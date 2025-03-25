США и РФ обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсуждали США и РФ на переговорах в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, с представителями американской делегации обсуждали прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море.

Напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде.

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