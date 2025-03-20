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Новости Конфискация российских активов
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ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы: Должны оставаться обездвиженными, пока РФ не прекратит войну против Украины, - DW

активы,замороженные

Европейский Союз прекратил дискуссию о конфискации замороженных активов РФ, они будут оставаться без движения до завершения Россией агрессивной войны против Украины и компенсации убытков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на текст выводов саммита ЕС от 20 марта.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в тексте.

Также читайте: Украина получила от ЕС еще миллиард евро за счет замороженных активов РФ

Отмечается, что против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активов выступали несколько стран Евросоюза. Они аргументировали свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является "картой" на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

В то же время в документе говорится, что ЕС готов и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением действующих ограничений, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.

Также читайте: Кабмин продолжит работать над созданием механизма для конфискации замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Автор: 

конфискация (599) Евросоюз (17102) замороженные активы (283)


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Топ комментарии
+10
Куколди нічого не можуть конфіскувати. Тому що це куколди.🤷
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20.03.2025 18:12
+6
дбли
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20.03.2025 18:11
+6
Кацап, ти хоч лапті свої дезіком обробляй, а то за кілометр смердить, аж носа заклало ...
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20.03.2025 18:16
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дбли
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20.03.2025 18:11 Ответить
Куколди нічого не можуть конфіскувати. Тому що це куколди.🤷
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20.03.2025 18:12 Ответить
Не млжуть бо не хочуть !
Натомість дуже хочуть кацапської нафти і газу
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20.03.2025 18:34 Ответить
Кацап, ти хоч лапті свої дезіком обробляй, а то за кілометр смердить, аж носа заклало ...
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20.03.2025 18:16 Ответить
Повторюєш слова свого потужного десятирічної давності? А чого ж він їздить і клянчить тепер?
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20.03.2025 18:24 Ответить
І тут карти спливли
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20.03.2025 18:14 Ответить
Треба спеціальний трибунал, що засуджує агресію!!
Прецедент створити, як в Нюрнберзі, так і зараз - нові умови вимагають рішучих дій
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20.03.2025 18:16 Ответить
Треба, треба.
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20.03.2025 18:50 Ответить
ніфіга не зрозумів.
гроші не будуть забирати, поки кацапи не вийдуть з україни, та поки не виплатять репарації?
і весь цей час будуть користуватися ними?
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20.03.2025 18:16 Ответить
Хіба росіяни вже виходять ?
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20.03.2025 18:49 Ответить
нуууу.....
вже, десь під мільйон вийшов.
за три роки.
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20.03.2025 18:53 Ответить
гроші підуть на відновлення
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20.03.2025 18:17 Ответить
на відновлення чого? армій ЄС? України? дописуй вже до кінця
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20.03.2025 18:35 Ответить
На відновлення Московії.
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20.03.2025 18:48 Ответить
ВСУ продвинулись через границу в Демидовке. Украинская авиация уничтожила ключевой мост снабжения в Графовке, а пехота успешно отрезала населенный пункт от орков в этом районе. В Красной Яруге сообщают об интенсивном обстреле с применением авиации, артиллерии и беспилотников.
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20.03.2025 18:18 Ответить
Все правильно. "На атвєцтвеном хранєніі", а невдовзі повернення росії одночасно із зняттям санкцій.
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20.03.2025 18:20 Ответить
І вашим, і нашим.
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20.03.2025 18:25 Ответить
це якась лють люта - будемо відмахуватися від сволоти своїми грошіма,
але сволотяні гроші не займемо!
ну така собі agenda....
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20.03.2025 18:26 Ответить
трампон злився, Європа - ясельна група, як нам вижити?
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20.03.2025 18:27 Ответить
Для початку - хто хоче вижити , замість сидіти за компом , нехай вступає до ЗСУ
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20.03.2025 18:36 Ответить
Хто хоче вижити, то хай і надалі сидить замкнутий в хаті за компом. А хто хоче зіграти у рулетку з власним життям і здоров'ям, то може спробувати вас послухати
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20.03.2025 18:40 Ответить
Так за нами 50% світового ВеВеПе кричали вони, а протистоїть нам 1,5% болотяної орди, котра ходить ср@ти за сарай.
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20.03.2025 18:39 Ответить
Тобто поки війна, не будуть конфісковувати, а потім...віддадуть путлеру? Добрий сігнал для рашистів.
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20.03.2025 18:34 Ответить
Що за марення ! Так повернить вже їх Московії але не рахуйте себе союзниками України.
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20.03.2025 18:45 Ответить
У Пу вся расєя в кишені, а ЄС хоче його купити за 300 млрд. Диваки.
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20.03.2025 18:46 Ответить
У нього ще й пів Європи в кишені, і навіть цілий президент США з адміністрацією. І це ***** з боліт з 1,5% світового ВеВеПе
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20.03.2025 18:49 Ответить
Ні! Цей світ не заслуговує на їснування!! Мабуть має початись нова цивілізація!
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20.03.2025 18:48 Ответить
Ви такі розчаровані, тому що телемарахвон і Цензор створював вам теплу ванночку, в котрій ви сиділи по саму шию і не хотіли чути нічого іншого окрім цього
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20.03.2025 18:52 Ответить
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20.03.2025 18:51 Ответить
Боягузи...
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20.03.2025 18:51 Ответить
Мертвому, і припарка, не допоможе!
По граблях, воно, якось виходить!
Просякли вони, газпромівськими грошима ******!
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20.03.2025 18:58 Ответить
які нікчеми...
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20.03.2025 19:02 Ответить
все питання в тому, який вигляд мають ці активи

якщо це інвестиції російських фондів в європейські дерівативи чи акції, то їхня конфіскація може вплинути на капіталізацію цих європейських компаній, бо Україні потрібні не ці акції, а готівка, щоб відбудовувати зруйновану інфраструктуру

якби мова йшла про 5-10 млрд, то можливо можна було б і продати ці акції за ринковим курсом, а гроші віддати Україні

я б на місці України якраз і вимагав би 5 млрд в квартал, і так протягом 40 кварталів, ну й накопичений інтерес на решту замороженого теж
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20.03.2025 19:04 Ответить
Як завжди Европа потужно та красиво балакає,а як реальні кроки то мільйон відмазок.
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20.03.2025 19:18 Ответить
Ви як діти. Нема чого там уже віддавати. Путін ці 350 млрд уже Трампу віддав як оплату за Україну. Трамп цю цифру вже Зеленському виставив як заборгованість, яку йому треба повернути.
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20.03.2025 19:44 Ответить
Сци куни
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20.03.2025 21:44 Ответить
Кому тепер волідька на вечірніх відосіках скрипучим голосом, з рішучим виразом обличчя буде тепер казати "дайте нам заморожені 300 мільярдів"? Гади ви євросоюзні , ви навіщо хлопця такої мрії лишили!
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20.03.2025 22:26 Ответить
 
 