рассказал спикер.

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