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Новости Контроль над трасой Покровск-Константиновка Боевые действия на Покровском направлении
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Враг пытается выйти на трассу Покровск - Константиновка и расширить наступление в сторону Днепропетровщины, - НГУ

Россияне хотят расширить наступление в сторону Днепропетровщины

Российские захватчики усилили штурмовые действия возле Воздвиженки, чтобы выйти на трассу Покровск - Константиновка. Враг пытается продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Об этом рассказал командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на Покровском направлении враг сосредоточился на обхождении населенных пунктов Котлино и Удачное. Захватчики не хотят терять интенсивность штурмовых действий.

"Он (враг - ред.) штурмует с направления Воздвиженка, чтобы выйти на трассу Покровск-Константиновка и с направления Котлино-Удачное он пытается двигаться в сторону Днепропетровской области с последующим выходом на трассу Покровск-Днепр для того, чтобы охватить эти населенные пункты", - рассказал Литвин.

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Он отметил, что сейчас Силы обороны пытаются выявить артиллерийские системы, которые поддерживают российские штурмовые группы, чтобы уничтожать их.

"То есть сейчас подразделения дивизиона артиллерийской разведки в воздухе держат средства БПЛА, когда они обнаруживают артиллерийские системы или когда они отправляются в район разведки и обнаруживают передвижение штурмовых групп или вражеской техники наши артиллерийские системы сразу их уничтожают", - добавил Литвин.

Автор: 

Донецкая область (9511) Национальная гвардия (2108) Днепропетровская область (3879) Покровский район (504) война в Украине (3486)


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Не на часі. На часі вибори Зеленского.
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25.03.2025 17:48 Ответить
да шо такоє, бєня здєсь фсьо парішал
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25.03.2025 20:28 Ответить
Так вони уже півроку намагаються - і що то їм дало...?
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25.03.2025 17:53 Ответить
кому і над чим... Тема не розкрита!
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25.03.2025 18:06 Ответить
А що ще десь йде війна? Розходьтеся по домам і чекайте на мир, Зеля вже за все в Саудівській Аварії договорився
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25.03.2025 18:10 Ответить
Хто не в курсі , Національна гвардія позвозила на полігони Львівщини купу своїх підрозділів які будуть тренуватися в придушенні мирних вуличних протестів ( інфа : Юрій Бутусов ) .
Так що командуваня НГ , забирайте ваших вгодованих під#ісів з полігонів і фронт .
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25.03.2025 18:19 Ответить
 
 