Чем больше оружия будет в легальном обороте, тем больше будет преступлений, - Небытов
Увеличение количества оружия в легальном обороте повлечет за собой увеличение количества инцидентов с этим оружием.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.
"Есть часть людей, которые стремятся получить короткостволы, есть еще часть, которая замаскировано лоббирует интересы людей, которые продают это оружие. Но сегодня изучением вопроса, можно ли легализовать короткоствольное оружие в Украине, занимаются очень много экспертов, криминологов, криминалистов, законодателей. И это правильно, мы должны только так, взвешенно, принимать решения", - отметил он.
Небытов объяснил, что некоторые люди считают, что с наличием пистолета будут чувствовать себя более защищенными, но случались убийства вооруженных людей, которые в совершенстве умели пользоваться короткоствольным оружием, - военных, правоохранителей, бодигардов, охранников.
"Во время внезапного и подготовленного нападения пистолет, к сожалению, не спасает. Я еще раз подчеркну: это не моя позиция "за" или "против", я доверяю специалистам, которые должны этот вопрос комплексно изучить и дать оценку. Я вообще сторонник не кардинальных решений, а постепенных. В Верховной Раде есть законопроекты по поводу оружия, поэтому, как законодатели решат, так и будет.
Но повторяю: увеличение количества оружия в легальном обороте будет влечь за собой увеличение количества инцидентов с этим оружием, в частности ранений и убийств - как умышленных, так и случайных", - подчеркнул он.
Полный текст интервью с заместителем главы Нацполиции Андреем Небытовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
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- Тут ще й з/п платять? А я думав - ствол дали - то й крутись, як хочеш."
І шо?
Нікого не вбив.
Зараз маю взагалі все, що можливо (окрім тактичної ядерної). Маю ТТ з короткого. Сплю на ящиках з тротилом та обнімаюся з АТ-4.
І шо?
Тільки кацапів. Ні одна людина з-за мене не постраждала.
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Це перше. Друге - приклади усіх країн, де дозволені короткостволи. Молдова, наприклад. Там що - розгул кримінала?
Країни Балтії. Чехія. За США взагалі мовчу.
Пригадую, колись лазив по молдовським сайтам зброярських магазинів.
Глок-19 десь під 2000 євро.
ПМ від тисячі.
Тобто, містечкові психи, алкаші та наркомани просто по грошам не потягнуть.
(в ідеалі треба ще довідку отримувати на придбання у психіатра-нарколога, але ми знаємо, як це робиться. Сам купляв при перереєстраціях)
і Ви за те, щоб ТТ або форт був у кожного сусіда в вашому будинку і перехожого біля ларька, які можуть собі це дозволити по грошах?
результат - взаємна повага та спад кримінальних злочинів.
або якщо пощастить - влаштуєте з ним перестрілку на вулиці біля ларька. Або вб'єте його. Замість просто (як приклад) відбігти на десять кроків від нетверезого.
для взаємоповаги має бути спочатку рівень суспільної та правової свідомості
Це право - цивілізаційна норма.
ДТП трапляються кожного дня, тисячі людей гинуть через ДТП з автомобілями. Але ніхто автомобілі не забороняє. Від права користуватись автотранспортом, яке є цивілізаційною нормою, громадяни ніколи не відмовляться, не зважаючи на ризик загинути у ДТП.
Автомобілі, як і вогнепальна зброя самі нікого не вбивають. Вбивають люди, порушуючи правила поводження з автомобілями та зброєю.
Вогнепальна зброя - є така зброя, що призначена для ураження цілей снарядами, що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані.
ви розумієте різницю між основним та побічним призначенням речей?
І, щоб не узагальнювати тему основного та побічного призначення "речей",
наведіть визначення поняття "побічне призначення вогнепальної зброї" з посиланнями на відповідне чинне законодавство України та нормативні документи МВС.
коли я про ситуацію біля ларька, а мені про те чи зайшли б кацапи.
Яку метрику показника готовності чи неготовності суспільства застосовано у Молдові та в Україні? Хто проводив дослідження? Чому б не запросити колег з Молдови провести відповідні дослідження в Україні?
Я проти ксз для всіх і кожного з однієї причини - люди будуть стріляти один в одного при дрібному вуличному конфлікті.
Невже я один бачив багато разів, як люди через дрібний конфлікт на парковці чи з сусідніх столиків в кафе спочатку лаються, потім штовхаються, потім ніби просто юіка і розійшлися, а потім не можуть втриматися і біжуть до багажника і дістають все що там є. І так чинять нібито нормальні, виховані, небідні, тверезі люди.
Ось що я маю на увазі коли кажу, що зброя стрілятиме біля ларька - ксз буде стріляти на вулиці через дрібні конфлікти. І буде вбивати.
Ось що я маю на увазі коли кажу що не хотів би щоб біля ларька були пістолети у кожного в кишені.
А що ви думаєте саме з цього приводу?
І подивиться ваш рівень аргументів - а якже Молдова, а може то рекетири, а якже авто і ДТП, а де визначення в докуиментах МВС.
Ваші аргументи - це все софістика, вона не змінює того факту, що неготове за рівнем свідомості суспільство буде стрілятися в черзі біля ларька.
Софістика (Софізм) - це сукупність різних типів доказів, які не сприймають нові елементи знань, заради захисту вже наявних положень та теорій, які визнаються істинами, та не підлягають критиці й перегляду
Саме ваші судження та аргументація у коментарях зводяться до "захисту вже наявних хибних положень та теорій, які визнаються істинами, та не підлягають критиці й перегляду, до несприйняття очевидного, а також свідчать про несприйняття нових типів знань, як от знань практики обгрунтування та застосування прав на ксз у дружній нам Молдові та багатьох інших демократичних країнах. Ви навіть не можете пояснити власні судження, ховаючись за міфічними "рівенем дискусії та аргументами готовності суспільства".
Проте, я вам співчуваю, адже схоже, що ви насправді не поділяєте радянську систему позбавлення
холопівгромадян прав на ксз. Але службовець чи помічник не має право на публічну власну думку, чи не так?
аж до зісковзування мислення, можете теж погуглити
Сам я добре знаю, що то значить пройти всі рогатки дозвільної системи, бо маю кілька легальних стволів багато років підряд. І диво, всі навкруги живі і даже не знають, що я маю арсенал вдома.
Він теж компактний в складеному вигляді, а розкладається і приводиться до бою за долю секунди.
мова ж про вільне носіння. І про форт-12 в кишені у кожного на вулиці
ви сперечаєтесь з формою, а не зі змістом
Це, щодо форми.
А щодо змісту вислову "про вільне носіння. І про форт-12 в кишені у кожного на вулиці",
то зміст - маніпуляція свідомістю шляхом залякування: "Вас обовʼязково застрелять, бо форт -12 буде в кишені у кожного на вулиці"
Поцікавтесь:
1) Скільки відсотків громадян Молдови, які перебувають на вулиці, мають "ксз в кишені"?
2) Скільки злочинів проти громадян Молдови, які перебували на вулиці, зареєстровано на протязі року до, та після надання права на носіння ксз ?
Згоден, що травмат це дурниця, але хай собі вже буде
у бажанні своєї монополії на насилля поліцаї та влада втрачає здоровий глузд..
Його більше влаштовують ''хахлятські'' безправні раби.
Чи буле ЛІСА проти голок у ЇЖАКА?
Звісно буде ПРОТИ!!!
Чи будуть мусора проти зброї у народа?
Звісно будуть ПРОТИ!
Таким керувальникам як Янукович та Зєленський та їхнім посіпакам.
Зелений антимайдан йде стопами януковича
Призначення пістолета не стріляти в людей, а стріляти в ціль. Ваш попередній коментар:
" ... призначена для ураження цілей снарядами, що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані."
Де тут про "стріляти в людей"?
Стріляти можна в повітря, по мішені, по колесам для зупинки автотранспорту, по хижим тваринам, коли вони загрожують життю та здоровʼю, по ворогу і злочинцям, згідно закону.