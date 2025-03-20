ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы: Должны оставаться обездвиженными, пока РФ не прекратит войну против Украины, - DW
Европейский Союз прекратил дискуссию о конфискации замороженных активов РФ, они будут оставаться без движения до завершения Россией агрессивной войны против Украины и компенсации убытков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на текст выводов саммита ЕС от 20 марта.
"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в тексте.
Отмечается, что против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активов выступали несколько стран Евросоюза. Они аргументировали свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является "картой" на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.
В то же время в документе говорится, что ЕС готов и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением действующих ограничений, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.
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Натомість дуже хочуть кацапської нафти і газу
Прецедент створити, як в Нюрнберзі, так і зараз - нові умови вимагають рішучих дій
гроші не будуть забирати, поки кацапи не вийдуть з україни, та поки не виплатять репарації?
і весь цей час будуть користуватися ними?
вже, десь під мільйон вийшов.
за три роки.
але сволотяні гроші не займемо!
ну така собі agenda....
По граблях, воно, якось виходить!
Просякли вони, газпромівськими грошима ******!
якщо це інвестиції російських фондів в європейські дерівативи чи акції, то їхня конфіскація може вплинути на капіталізацію цих європейських компаній, бо Україні потрібні не ці акції, а готівка, щоб відбудовувати зруйновану інфраструктуру
якби мова йшла про 5-10 млрд, то можливо можна було б і продати ці акції за ринковим курсом, а гроші віддати Україні
я б на місці України якраз і вимагав би 5 млрд в квартал, і так протягом 40 кварталів, ну й накопичений інтерес на решту замороженого теж