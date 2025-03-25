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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Зеленский должен немедленно провести встречу с лидерами фракций, ситуация критическая, - Порошенко

Порошенко призвал Зеленского провести встречу с фракциями ВР

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского провести встречу с лидерами фракций Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вчера вечером я с удивлением услышал от президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в его вечернем брифинге о том, что переговоры в Саудовской Аравии идут очень хорошо. Что они обсуждают не мир и прекращение огня, а обсуждают территории, карты, передачу атомных электростанций - причем не в управление, а в собственность, расширение соглашения о полезных ископаемых, возможно, порты, возможно, железные дороги", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил, что о повестке дня украинцы должны узнавать не из средств массовой информации.

"И кто уполномочивал неизвестную делегацию, которая поехала в Саудовскую Аравию, обсуждать именно это? Ни они, ни президент не имеют таких полномочий. Это - полномочия Верховной Рады Украины. И я настаиваю на том, чтобы как можно быстрее мы организовали встречу руководителей фракций с президентом и имели возможность обсудить тревожную, если не критическую ситуацию", - отметил лидер "ЕС".

Также читайте: Действия власти тормозят нашу помощь для фронта, - Порошенко

Он напомнил, что еще в ноябре-декабре 2024 года в Раде обсуждали "план Победы" и "план национальной устойчивости".

"Посмотрите, какое короткое расстояние. А какая же повестка дня сегодня - 4 абсолютно не нужных законопроекта. А где поддержка армии? Где НДФЛ? Где запрет Телеграма? Где защита местного самоуправления? Неинтересно.

Потому что власть планирует заниматься выборами. Именно поэтому есть преследование оппозиции. Именно поэтому вместо армии финансируется самый длинный и самый дорогой в истории избирательный ролик, который называется "Единым марафоном". Именно для этого правоохранительные органы превращаются в карательные. Именно для этого уничтожается независимость судов, уничтожается местное самоуправление, потому что они готовятся к выборам. А это означает смерть единства, ослабление государства, и в конце концов играет на руку Путину", - подытожил Порошенко.

Читайте: Прекращение огня следует использовать для строительства фортификаций и ускорения ОПК, - Порошенко

Автор: 

ВР (29228) Зеленский Владимир (20232) Порошенко Петр (19589)


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Топ комментарии
+31
Не кацапів і не американців, а своїми власними.
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25.03.2025 14:27
+25
Да ситуация по видимому критична,это не на сцене в 95 квартале про Порошенко и Юлю шутить...
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25.03.2025 14:24
+23
Я ще в 2019 сказав що вибравши Зеленського Україна захлинеться власною кров'ю. А ще раніше тим хто проклинав Порошенка за невведений військовий стан і вимагав справжньої, священної війни- що буде і військовий стан зі всіма його атрибутами типу мобілізації та закритих кордонів, і бомбардування міст авіацією, і поразка, і Голодомор 2.0.
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25.03.2025 14:28
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може, і забанять - але за використання забаненого ІР з новим логіном. Втім, фантазії таких брехунів, як у вас обох - вистачить і на новий логін. І так - по колу.
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25.03.2025 15:07 Ответить
А скажи пліз, у вас дурбецалів ухилянтських є ще якісь теми для обговорень окрім "окопів" куди ви самі звісно ніколи не збираєтесь навіть якби останній депутат туди всіх дітей віддав?

чи ви готові останні штани з мене і моїх дітей зняти в подарунок Рудому любителю }{уйла - а там хоч трава не рости, зупинить він війну чи не зупинить, буде мир чи не буде ?
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25.03.2025 15:11 Ответить
ти маніпулятивно використувуєш припущення у двох речення. і обидва у свою користь
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25.03.2025 15:21 Ответить
покажи мені хоч одного військового який лякаю в коментах когось окопами?
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30.03.2025 00:06 Ответить
Ґетьман діло каже...
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25.03.2025 14:37 Ответить
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25.03.2025 14:38 Ответить
Караул !!! Грабують !!!
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25.03.2025 14:39 Ответить
Воно дуже горде,губа вище носа.А ще те що ним рулить Єрмак.
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25.03.2025 14:39 Ответить
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25.03.2025 20:36 Ответить
Цікава думка, а головне - свіжа. Не забудьте про ліпєцку фабріку і брата.
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25.03.2025 14:45 Ответить
Все було. І вбиті брати, і вкрадені 800 мільярдів баксів, і розіпʼятих хлопчик в трусіках, і навіть військовий стан був введений, шоб не відбулося виборів.
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25.03.2025 14:56 Ответить
довбойоп, потім кукурікнеш коли амери тобі свій тариф від АЕС накрутять і проїзд залізницею за цінами як у них.
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25.03.2025 14:52 Ответить
Петя прав. Зелька что-то перетирает втихаря, никто не знает, что.
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25.03.2025 14:43 Ответить
Як 12 років критична, мародери.
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25.03.2025 14:46 Ответить
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25.03.2025 14:50 Ответить
думка пшецького 3***** дуже важлива для нас. Чому не в Зебілостані, чортило навіжене? ))
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25.03.2025 14:53 Ответить
До речі а ви помітили як тема виборів пропала з радарів?

Зєльцман викупив право бути диктатором хоч до сивих мудів за наші копалини, а скоро і наші АЕС, залізниці, порти, та хоч за рабів - він тупо продав всю Україну до сьомого коліна.

Наголосували, дебілокретинобарани іпануті.
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25.03.2025 14:55 Ответить
З обговорення тема пропала - тому що в навіть в трампа втямили, що коли стріляють ракетами - за вибори мови не може бути. Тому очікують хоча би перемир'я.
Але не пропала тема в дії. Агітація з телемарафету не пропала. Переслідування опозиції продовжується - це де-факто рідготовка до виборів. І т.д.
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25.03.2025 15:15 Ответить
ну зелені завжди були тупуватими. шашлички і все таке
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30.03.2025 00:07 Ответить
А якщо ... Створити коаліційний уряд без погоджень з Лідором ! Створити на добровільних засадах. І щоб цей уряд паралельно виголошував ... ДЕКРЕТИ (як при Кучмі). Вони не будуть мати правову легітимність, але вони будуть друкуватись у пресі. Паралельно з урядовими. І добре що будуть протилежними. Народ побачить ЯК МОЖНА КЕРУВАТИ КРАЇНОЮ ! Чесно та Справедливо ! І що в країні є сили, що бажають КРАЩОГО.
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25.03.2025 14:57 Ответить
В зєбілів більшість в парламенті. Якщо створювати будь що без їх участі, то це буде шось по типу "тіньового уряду" Азірова. Звіздєжу багато, результатів - повний і абсолютний 0.
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25.03.2025 15:02 Ответить
Я не про уряд, що не діє. Уряд, який друкує свої ДЕКРЕТИ, це вже альтернатива для населення. ПДФО уряд та депутати не дають ЗСУ. А коаліційний Уряд оголошує Декрет ! Впевнений, почнеться змагання.
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25.03.2025 15:39 Ответить
Ну це ж вже все було. Напружте памʼять і пригадайтечи був з того якийсь товк.
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25.03.2025 16:17 Ответить
Кількість депутатів партії ЄС = 27 .
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25.03.2025 15:14 Ответить
Я в курсі. Гадаю ініціативних можна нашкребти до сотні. А Уряд формувати не тільки з депутатів. Фахівці, активісти за підтримки оцієї кількості депутатів покажуть країні як треба керувати країною.
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25.03.2025 15:43 Ответить
Нелох корче с себе лідора і рисує сам собі рейтинги
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25.03.2025 15:08 Ответить
Зє лякається,що його почнуть бити,і можливо ногами?!
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25.03.2025 15:19 Ответить
Нарашті хоть щось сказав. Може хоча б фракція ЄС почне називати речі своїми іменами, а не околясом ходити, відбуватись епізодичними заявами і в той же час антинародні закони голосувати в одній упряжці з зеленою шоблою. Три роки війни, а тотальне мародерство і неприховане шкідництво теж ніби не помічали і навіть зараз Порох ні гу-гу на цю тему.
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25.03.2025 15:30 Ответить
Партія ЄС всі ці речі завжди називала своїми іменами.
Таке враження, що ти всі ці роки перебував у комі, і тільки но вийшов з неї.
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25.03.2025 16:28 Ответить
Де називала? На кухні? Давай посилання - де, коли, хто з фракції ЄС подав офіційне звернення до СБУ, прокуратури і т.д., хоча б на підставі журналістських розслідувань?
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25.03.2025 17:09 Ответить
-"я Вам, ничего не должен..." зеленський в.а.
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25.03.2025 15:32 Ответить
Як змісоовно та доречно А для чого ти тут це згадав?
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25.03.2025 16:50 Ответить
По Конституції - Верховна Рада повинна (вже рік як) призначити тимчасового виконувача обов'язків Президента України: бо термін повноважень Зеленського скінчився, а новообраного Президента нема.
Був би рік тому (по закінченні 5 років повноважень) "новообраний Президент" - то Зеленський міг би виконувати повноваження Президента до передачі повноважень "новообраному", а так - Зеленський є узурпатором влади: прямо порушує 5 статтю Конституції України.
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25.03.2025 16:47 Ответить
Де ти троль вичитав таке в Конституції? Ще й заяви громогласні вкидаєш
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25.03.2025 16:53 Ответить
Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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25.03.2025 17:10 Ответить
Конституція України
https://constitution.in.ua/chapters/5/ Розділ V. Президент України

Стаття 112

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей https://constitution.in.ua/articles/108/ 108, https://constitution.in.ua/articles/109/ 109, https://constitution.in.ua/articles/110/ 110, https://constitution.in.ua/articles/111/ 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
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25.03.2025 17:16 Ответить
Та не напрягайся, всі вже 100иразів все це перечитали! Де ти побачив дострокове припинення повноважень Президента України?
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25.03.2025 17:20 Ответить
Нема дострокового припинення? а строкове є? 5 років закінчилося, а Президент не оголошує вибори і не йде зі своєї посади, що про це каже Конституція? а взагалі то все продумано - Конституційний Суд на початку 2025 року може припинити свою діяльність через відсутність повноважного складу.
Хоча є й дострокове припинення Стаття 109 Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Чому відставка? бо 5 річний термін завершився.
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25.03.2025 18:01 Ответить
Ні, пане Петре! Цього вже недостатньо! Як опозиція, як парламентський контроль ви повинні нарешті назвати речі і прострочених потвор тими і кими вони є насправді. А є вони рашиськими агентами задовго до 2019 року і завжди були ворогами усього українського. Ви, як опозиція, нарешті повинні зробити все для їхнього негайного ув"язнення і швидкого розслідування усього, що вони вчинили, перебуваючи на посадах. Одночасно ви, як опозиція, повинні ініціювати негайне утворення "воєнного" уряду (хоч як його назвіть - хоч уряд національного спасіння, хоч коаліційний пох), кервник якого і голова ВР виконуватимуть функції глави держави з правом підписання угод по результатах воєнного конфлікту.
А Ви, пане Петре, та й Ваші колеги по "опозиції" мовчите! Але Дякую!!! за вашу особисту допомогу ЗСУ.
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25.03.2025 18:27 Ответить
назоветься. Всьому свій час. І час передвиборчої агітації та контрагітації настане. І тоді Порошенко та Європейська Солідарність поімено назовуть всіх зрадників, з доказами.
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25.03.2025 19:22 Ответить
Треба закликати Зеленського негайно скласти з себе повноваження Президента України: бо 5 років повноважень закінчились рік тому.
Рік тому Зеленський міг би - при наявності "новообраного Президента України" - "виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України" (стаття 108 Конституції).
Сьогодні Зеленський - узурпатор влади: прямо порушує статтю 5 Конституції України.

Та й взагалі: функція Президента у Республіці - представляти Державу. А не захоплювати всі гілки влади - як у монархії - те, що маємо зараз. Коли володарює "офіс єрмака" - де Зеленський на ляльковій посаді "президента України".
Набагато б краще на цій посаді був би хоч пес Патрон - хоч не мародерив би так за всі щоки та не заважав би ЗСУ, законодавчій, виконавчій та судовій гілкам влади.
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25.03.2025 20:24 Ответить
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