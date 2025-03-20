Словакия будет ветировать санкции, которые срывают мирный процесс по Украине, - Фицо

Словакия не будет поддерживать дальнейшие санкции Европейского Союза против России, если они будут угрожать мирному окончанию войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы не можем фанатично настаивать на санкциях любой ценой. Может наступить момент, когда мы скажем, что не согласны, или я считаю, что это противоречит мирным шагам, которые сейчас предпринимаются", - сказал премьер Словакии.

Поэтому, по его словам, Братислава будет готова ветировать санкции, если посчитает, что они имеют целью "сорвать мирный процесс".

Фицо предположил, что санкционный список Европейского союза на более 2400 человек и организаций, который предусматривает замораживание активов и запрет на въезд, может сократиться в ближайшие недели или месяцы.

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Кроме того, словацкий политик отвергает дискуссии о "перевооружении" Европы, а также участие его страны в потенциальной миротворческой миссии в Украине. По его мнению, миротворческие силы должны состоять только из тех стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и РФ.