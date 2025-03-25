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Новости Опрос про Зеленского
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Украинцы доверяют Зеленскому на 60%, а ВСУ - на 93%, - опрос

Зеленский о контроле за соблюдением режима тишины

Наибольшее доверие среди политиков имеет президент Владимир Зеленский (60%), а среди государственных институтов - Вооруженные силы Украины (93,5%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Опрос длился с 28 февраля по 6 марта 2025 года и охватил 2018 респондентов с подконтрольных Украине территорий, где не ведутся боевые действия.

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Доверие к политикам

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому - 60% опрошенных. Также положительный баланс доверия имеют:

  • Глава СБУ Василий Малюк (41% доверяют, 25% не доверяют).

  • Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким (37,5% доверяют, 37% не доверяют).

Зато больше недоверия, чем доверия, выразили:

  • Министру обороны Рустему Умерову (23% доверяют, 46% не доверяют).

  • Министру внутренних дел Игорю Клименко (18% доверяют, 33% не доверяют).

  • Главе парламентского комитета Даниилу Гетманцеву (16,5% доверяют, 46% не доверяют).

Больше всего недоверия среди политиков получили:

  • Алексей Арестович (88%).

  • Юрий Бойко (83%).

  • Юлия Тимошенко (83%).

  • Петр Порошенко (75%).

  • Андрей Ермак (67%).

  • Давид Арахамия (67%).

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Доверие к государственным институтам

Больше всего украинцы доверяют:

  • Вооруженным силам Украины (93,5%).

  • ГСЧС (85,5%).

  • Добровольческим отрядам (85,5%).

  • Волонтерским организациям (80%).

  • Национальной гвардии (79%).

  • Государственной пограничной службе (74%).

Выразили недоверие:

  • Верховной Раде (77%).

  • Политическим партиям (77%).

  • Чиновникам (79%).

  • Судам (73%).

  • Правительства Украины (71%).

  • Прокуратуре (63,5%).

Также граждане поделились в оценке Национальной полиции (47% доверяют, 46% не доверяют) и СМИ (41% доверяют, 50% не доверяют).

Как отмечается, опрос проводился методом face-to-face. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) опрос (2821) рейтинг (1636) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+30
Тим часом в урядовому кварталі знову купа автозаків.. Це напевно, щоб вдячні громадяни від розчулення не задавили найзеленішого сонцесяйного в міцних обіймах
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25.03.2025 12:46
+27
Вірю. Повірив
60% довіряють Зе-шапіто . але щось нема черг охочих біля ТЦК
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25.03.2025 12:45
+24
60 % ДОВІРЯЮТЬ!?
ЗЕЛЕНСЬКОМУ!?
Ну, шановна громада, такій брехні ви навіть від Піноккіо не почуєтє.
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25.03.2025 12:48
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Без статево-вікової структури не зрозуміло, що це за 60% притрушених
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25.03.2025 13:58 Ответить
Не існує у світі ситуації коли призначенцям президента довіряє значно менше 50% людей а йому довіряють більше, це по перше, а по друге - не існує ситуації коли більшість людей негативно ставиться до більшості ж рішень посадовця, і при цьому "опитування" вказують на якусь до нього "довіру". Тож ставлюсь до цього "опитування" як до відвертого фейку на кшталт рашистських та білоруських бо задля узурпації влади Зеленський та "слуги" вже неодноразово демонстрували такі ж підходи що у Кремлі та Мінську!!!
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25.03.2025 13:59 Ответить
Кому потрібна ця Брехня ? Умєрову довіряють 23 % тому, що він 54 лярда заплатив авансом за повітря ? Я не правий, то де 23 лярда, які рєзніков заплатив у 2022 році авансом ? А недовіряють Пороху аж 75% за те, що він близько 6 лярдів своїх перетворив у техніку та зброю, і відвозить щодня на фронт своїм побратимам ? Я не порохобот. Я просто хочу СПРАВЕДЛИВОСТІ, як і всі українці. Для чого мені брешуть ті, хто копійки ЗСУ не перерахував ? Хто вони для українців ? Влада, уряд, депутати зєлєні чи статисти ? Так вони українські гниди і не менш. І я повинен вірити їхньому смороду ! ?
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25.03.2025 14:14 Ответить
Это шутка? В этом опросе какое то раздвоение личностей. Вероятно правду сейчас, при опросах, уже никто не скажет
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25.03.2025 14:15 Ответить
я бы ему собаку выгулять не доверил...
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25.03.2025 14:19 Ответить
ЗА ТИЖДЕНЬ ДО РОЗСТРІЛУ ВОНИ ТЕЖ МАЛИ ОФІЦІЙНИЙ ЗАХМАРНО ВИСОКИЙ ВІДСОТОК ПІДТРИМКИ..
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25.03.2025 14:21 Ответить
Така штука нажаль є, недавно розмовляв із знайомими пенсіонерами, вони скаржаться на шалений бардак і корупцію, якої небуло навіть за Кучми, звинувачують в цьому зелених та кабмін, але готові голосувати за Зе..

А їх питаю а Зе що не відповідає за це все що відбувається, він призначав генпрокурора, силовиків і фактично його люди розвели цю корупцію і бардак... І відповідь а що він може зробити... типу президент не має повноважень, він лиш відстоює Україну на міжнародній арені... А цю корупцію його партія розвела, яка його не слухає... от такі нажаль у нас справи...
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25.03.2025 14:22 Ответить
а хтось тут ще сміється з кацапів у яких цар харошій а бояре плахіє.
от такі клінічні бовдури і оберуть знову зелю на трон, тут сумнівів вже немає.
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25.03.2025 14:29 Ответить
завжди перепитуйтесь чи дивляться вони телевізор та взагалі, звідки черпають новини та інформацію...
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25.03.2025 20:04 Ответить
Просю пардона за свою хранцузьку, але ржала до істерики! Такий сюр, ще раз пардоньте
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25.03.2025 14:31 Ответить
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25.03.2025 20:05 Ответить
по перше треба провести опитування про довіру самої "Розумкової", виявиться що 89% не довіряють Розумковій і її опитуванням, бо вже в самих опитуваннях,в питаннях, закладена недовіра, і нарешті ,- за два дні до розтрілу Чаушеску йому довіряли 94%
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25.03.2025 14:33 Ответить
Напевно на нас чекають "добрі " новини з переговорів. Ось і вирішили своєчасно підкинути опитування, щоб відвернути увагу від основних загроз та викликів.
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25.03.2025 14:34 Ответить
якщо сраколизу пообіцяти в замін чупа-чупс,то він ще й не такі Вам проценти піджене...
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25.03.2025 14:36 Ответить
Недовіра до Порошенко між Тимошенко та Єрмаком , а до Тимошенко -між Бойко та Порошенко.
Тобто на вибори йтиме перемагати єдина політична сила - СН
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25.03.2025 14:37 Ответить
В.Олександрович сам собі малює довіру українців в процентах,як путін "за" собі на виборах.З вогнем "іграєш".
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25.03.2025 14:44 Ответить
Центр Разумкова до чого ви опустились де ті намальовані 60 % до президента я їх не зустрічав ? невже так можна брехати.
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25.03.2025 14:49 Ответить
В інсті є чувак який на Хрещатику опитав 100 чоловік чи підтримують вони клоуна. Реально кожен другий каже - так
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25.03.2025 14:54 Ответить
в зон1 бойових д1й не люди , чи не хочуть нарваться на в1йськових , чи там вибор1в не буде
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25.03.2025 14:49 Ответить
Якщо це правда, то ця країна невиліковна і замало сьорбнула крові
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25.03.2025 14:53 Ответить
Крім довіри до ЗСУ, якщо взяти до уваги наведене опитувальне ******** і повірити цифрам, то країна пропала, навіть маючи достатню кількість населення.
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25.03.2025 15:27 Ответить
Я тебе запевняю, якщо дійсно вийти на вулицю і опитати людей, то більшість, на всіх окрім ЗСУ, стільки гімна накидають, що не розгребеш ) вони це опитування у себе в офісі провели походу 😂
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25.03.2025 15:50 Ответить
Давно так не сміявся 😂
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25.03.2025 15:46 Ответить
Ну і чим ми від кацапів відрізняємось ,в нас цар теж добрий ,а бояри погані ? Яке майбутнє чекає цю країну з таким "мудрим" нарідом .
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25.03.2025 16:18 Ответить
Народ ----, але святий, його -----, а він вніманія не обращає
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25.03.2025 16:24 Ответить
невже правда-60% за зелену гниду? я вражений від "мудрих" хохлів. чи то українців вже немає в Україні?
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25.03.2025 17:22 Ответить
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