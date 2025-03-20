РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9019 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
1 205 16

США пока не поддерживают вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Снятие вопроса членства Украины в НАТО с переговоров - это большой подарок России. Пока что США выступают против нашего вступления в Альянс.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции в Осло с Йонасом Гаром Стере, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты, как главный союзник в НАТО, не поддерживают Украину в НАТО. На сегодня это так. Считаю, что нельзя просто так это дарить русским. Я считаю, что это большой подарок, что снимают эту тему с переговоров. Считаю, что это неправильно", - подчеркнул он.

Также глава государства прокомментировал ультиматумы Путина в отношении Украины, в частности внеблоковость в НАТО.

"Мы всегда говорили, что не знаем, что мы обсуждаем, это ультиматум, а не предложение об окончании войны. Если это был вопрос НАТО и это подразумевает нейтральность вне блока НАТО, то, к сожалению, нас не берут в НАТО, хотя мы хотим и это решило бы много вопросов. Вместо того всего, что обсуждают по обороне Украины, вступление в НАТО многое бы решило", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менять меня будет непросто, но я сказал, что меняюсь на НАТО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) США (26528) членство в НАТО (1509)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
сша не підтримує вступ україни в нато з 1991 року.
але ж зе!лідор вирве україну з цього порочного кола!
головне вірте в зе!паяца і обов'язково оберіть на новий термін.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:56
+2
Ні при одному президенту ніхто не хтів і не хоче нас бачити в НАТО
показать весь комментарий
20.03.2025 16:55
+2
показать весь комментарий
20.03.2025 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні при одному президенту ніхто не хтів і не хоче нас бачити в НАТО
показать весь комментарий
20.03.2025 16:55 Ответить
рижий поц підтримує пуйла в перетворенні залишків УКраїни в маріонеточну квазі державу залежну від параші. Тільки запоріжську дулю обом під ніс.
показать весь комментарий
20.03.2025 17:02 Ответить
🤣🤣🤣 але при зелі як і других інших Україна так же далека від вступу
показать весь комментарий
20.03.2025 17:05 Ответить
сша не підтримує вступ україни в нато з 1991 року.
але ж зе!лідор вирве україну з цього порочного кола!
головне вірте в зе!паяца і обов'язково оберіть на новий термін.
показать весь комментарий
20.03.2025 16:56 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 17:00 Ответить
Україна в акті про Незалежність проголосила себе позаблоковою ...
показать весь комментарий
20.03.2025 17:07 Ответить
Этим актом можно жопу подтереть, харанты не дадут соврать!
показать весь комментарий
20.03.2025 17:37 Ответить
Акт про незалежність до гарантів не мають ніякого відношення... В тебе каша в голові
показать весь комментарий
20.03.2025 17:40 Ответить
Перестань красти і буде нам НАТО!!!
показать весь комментарий
20.03.2025 18:30 Ответить
припини заздрити крадіям, бо ти на їх місті вкрав би на порядок більше.
показать весь комментарий
20.03.2025 20:27 Ответить
Ну, вам в шизоїдній палаті, видніше....
показать весь комментарий
20.03.2025 23:16 Ответить
шизоїди зазвичай заздрять крадіям
показать весь комментарий
21.03.2025 00:45 Ответить
Янелох, в НАТО нас возьмут, но только без тебя.
показать весь комментарий
20.03.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2025 18:54 Ответить
При ішаку Україні не світить будь-що, окрім хіба-що капітуляції.
показать весь комментарий
20.03.2025 19:19 Ответить
Допоки сн при владі,доти навіть розмов про вступ не буде,тому що всі зах. лідери в курсі про походження сн і її верхівки.
Минулий ам.президент назвав слугу"путіним",теперішній-диктатором.
Якщо додати до цих термінів слово міні,то цілком підійде це визначення.
показать весь комментарий
20.03.2025 20:30 Ответить
 
 