Чем больше оружия будет в легальном обороте, тем больше будет преступлений, - Небытов

Увеличение количества оружия в легальном обороте повлечет за собой увеличение количества инцидентов с этим оружием.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

"Есть часть людей, которые стремятся получить короткостволы, есть еще часть, которая замаскировано лоббирует интересы людей, которые продают это оружие. Но сегодня изучением вопроса, можно ли легализовать короткоствольное оружие в Украине, занимаются очень много экспертов, криминологов, криминалистов, законодателей. И это правильно, мы должны только так, взвешенно, принимать решения", - отметил он.

Небытов объяснил, что некоторые люди считают, что с наличием пистолета будут чувствовать себя более защищенными, но случались убийства вооруженных людей, которые в совершенстве умели пользоваться короткоствольным оружием, - военных, правоохранителей, бодигардов, охранников.

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"Во время внезапного и подготовленного нападения пистолет, к сожалению, не спасает. Я еще раз подчеркну: это не моя позиция "за" или "против", я доверяю специалистам, которые должны этот вопрос комплексно изучить и дать оценку. Я вообще сторонник не кардинальных решений, а постепенных. В Верховной Раде есть законопроекты по поводу оружия, поэтому, как законодатели решат, так и будет.

Но повторяю: увеличение количества оружия в легальном обороте будет влечь за собой увеличение количества инцидентов с этим оружием, в частности ранений и убийств - как умышленных, так и случайных", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с заместителем главы Нацполиции Андреем Небытовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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