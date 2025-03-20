ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы: Должны оставаться обездвиженными, пока РФ не прекратит войну против Украины, - DW

Европейский Союз прекратил дискуссию о конфискации замороженных активов РФ, они будут оставаться без движения до завершения Россией агрессивной войны против Украины и компенсации убытков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на текст выводов саммита ЕС от 20 марта.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в тексте.

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Отмечается, что против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активов выступали несколько стран Евросоюза. Они аргументировали свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является "картой" на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

В то же время в документе говорится, что ЕС готов и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением действующих ограничений, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины.

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