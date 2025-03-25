Зеленский должен немедленно провести встречу с лидерами фракций, ситуация критическая, - Порошенко

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского провести встречу с лидерами фракций Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вчера вечером я с удивлением услышал от президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в его вечернем брифинге о том, что переговоры в Саудовской Аравии идут очень хорошо. Что они обсуждают не мир и прекращение огня, а обсуждают территории, карты, передачу атомных электростанций - причем не в управление, а в собственность, расширение соглашения о полезных ископаемых, возможно, порты, возможно, железные дороги", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил, что о повестке дня украинцы должны узнавать не из средств массовой информации.

"И кто уполномочивал неизвестную делегацию, которая поехала в Саудовскую Аравию, обсуждать именно это? Ни они, ни президент не имеют таких полномочий. Это - полномочия Верховной Рады Украины. И я настаиваю на том, чтобы как можно быстрее мы организовали встречу руководителей фракций с президентом и имели возможность обсудить тревожную, если не критическую ситуацию", - отметил лидер "ЕС".

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Он напомнил, что еще в ноябре-декабре 2024 года в Раде обсуждали "план Победы" и "план национальной устойчивости".

"Посмотрите, какое короткое расстояние. А какая же повестка дня сегодня - 4 абсолютно не нужных законопроекта. А где поддержка армии? Где НДФЛ? Где запрет Телеграма? Где защита местного самоуправления? Неинтересно.

Потому что власть планирует заниматься выборами. Именно поэтому есть преследование оппозиции. Именно поэтому вместо армии финансируется самый длинный и самый дорогой в истории избирательный ролик, который называется "Единым марафоном". Именно для этого правоохранительные органы превращаются в карательные. Именно для этого уничтожается независимость судов, уничтожается местное самоуправление, потому что они готовятся к выборам. А это означает смерть единства, ослабление государства, и в конце концов играет на руку Путину", - подытожил Порошенко.

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