Украинцы доверяют Зеленскому на 60%, а ВСУ - на 93%, - опрос
Наибольшее доверие среди политиков имеет президент Владимир Зеленский (60%), а среди государственных институтов - Вооруженные силы Украины (93,5%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
Опрос длился с 28 февраля по 6 марта 2025 года и охватил 2018 респондентов с подконтрольных Украине территорий, где не ведутся боевые действия.
Доверие к политикам
Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому - 60% опрошенных. Также положительный баланс доверия имеют:
-
Глава СБУ Василий Малюк (41% доверяют, 25% не доверяют).
-
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким (37,5% доверяют, 37% не доверяют).
Зато больше недоверия, чем доверия, выразили:
-
Министру обороны Рустему Умерову (23% доверяют, 46% не доверяют).
-
Министру внутренних дел Игорю Клименко (18% доверяют, 33% не доверяют).
-
Главе парламентского комитета Даниилу Гетманцеву (16,5% доверяют, 46% не доверяют).
Больше всего недоверия среди политиков получили:
-
Алексей Арестович (88%).
-
Юрий Бойко (83%).
-
Юлия Тимошенко (83%).
-
Петр Порошенко (75%).
-
Андрей Ермак (67%).
-
Давид Арахамия (67%).
Доверие к государственным институтам
Больше всего украинцы доверяют:
-
Вооруженным силам Украины (93,5%).
-
ГСЧС (85,5%).
-
Добровольческим отрядам (85,5%).
-
Волонтерским организациям (80%).
-
Национальной гвардии (79%).
-
Государственной пограничной службе (74%).
Выразили недоверие:
-
Верховной Раде (77%).
-
Политическим партиям (77%).
-
Чиновникам (79%).
-
Судам (73%).
-
Правительства Украины (71%).
-
Прокуратуре (63,5%).
Также граждане поделились в оценке Национальной полиции (47% доверяют, 46% не доверяют) и СМИ (41% доверяют, 50% не доверяют).
Как отмечается, опрос проводился методом face-to-face. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А їх питаю а Зе що не відповідає за це все що відбувається, він призначав генпрокурора, силовиків і фактично його люди розвели цю корупцію і бардак... І відповідь а що він може зробити... типу президент не має повноважень, він лиш відстоює Україну на міжнародній арені... А цю корупцію його партія розвела, яка його не слухає... от такі нажаль у нас справи...
от такі клінічні бовдури і оберуть знову зелю на трон, тут сумнівів вже немає.
Тобто на вибори йтиме перемагати єдина політична сила - СН