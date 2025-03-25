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Новости Легализация оружия
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Чем больше оружия будет в легальном обороте, тем больше будет преступлений, - Небытов

Легализация оружия в Украине. Что говорят в Нацполиции

Увеличение количества оружия в легальном обороте повлечет за собой увеличение количества инцидентов с этим оружием.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

"Есть часть людей, которые стремятся получить короткостволы, есть еще часть, которая замаскировано лоббирует интересы людей, которые продают это оружие. Но сегодня изучением вопроса, можно ли легализовать короткоствольное оружие в Украине, занимаются очень много экспертов, криминологов, криминалистов, законодателей. И это правильно, мы должны только так, взвешенно, принимать решения", - отметил он.

Небытов объяснил, что некоторые люди считают, что с наличием пистолета будут чувствовать себя более защищенными, но случались убийства вооруженных людей, которые в совершенстве умели пользоваться короткоствольным оружием, - военных, правоохранителей, бодигардов, охранников.

Читайте: Хотели взорвать наряд полиции по заказу РФ: на Буковине задержаны два агента-наркодельца, которые планировали теракт (обновлено). ФОТОрепортаж

"Во время внезапного и подготовленного нападения пистолет, к сожалению, не спасает. Я еще раз подчеркну: это не моя позиция "за" или "против", я доверяю специалистам, которые должны этот вопрос комплексно изучить и дать оценку. Я вообще сторонник не кардинальных решений, а постепенных. В Верховной Раде есть законопроекты по поводу оружия, поэтому, как законодатели решат, так и будет.

Но повторяю: увеличение количества оружия в легальном обороте будет влечь за собой увеличение количества инцидентов с этим оружием, в частности ранений и убийств - как умышленных, так и случайных", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с заместителем главы Нацполиции Андреем Небытовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Глава СБУ Грицак: Я против создания частных армий и людей с оружием вне фронта

Автор: 

оружие (10198) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+49
цікава думка... тобто нелегальність зброї спонукає криміналітет та інших її не застосовувати?...
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25.03.2025 16:00
+47
влада боїться лише за себе. чому тоді уже в кожного чинуші наградний пістолет? по їх задуму звичайний люд повинен бути беззбройним та беззахистним.
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25.03.2025 16:02
+38
Так тому шо даєте нагородну зброю різним дегенератам...
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25.03.2025 16:00
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«Тільки в Криму на момент початку окупації працювало близько 22 тисяч правоохоронців і 1400 людей в органах прокуратури. Знаєте, скільки їх не зрадили присяги? Трохи більше тисячі правоохоронців і 570 прокурорів! Решта залишилися й почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією», - зазначив заступник генпрокурора.
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25.03.2025 17:25 Ответить
Те всім відомо. Я спитав про інші області. Не про Крим та Дон. Луг.
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25.03.2025 17:27 Ответить
Ви маєте на увазі Черкаську, Дніпрпетровську, Львівську і т. п. Мабуть тому,що ці області не захватили? Не знаю.
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25.03.2025 17:43 Ответить
В Харкові, тоді підарусня, навіть, ОДА захопили. Але Міністром МВС, після Революції Гідності, став Аваков (харків'янин) - тому й звільнили. Донецьк тоді теж був переважно проукраїнський - але мусара перейшли на "темну сторону". В Дніпрі, ті гниди, хто хотіли перейти - не смикнулися з-за місцевого керівництва. В Запоріжжі - виконували функцію наглядачів над підаруснею. А от в Одесі - 2 травня - деякі разом з підарами стріляли по нашим. Дострілялися до "шашликів па-Адєскі". В інших областях - ніби й натяків на "кацапську весну" не було.
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25.03.2025 20:38 Ответить
Відповідь проста, бо остальні області не окупували. До окупації Криму та ОРДЛО , там теж все було чікі-пікі.
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25.03.2025 17:45 Ответить
Ок. Про бригаду "Лють" чув?
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25.03.2025 16:56 Ответить
Їпать - ти ображене
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25.03.2025 17:23 Ответить
Як в анекдоті:
- Тут ще й з/п платять? А я думав - ствол дали - то й крутись, як хочеш."
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25.03.2025 17:19 Ответить
брехня....
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25.03.2025 16:28 Ответить
Дома маю купу легальної зброї. Давно, ще задовго до Майдану. Катався на пострілухи, тренування, семінари, змагання з МКПС.
І шо?
Нікого не вбив.
Зараз маю взагалі все, що можливо (окрім тактичної ядерної). Маю ТТ з короткого. Сплю на ящиках з тротилом та обнімаюся з АТ-4.
І шо?
Тільки кацапів. Ні одна людина з-за мене не постраждала.
****************************
Це перше. Друге - приклади усіх країн, де дозволені короткостволи. Молдова, наприклад. Там що - розгул кримінала?
Країни Балтії. Чехія. За США взагалі мовчу.
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25.03.2025 16:35 Ответить
і Ви за те, щоб ТТ або форт був у кожного сусіда в вашому бідику і перехожого біля ларька?
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25.03.2025 16:40 Ответить
Цивільні короткостволи - недешеве задоволення. Травмати дорогі, а бойові будуть ще дорожчі.
Пригадую, колись лазив по молдовським сайтам зброярських магазинів.
Глок-19 десь під 2000 євро.
ПМ від тисячі.

Тобто, містечкові психи, алкаші та наркомани просто по грошам не потягнуть.
(в ідеалі треба ще довідку отримувати на придбання у психіатра-нарколога, але ми знаємо, як це робиться. Сам купляв при перереєстраціях)
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25.03.2025 16:48 Ответить
ахаха, тоді перефразую.
і Ви за те, щоб ТТ або форт був у кожного сусіда в вашому будинку і перехожого біля ларька, які можуть собі це дозволити по грошах?
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25.03.2025 16:50 Ответить
Саме так. А сусіди та перехожі у ларьків підозрюють, що в мене теж є ствол.
результат - взаємна повага та спад кримінальних злочинів.
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25.03.2025 16:52 Ответить
більш очевидний результат - ви в 95% не зможете втекти або уникнути раптової атаки ідіота з ксз
або якщо пощастить - влаштуєте з ним перестрілку на вулиці біля ларька. Або вб'єте його. Замість просто (як приклад) відбігти на десять кроків від нетверезого.
для взаємоповаги має бути спочатку рівень суспільної та правової свідомості
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25.03.2025 16:58 Ответить
если бы у каждого был ствол (и не короткоствол, а нормальный ак с парой магазинов - и соответствующее локальное производство) - кацапы бы так легко дошли до Киева? сидела бы толпа безоружных мужиков днями у военкоматов ожидая хз чего (пока обосравшиеся "нардепы" подписывают дрожащими руками в поездах какие-то законы "о тцк", "бронировании трехдетных", "мобилизации с 25 лет" и т.п.) по дороге заграницу с чемоданами баксов? попробуйте отбить внезапную атаку идиота из Кремля без зеленого понятия об оружии с непонятной надеждой на "партнеров" (неизвестно чьих, правда).
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25.03.2025 17:42 Ответить
багато танків з автоматів підбили?
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25.03.2025 18:27 Ответить
ну в том то и дело, что с 14года вполне нужно было сделать легальное тяжелое вооружение, броню, ракеты. глядишь "хуторяне" и сами бы наваляли вовремя. а так - бусифицируй, обучай, мотивируй, обеспечь (причем - с не распиленных на закордонные отели, халупы и тачки остатков). почему-то наивно думают и это - в лучшем случае - что кацапов можно победить одной левой с демократическими распилами и помощью "западных партнеров" вместо военных рельс и всего и вся на оборону\промышленность\обучение (а не в оффшоры\телемарафет\имитацию бурной деятельности и т.п.). Германия во второй мировой как-то выпускала 3к танков в год под бомбами до 45 года. у нас - и "санкций" нет, и миллионы в месяц госслужащим вовремя, и ресурсы \ энергетика прихватизированы и кспорт металлолома\зерна (еще как-то бесплатно, в помощь бедным) и халупы у таможни\генералов\депутатов появляются, премиум тачки покупаются, многоэтажки строятся и т.д. и т.п.
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25.03.2025 19:21 Ответить
тут питання про короткоствол, бо звичайну вогнепальну, крім автоматично,ї може купити кожен бажаючий.
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25.03.2025 18:28 Ответить
Вільні громадяни вільної країни, а не лише представники влади та близькі до влади громадяни повинні мати право володіти короткоствольною вогнепальною зброєю.
Це право - цивілізаційна норма.
ДТП трапляються кожного дня, тисячі людей гинуть через ДТП з автомобілями. Але ніхто автомобілі не забороняє. Від права користуватись автотранспортом, яке є цивілізаційною нормою, громадяни ніколи не відмовляться, не зважаючи на ризик загинути у ДТП.
Автомобілі, як і вогнепальна зброя самі нікого не вбивають. Вбивають люди, порушуючи правила поводження з автомобілями та зброєю.
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25.03.2025 19:33 Ответить
і я про те, але влада всіх скликань сциться дозволити громадянам купувати короткоствол. авакян торгував "нагородною" зброєю направо наліво, зараз в зброярських магазинах купа "спортивного" короткостволу, раніше не було такого вибору, нагородну роздають, насправді і достойним теж, а скільки так само як авакяшка - за гроші, і саму зброю теж вони купують. зараз короткоствол тільки для тих кому влада дозволить, а має бути для всіх, хто не судимий, не псих, наркоман і не порушник, пройшов навчання.
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26.03.2025 08:08 Ответить
Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб

Вогнепальна зброя - є така зброя, що призначена для ураження цілей снарядами, що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані.

ви розумієте різницю між основним та побічним призначенням речей?
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27.03.2025 16:07 Ответить
Так. Вважаю, що розумію. А ви?
І, щоб не узагальнювати тему основного та побічного призначення "речей",
наведіть визначення поняття "побічне призначення вогнепальної зброї" з посиланнями на відповідне чинне законодавство України та нормативні документи МВС.
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27.03.2025 17:05 Ответить
для мене показник того, що суспільство не готове, це рівень його дискусії та аргументи.
коли я про ситуацію біля ларька, а мені про те чи зайшли б кацапи.
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27.03.2025 16:02 Ответить
"Ситуацію біля ларька" між рекетирами з "даху" та підприємцем-власником ларька?
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27.03.2025 17:14 Ответить
А "рівень дискусій та аргументи готовності суспільства" дружньої нам Молдови, щодо прав на короткоствольну вогнепальну зброю, можете навести?
Яку метрику показника готовності чи неготовності суспільства застосовано у Молдові та в Україні? Хто проводив дослідження? Чому б не запросити колег з Молдови провести відповідні дослідження в Україні?
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27.03.2025 17:23 Ответить
ше раз. рівень дискусії. і рівень аргументів

Я проти ксз для всіх і кожного з однієї причини - люди будуть стріляти один в одного при дрібному вуличному конфлікті.
Невже я один бачив багато разів, як люди через дрібний конфлікт на парковці чи з сусідніх столиків в кафе спочатку лаються, потім штовхаються, потім ніби просто юіка і розійшлися, а потім не можуть втриматися і біжуть до багажника і дістають все що там є. І так чинять нібито нормальні, виховані, небідні, тверезі люди.
Ось що я маю на увазі коли кажу, що зброя стрілятиме біля ларька - ксз буде стріляти на вулиці через дрібні конфлікти. І буде вбивати.
Ось що я маю на увазі коли кажу що не хотів би щоб біля ларька були пістолети у кожного в кишені.

А що ви думаєте саме з цього приводу?
І подивиться ваш рівень аргументів - а якже Молдова, а може то рекетири, а якже авто і ДТП, а де визначення в докуиментах МВС.
Ваші аргументи - це все софістика, вона не змінює того факту, що неготове за рівнем свідомості суспільство буде стрілятися в черзі біля ларька.
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27.03.2025 18:20 Ответить
Ви, схоже десь почули слово "софістика", але не маєте поняття, що воно означає. Ознайомтесь:
Софістика (Софізм) - це сукупність різних типів доказів, які не сприймають нові елементи знань, заради захисту вже наявних положень та теорій, які визнаються істинами, та не підлягають критиці й перегляду
Саме ваші судження та аргументація у коментарях зводяться до "захисту вже наявних хибних положень та теорій, які визнаються істинами, та не підлягають критиці й перегляду, до несприйняття очевидного, а також свідчать про несприйняття нових типів знань, як от знань практики обгрунтування та застосування прав на ксз у дружній нам Молдові та багатьох інших демократичних країнах. Ви навіть не можете пояснити власні судження, ховаючись за міфічними "рівенем дискусії та аргументами готовності суспільства".
Проте, я вам співчуваю, адже схоже, що ви насправді не поділяєте радянську систему позбавлення холопів громадян прав на ксз. Але службовець чи помічник не має право на публічну власну думку, чи не так?
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27.03.2025 19:49 Ответить
ви займаєтесь софістикою, що б ви під нею не розуміли

аж до зісковзування мислення, можете теж погуглити
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28.03.2025 14:14 Ответить
Не треба нас лякати оцими тупими фсбешно-мусарськими лякалками.
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27.03.2025 09:08 Ответить
чомусь тільки кацапам сцикотно, що українці зможуть купити пістолет для самозахисту.
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25.03.2025 18:25 Ответить
Коли ви почитаєте умови отримання дозволів на зброю,то зрозумієте, що у будь кого зброї не буде.
Сам я добре знаю, що то значить пройти всі рогатки дозвільної системи, бо маю кілька легальних стволів багато років підряд. І диво, всі навкруги живі і даже не знають, що я маю арсенал вдома.
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25.03.2025 16:51 Ответить
ну ви ж маєте рушниці і гвинтівки, а не ТТ і не узі
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25.03.2025 16:53 Ответить
А що Вам чи кому завгодно зараз заважає купити KelTec SUB2000 ??
Він теж компактний в складеному вигляді, а розкладається і приводиться до бою за долю секунди.
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25.03.2025 16:55 Ответить
він залишається спортивною/мисливською зюроєю.
мова ж про вільне носіння. І про форт-12 в кишені у кожного на вулиці
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25.03.2025 17:03 Ответить
В "кишені на вулиці" квз носити мабуть не зручно. Поцікавтесь в колег, які носять квз на вулиці.
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27.03.2025 17:31 Ответить
знов. "в кишені" це вислів, означає що у кожного і з собою
ви сперечаєтесь з формою, а не зі змістом
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27.03.2025 18:24 Ответить
Якщо ви у коментарі ризикнули використати метафори, то маєте навчитися сприймати сарказм, щодо ваших невдалих метафор.
Це, щодо форми.
А щодо змісту вислову "про вільне носіння. І про форт-12 в кишені у кожного на вулиці",
то зміст - маніпуляція свідомістю шляхом залякування: "Вас обовʼязково застрелять, бо форт -12 буде в кишені у кожного на вулиці"
Поцікавтесь:
1) Скільки відсотків громадян Молдови, які перебувають на вулиці, мають "ксз в кишені"?
2) Скільки злочинів проти громадян Молдови, які перебували на вулиці, зареєстровано на протязі року до, та після надання права на носіння ксз ?
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27.03.2025 20:34 Ответить
Так , гвинтівки, рушниці і ПМ травмат. Точніше перероблений з ПМ 1962 року виготовлення в "Вій".
Згоден, що травмат це дурниця, але хай собі вже буде
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25.03.2025 17:31 Ответить
автоматичну зброю ніхто не розглядає, а напівавтоматичну можна купити, навіть той же Узі, тільки щоб не в автоматичному режимі
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25.03.2025 18:29 Ответить
Если бы было оружие у населения больше чем цветов, то не было бы вторжения полномасштабного. Нужно проверить эту ********** крысу на наличии скрытых активов, за какой счёт живёт эта перхоть *********** мусорская!!!
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25.03.2025 16:46 Ответить
Чим більше буде автівок тим більше буде загиблих та травмованих в дтп....За логикою цього бовдура потрібно заборонити авто....
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25.03.2025 16:46 Ответить
а ще викрутки, кухонні ножі і в,язальні спиці, якби у людей в херсоні була б зброя та ще мусорня не повтікала б в чернівці за три дні до вторгнення, а стала б на захист міста, то ще не факт що кацапня б захопила херсон, а так це чмо десь там відсиділось, хто не встиг втікти той перебіг до кацапні, а тепер збиваються у зграї по 10-15 штук і виносять мізки херсонцям, бо воно ж тепер озброєне, при владі і при казьонних мештах за наш рахунок. пєтушня кончена.
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25.03.2025 18:17 Ответить
..тоді логічно буде позбавити усіх поліцаїв, суддів, депутан, чиновників, профурорів... короткостволу - і от тоді зброя залишиться лише нелегальна і лише у криміналу, та й поліція - нафік тоді всралася - отже економія зеленського бюджету на нові "зєліни тисячі", керувати стануть бандюки-дермаки.. а оскільки відстрілюватися-оборонятися ніхто не зможе, то запанує "тиш да благодать", як у концтаборі імені Зєлєнскага-Татарова чи на кладовищі...
у бажанні своєї монополії на насилля поліцаї та влада втрачає здоровий глузд..
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25.03.2025 16:47 Ответить
Суться суки!
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25.03.2025 16:48 Ответить
Йдіть в дупу!
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25.03.2025 16:52 Ответить
Вот дурак..
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25.03.2025 16:52 Ответить
Скажіть прямо, що ви боїтесь. Бо можете кошмарити тільки беззбройних цивільних, та й от бабок на базарі.
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25.03.2025 16:53 Ответить
Если государство, имея в своём распоряжении абсолютно всё, не в состоянии обеспечить безопасность своих граждан, то это не государство, значит нужно менять систему управления и законы.
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25.03.2025 16:56 Ответить
Закони у нас гарні, просто у нас їх ніхто не виконує, у першу чергу правоохоронці і так звані суди.
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25.03.2025 17:43 Ответить
Кому и кобыла невеста....
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25.03.2025 18:12 Ответить
Совкам відніше💩
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25.03.2025 22:41 Ответить
Там здається була волевиявлення народу в дії, де результати?
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25.03.2025 16:58 Ответить
Обслуга Татарова і Єрмака в фуражках давно не гарантує безпеки громадян як і Будапештський меморандум, а легалізація зброї потрібна для протидії дронам і газовим атакам.
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25.03.2025 17:03 Ответить
Приведіть статистику! Який процент людей у яких зараз на законних підставах є вогнепальна або холодна зброя застосовували її в протиправних діях? Продаж ножів в магазинах впливає на кількість злочинів з холодною зброєю?
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25.03.2025 17:07 Ответить
москаль Нєбитов який працює при Зеленському заступником глави національної поліції є звичайним ''совково-москальським'' ''мєнтом'' і саме тому він категорично проти законно озброєних Українців.
Його більше влаштовують ''хахлятські'' безправні раби.
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25.03.2025 17:07 Ответить
Вільні люди - озброєні люди, а рабам і холопам зброя не треба
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25.03.2025 17:11 Ответить
Пан начальник забув, або умисно не вказав, що збільшення інцидентів з вогнепальною зброєю значно скоротить кількість інцидентів з холодною зброєю та з використанням "бойових мистецтв"...
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25.03.2025 17:15 Ответить
вооруженный народ, да еще с правами , это штука опасная, менты такого не любят. Они боятся , что в ответ на их ментовско-сучьи действия, люди их просто перестреляют. И не будет ни татаровых, ни другой сволочи, которая будет в глаза брехать собственному народу, за счет которого он вкусно жрет и сладко пьет. Любой здоровый гражданин Украины должен иметь право приобретать, носить и использовать для защиты огнестрельное оружие.
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25.03.2025 17:19 Ответить
А можете мене випустити з цеї кончаної країни, я не хочу захищати в'язницю в якій я сиджу !
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25.03.2025 17:20 Ответить
Я вважаю, якщо під час війни людина без примусу пішла служити в ЗСУ, їй дозвіл на короткоствол надавати автоматично після навчання володіння нею. Тим, хто відкосив по здоровю - не надавати дозвіл на володіння будь-якою зброєю. Тим, кого тягли у ТЦК за комір, кого забронювали, або був за кордоном - дозвіл платний і лише після екзаменів з володіння державною мовою та з історії України, ну і звісно після курсів з володіння зброєю.
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25.03.2025 17:21 Ответить
+++
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25.03.2025 19:09 Ответить
дык разрешите автоматы\снайперские\минометы\танки\бтр\про\ракеты и бк к ним. - не "короткоствол", если прям страшно. если государство (в лице Умерова, Хфедорова и ко) "не смогло" - может "бизнес" - успеет.
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25.03.2025 17:32 Ответить
чим більше легальної зброї буде на руках тим менше стане, злочинів влади, як от поліцейских так і вище, бо за свое хамство, Чи наругу, прям на місті можна получть кулю до лоба, оцего ця мерзота при владі і боїться!!!!!!!!
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25.03.2025 17:40 Ответить
Просто, ментів не треба коли буде власники зброї. От вони мелють що завгодно, аби залишити собі владу і контроль
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25.03.2025 17:41 Ответить
Воно бреше в кожного американця є зброя , мусорня задіяна і очолює увесь кримінал тому воно й боїться що люди дадуть відпір переверням
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25.03.2025 17:41 Ответить
Гнида,більше не хочу писати,просто Гнида
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25.03.2025 17:43 Ответить
похоже готовят холопов к новым \кремлевским\ физиономиям.
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25.03.2025 17:45 Ответить
аваківське сміття, обвішалося шевронами, цяцьками, а в мізках одна звивина від кашкета, ще один холуй п'яти дефективних менеджерів
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25.03.2025 17:54 Ответить
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25.03.2025 17:57 Ответить
БРЕХЛО БРЕШЕ!
Чи буле ЛІСА проти голок у ЇЖАКА?
Звісно буде ПРОТИ!!!
Чи будуть мусора проти зброї у народа?
Звісно будуть ПРОТИ!
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25.03.2025 18:28 Ответить
Звісно буде! Спокійніше.
Таким керувальникам як Янукович та Зєленський та їхнім посіпакам.
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25.03.2025 19:10 Ответить
заборона зброї заганяє зброю в тінь.та то й гарно - неможливісь владою прорахувати стволи дає фору народу в певні ситуації.така в нас влада - окупаційна.
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25.03.2025 19:24 Ответить
Ну так здасте свою зброю , п...ри ви зеленського , і злочинів зразу стане менше, бо ви і є головне озу України .
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25.03.2025 19:26 Ответить
На фоні спроб протягти законопроєкт про дозвіл Нацгвардії стріляти з вогнепальної зброї по демонстрантам, ми чітко розуміємо, чому насправді влада боїться дати народу зброю.
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25.03.2025 20:30 Ответить
В країнах де обіг зброї легашьний злочиність в два рази меньше ніж в Україні, але влада це ніколи не визнає.
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25.03.2025 22:54 Ответить
Поліцаї бояться що озброєні цивільні їм зашкодять гвалтувати і вбивати дітей та займатися рейдерством з баньдюками разом?
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26.03.2025 03:18 Ответить
Все логічно,поліцаї здають зброю на склади і злочинність зникне.
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26.03.2025 07:40 Ответить
Кухонні ножі і алкоголь взагалі є в кожній хаті. І за статистикою це 80+ % всіх вбивств, отже треба все заборонити.
Зелений антимайдан йде стопами януковича
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27.03.2025 03:40 Ответить
це маніпуляція рівня першого класу. Призначення ножа різати їжу, а пістолета - стріляти в людей.
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27.03.2025 16:09 Ответить
Знову маніпуляція залякуванням?
Призначення пістолета не стріляти в людей, а стріляти в ціль. Ваш попередній коментар:
" ... призначена для ураження цілей снарядами, що одержують направлений рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані."
Де тут про "стріляти в людей"?
Стріляти можна в повітря, по мішені, по колесам для зупинки автотранспорту, по хижим тваринам, коли вони загрожують життю та здоровʼю, по ворогу і злочинцям, згідно закону.
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27.03.2025 21:26 Ответить
У поліцайні що не начальник, то дебіл.
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27.03.2025 08:39 Ответить
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