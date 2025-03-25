Враг пытается выйти на трассу Покровск - Константиновка и расширить наступление в сторону Днепропетровщины, - НГУ

Российские захватчики усилили штурмовые действия возле Воздвиженки, чтобы выйти на трассу Покровск - Константиновка. Враг пытается продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Об этом рассказал командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на Покровском направлении враг сосредоточился на обхождении населенных пунктов Котлино и Удачное. Захватчики не хотят терять интенсивность штурмовых действий.

"Он (враг - ред.) штурмует с направления Воздвиженка, чтобы выйти на трассу Покровск-Константиновка и с направления Котлино-Удачное он пытается двигаться в сторону Днепропетровской области с последующим выходом на трассу Покровск-Днепр для того, чтобы охватить эти населенные пункты", - рассказал Литвин.

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Он отметил, что сейчас Силы обороны пытаются выявить артиллерийские системы, которые поддерживают российские штурмовые группы, чтобы уничтожать их.

"То есть сейчас подразделения дивизиона артиллерийской разведки в воздухе держат средства БПЛА, когда они обнаруживают артиллерийские системы или когда они отправляются в район разведки и обнаруживают передвижение штурмовых групп или вражеской техники наши артиллерийские системы сразу их уничтожают", - добавил Литвин.