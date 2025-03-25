Украинцы доверяют Зеленскому на 60%, а ВСУ - на 93%, - опрос

Наибольшее доверие среди политиков имеет президент Владимир Зеленский (60%), а среди государственных институтов - Вооруженные силы Украины (93,5%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Опрос длился с 28 февраля по 6 марта 2025 года и охватил 2018 респондентов с подконтрольных Украине территорий, где не ведутся боевые действия.

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Доверие к политикам

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому - 60% опрошенных. Также положительный баланс доверия имеют:

Глава СБУ Василий Малюк (41% доверяют, 25% не доверяют).

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким (37,5% доверяют, 37% не доверяют).

Зато больше недоверия, чем доверия, выразили:

Министру обороны Рустему Умерову (23% доверяют, 46% не доверяют).

Министру внутренних дел Игорю Клименко (18% доверяют, 33% не доверяют).

Главе парламентского комитета Даниилу Гетманцеву (16,5% доверяют, 46% не доверяют).

Больше всего недоверия среди политиков получили:

Алексей Арестович (88%).

Юрий Бойко (83%).

Юлия Тимошенко (83%).

Петр Порошенко (75%).

Андрей Ермак (67%).

Давид Арахамия (67%).

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Доверие к государственным институтам

Больше всего украинцы доверяют:

Вооруженным силам Украины (93,5%).

ГСЧС (85,5%).

Добровольческим отрядам (85,5%).

Волонтерским организациям (80%).

Национальной гвардии (79%).

Государственной пограничной службе (74%).

Выразили недоверие:

Верховной Раде (77%).

Политическим партиям (77%).

Чиновникам (79%).

Судам (73%).

Правительства Украины (71%).

Прокуратуре (63,5%).

Также граждане поделились в оценке Национальной полиции (47% доверяют, 46% не доверяют) и СМИ (41% доверяют, 50% не доверяют).

Как отмечается, опрос проводился методом face-to-face. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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