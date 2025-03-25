США и РФ обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсуждали США и РФ на переговорах в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, с представителями американской делегации обсуждали прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море.
Напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.
24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде.
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По відношенню до України це буде виглядати якось так.
"за рибу гроші",
себто, ні про що
кацапи не будуть стріляти по "базах НАТО " в Одесі ?
НЄ вєрю !!!!
.
будуть мати менше клопоту
.
От як це називається
Україні потрібно розмістити французьку ядерну зброю на своїй території…. якщо хочемо вижити…..
та уряд національної єдності на вимогу США щоб зняти напругу з процесу виборів яку так бажає створити русня…
Бережіть себе і ваші язики!
вам ще один одного вилизувати в "труднодоступних" місцях.
Проблеми з безпекою є у чорноморської флотилії рф.
І що роблять США? Правильно гарантують безпеку військовим кораблям рашки.
І в обмін на що? Eee.. Ні на що. Просто черговий презент ***** від доні.
Безпечне судноплавство для залишків кацапського флоту, щоб вони захищали міст в Крим?