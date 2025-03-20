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Новости Фицо о санкциях ЕС против РФ
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Словакия будет ветировать санкции, которые срывают мирный процесс по Украине, - Фицо

фіцо

Словакия не будет поддерживать дальнейшие санкции Европейского Союза против России, если они будут угрожать мирному окончанию войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы не можем фанатично настаивать на санкциях любой ценой. Может наступить момент, когда мы скажем, что не согласны, или я считаю, что это противоречит мирным шагам, которые сейчас предпринимаются", - сказал премьер Словакии.

Поэтому, по его словам, Братислава будет готова ветировать санкции, если посчитает, что они имеют целью "сорвать мирный процесс".

Фицо предположил, что санкционный список Европейского союза на более 2400 человек и организаций, который предусматривает замораживание активов и запрет на въезд, может сократиться в ближайшие недели или месяцы.

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Кроме того, словацкий политик отвергает дискуссии о "перевооружении" Европы, а также участие его страны в потенциальной миротворческой миссии в Украине. По его мнению, миротворческие силы должны состоять только из тех стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и РФ.

Автор: 

санкции (11276) Словакия (977) Евросоюз (17102) Фицо Роберт (180)


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Топ комментарии
+15
Если тебе дегенерату ЕС разок-другой бабульки заблокирует ,словаки могут тебя недобитка запросто добить.
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20.03.2025 17:03
+9
Та що це так недостріляний розхоробився? Дотацію від пуйла отримав?
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20.03.2025 17:03
+8
Яким це чином санкції можуть зривати мирний процес? Реальний мирний процес можливий тільки якщо путла прижати до стіни - у тому числі санкціями, бо путло не хоче миру.
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20.03.2025 17:04
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Если тебе дегенерату ЕС разок-другой бабульки заблокирует ,словаки могут тебя недобитка запросто добить.
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20.03.2025 17:03 Ответить
Если ...
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20.03.2025 18:06 Ответить
Та що це так недостріляний розхоробився? Дотацію від пуйла отримав?
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20.03.2025 17:03 Ответить
Яким це чином санкції можуть зривати мирний процес? Реальний мирний процес можливий тільки якщо путла прижати до стіни - у тому числі санкціями, бо путло не хоче миру.
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20.03.2025 17:04 Ответить
Як не один так другии - вискакують як чорти з табакерки
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20.03.2025 17:09 Ответить
та хоч в капці собі наплюй, ніхто на тебе увагу не зверне і кран не відчине.
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20.03.2025 17:09 Ответить
Словаки чомусь завжди вибирають не ту сторону: у Другій світовій - сторону Гітлєра, тепер - Путлєра.... Невже фашизм у них у крові? Але дивує інше злочинців судять, а словакам вдається проскочити. Можливо хоч цього разу не не пройде? 🤔
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20.03.2025 17:10 Ответить
Ще один недобиток заквакав. Ну що за снайпери пішли чи це Бог над нами так знущається за наші гріхи. То Гітлера ніяк не могли грохнути все якейсь чудо його рятувало
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20.03.2025 17:11 Ответить
всі хто прислуговував гітлеру щас воду мутять
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20.03.2025 17:12 Ответить
Какая же мразь этот фицо. Просто сказочная мразь.
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20.03.2025 17:12 Ответить
його тато гітлеру служив
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20.03.2025 17:14 Ответить
Кажуть що смоктав !
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20.03.2025 17:32 Ответить
Цікаво, що для цієї паскуди означає "мирний процес"?
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20.03.2025 17:14 Ответить
У підора нова причина не голосувати.
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20.03.2025 17:16 Ответить
При всій повазі до словаків, так не повинно бути, що одна крихітна держава проти і все..пшик! Євросоюз здувся.
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20.03.2025 18:41 Ответить
якщо європа дійсно хоче врятувати себе і україну від американськокацапських психопатів треба вже якось змінювати правила, бо правила для тих, хто згоден їх виконувати, а для комсомольців правила не існують, тож треба їх примушувати силою виконувати волю більшості, а хто не згоден - на вихід з валізами
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20.03.2025 19:19 Ответить
Вот что значит плохой стрелок, замочил бы это говно и вони было бы меньше в Европе.
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20.03.2025 20:16 Ответить
 
 