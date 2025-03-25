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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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США и РФ обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море, - Лавров

Что обсуждали США и РФ в Саудовской Аравии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что обсуждали США и РФ на переговорах в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, с представителями американской делегации обсуждали прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море.

Напомним, что в воскресенье вечером, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией.

24 марта 2025 года состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Риярде.

Также читайте: Присутствие войск НАТО в качестве миротворцев в Украине неприемлемо для РФ, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95365) Саудовская Аравия (335) США (26409)


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Топ комментарии
+17
Безпечного судноплавста для свинособачих військових корит?!?
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25.03.2025 13:11
+14
Тоб то - вільне судоплавство залишків парашного ЧФ.
По відношенню до України це буде виглядати якось так.
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25.03.2025 13:05
+10
Єдині хто потребують безпечного судноплавства в Чорному морі, це російські військові кораблі.
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25.03.2025 13:15
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Тоб то - вільне судоплавство залишків парашного ЧФ.
По відношенню до України це буде виглядати якось так.
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25.03.2025 13:05 Ответить
шість разів дякулу дональну фредовичу за ганьбу Грейт Америка !
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25.03.2025 18:58 Ответить
Безпечного судноплавста для свинособачих військових корит?!?
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25.03.2025 13:11 Ответить
говорили як в Україні кажуть:
"за рибу гроші",
себто, ні про що

кацапи не будуть стріляти по "базах НАТО " в Одесі ?
НЄ вєрю !!!!

.
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25.03.2025 19:00 Ответить
Кацапи казали що ім потрібно віддати Херсон Запоріжжя - бо вони іх записали на себе
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25.03.2025 13:12 Ответить
хай перепишуть на українського кота
будуть мати менше клопоту

.
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25.03.2025 19:02 Ответить
..і все?
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25.03.2025 13:14 Ответить
А ми то думали !
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25.03.2025 13:22 Ответить
Єдині хто потребують безпечного судноплавства в Чорному морі, це російські військові кораблі.
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25.03.2025 13:15 Ответить
CША витягує рашиський флот з Новосранська
От як це називається
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25.03.2025 13:15 Ответить
Чорне зерно погано продавати?
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25.03.2025 13:17 Ответить
продають нам вже продане….
Україні потрібно розмістити французьку ядерну зброю на своїй території…. якщо хочемо вижити…..
та уряд національної єдності на вимогу США щоб зняти напругу з процесу виборів яку так бажає створити русня…
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25.03.2025 13:17 Ответить
Французька ядерна зброя є тільки на підводних човнах, іншої платформи в них немає
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25.03.2025 15:50 Ответить
Параші потрібно безпечно завести в Чорне море свій флот, а також продавати нафту, газ у українське крадете зерно і метал щоб заробляти гроші для війни. Ось вам і все перемир'я. В такому режимі Параша може вести війну вічно.
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25.03.2025 13:18 Ответить
О, то ви великий об'єм роботи зробили!
Бережіть себе і ваші язики!
вам ще один одного вилизувати в "труднодоступних" місцях.
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25.03.2025 13:21 Ответить
У нас проблем з безпекою у Чорному морі немає.
Проблеми з безпекою є у чорноморської флотилії рф.
І що роблять США? Правильно гарантують безпеку військовим кораблям рашки.
І в обмін на що? Eee.. Ні на що. Просто черговий презент ***** від доні.
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25.03.2025 13:24 Ответить
Зебіли віддали чорне море кацапам, тому і відмовилися оприлюднювати результати переговорів. ******** квартальні.
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25.03.2025 13:24 Ответить
В нас що, є флот? А цивільні сухогрузи йдуть курсом в водах країн НАТО.
Безпечне судноплавство для залишків кацапського флоту, щоб вони захищали міст в Крим?
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25.03.2025 13:28 Ответить
Тобто саме перемир'я (не кажучи про мир) вже навіть не обговорюється?!
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25.03.2025 13:29 Ответить
Чого зегниди не заявили ,що кожний військовий корабель параші в українських територіальних водах буде знищений? А відповідь проста, - бо зелупи, зрадники , які весь південь здали, тепер і море, і працюють, як і працювали на *****.
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25.03.2025 13:31 Ответить
умовою безпечного судноплавства має бути деокупація українських портів.в іншому випадку сулноплавство буде безпечним тільки для росії.вони забагато хотять і море забрати і ще безпечно у ньому плавати.
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25.03.2025 14:01 Ответить
Безпечного судноплавства для їх військових корит, які мирно обстрілюватимуть мирною балістикою подлих укронацистов, коториє бєспрінципно організовують військові об'єкти в школах, багатоповерхівках, електростанціях...
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25.03.2025 14:11 Ответить
Коли будуть обговорювати безпечний сон наших діток у містах?
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25.03.2025 15:33 Ответить
 
 