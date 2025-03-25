Зеленский должен немедленно провести встречу с лидерами фракций, ситуация критическая, - Порошенко
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского провести встречу с лидерами фракций Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Вчера вечером я с удивлением услышал от президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в его вечернем брифинге о том, что переговоры в Саудовской Аравии идут очень хорошо. Что они обсуждают не мир и прекращение огня, а обсуждают территории, карты, передачу атомных электростанций - причем не в управление, а в собственность, расширение соглашения о полезных ископаемых, возможно, порты, возможно, железные дороги", - подчеркнул пятый президент.
Порошенко отметил, что о повестке дня украинцы должны узнавать не из средств массовой информации.
"И кто уполномочивал неизвестную делегацию, которая поехала в Саудовскую Аравию, обсуждать именно это? Ни они, ни президент не имеют таких полномочий. Это - полномочия Верховной Рады Украины. И я настаиваю на том, чтобы как можно быстрее мы организовали встречу руководителей фракций с президентом и имели возможность обсудить тревожную, если не критическую ситуацию", - отметил лидер "ЕС".
Он напомнил, что еще в ноябре-декабре 2024 года в Раде обсуждали "план Победы" и "план национальной устойчивости".
"Посмотрите, какое короткое расстояние. А какая же повестка дня сегодня - 4 абсолютно не нужных законопроекта. А где поддержка армии? Где НДФЛ? Где запрет Телеграма? Где защита местного самоуправления? Неинтересно.
Потому что власть планирует заниматься выборами. Именно поэтому есть преследование оппозиции. Именно поэтому вместо армии финансируется самый длинный и самый дорогой в истории избирательный ролик, который называется "Единым марафоном". Именно для этого правоохранительные органы превращаются в карательные. Именно для этого уничтожается независимость судов, уничтожается местное самоуправление, потому что они готовятся к выборам. А это означает смерть единства, ослабление государства, и в конце концов играет на руку Путину", - подытожил Порошенко.
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чи ви готові останні штани з мене і моїх дітей зняти в подарунок Рудому любителю }{уйла - а там хоч трава не рости, зупинить він війну чи не зупинить, буде мир чи не буде ?
Зєльцман викупив право бути диктатором хоч до сивих мудів за наші копалини, а скоро і наші АЕС, залізниці, порти, та хоч за рабів - він тупо продав всю Україну до сьомого коліна.
Наголосували, дебілокретинобарани іпануті.
Але не пропала тема в дії. Агітація з телемарафету не пропала. Переслідування опозиції продовжується - це де-факто рідготовка до виборів. І т.д.
Таке враження, що ти всі ці роки перебував у комі, і тільки но вийшов з неї.
Був би рік тому (по закінченні 5 років повноважень) "новообраний Президент" - то Зеленський міг би виконувати повноваження Президента до передачі повноважень "новообраному", а так - Зеленський є узурпатором влади: прямо порушує 5 статтю Конституції України.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
…
Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
https://constitution.in.ua/chapters/5/ Розділ V. Президент України
Стаття 112
У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей https://constitution.in.ua/articles/108/ 108, https://constitution.in.ua/articles/109/ 109, https://constitution.in.ua/articles/110/ 110, https://constitution.in.ua/articles/111/ 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.
Хоча є й дострокове припинення Стаття 109 Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Чому відставка? бо 5 річний термін завершився.
А Ви, пане Петре, та й Ваші колеги по "опозиції" мовчите! Але Дякую!!! за вашу особисту допомогу ЗСУ.
Рік тому Зеленський міг би - при наявності "новообраного Президента України" - "виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України" (стаття 108 Конституції).
Сьогодні Зеленський - узурпатор влади: прямо порушує статтю 5 Конституції України.
Та й взагалі: функція Президента у Республіці - представляти Державу. А не захоплювати всі гілки влади - як у монархії - те, що маємо зараз. Коли володарює "офіс єрмака" - де Зеленський на ляльковій посаді "президента України".
Набагато б краще на цій посаді був би хоч пес Патрон - хоч не мародерив би так за всі щоки та не заважав би ЗСУ, законодавчій, виконавчій та судовій гілкам влади.