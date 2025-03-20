США пока не поддерживают вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Снятие вопроса членства Украины в НАТО с переговоров - это большой подарок России. Пока что США выступают против нашего вступления в Альянс.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции в Осло с Йонасом Гаром Стере, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты, как главный союзник в НАТО, не поддерживают Украину в НАТО. На сегодня это так. Считаю, что нельзя просто так это дарить русским. Я считаю, что это большой подарок, что снимают эту тему с переговоров. Считаю, что это неправильно", - подчеркнул он.

Также глава государства прокомментировал ультиматумы Путина в отношении Украины, в частности внеблоковость в НАТО.

"Мы всегда говорили, что не знаем, что мы обсуждаем, это ультиматум, а не предложение об окончании войны. Если это был вопрос НАТО и это подразумевает нейтральность вне блока НАТО, то, к сожалению, нас не берут в НАТО, хотя мы хотим и это решило бы много вопросов. Вместо того всего, что обсуждают по обороне Украины, вступление в НАТО многое бы решило", - добавил Зеленский.

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