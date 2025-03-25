Совпадает с месседжами Кремля, - Зеленский о заявлении Уиткоффа о "референдумах" на ВОТ Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа относительно организованных Россией "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины совпадает с нарративами Кремля.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Президента попросили прокомментировать заявление Уиткоффа.
"Вы знаете мое отношение. Я считаю, что есть большие минусы, а есть и плюсы в этой тематике. К сожалению, много информации, которую распространяют те или иные люди и персона, о которой вы сказали (Уиткофф. - Ред.). Его месседжи, к сожалению, очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что подобные заявления относительно "референдумов" уже неоднократно звучали.
"Мы все знаем, что никаких реальных законодательных оснований, чтобы проводить референдумы, не было. Второе - никто не может легитимизировать эти референдумы, потому что они были под дулом оружия. Третье - мертвые души и полно доказательств того, кто там голосовал, кто не голосовал. Все знают, что никаких референдумов законных не было, и никто их в мире не признает", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что это российский месседж, и "есть некоторые голоса в США на высоком уровне, которые распространяют эту информацию, что эти земли когда-то были российскими".
Также, по мнению президента, Уиткофф слишком много общался с российским диктатором Владимиром Путиным.
Заявления Виткоффа о "референдумах"
Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что самый большой вопрос в этой войне - это "так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".
Впоследствии Уиткофф объяснил свое высказывание относительно оккупированных Россией территорий Украины и проведения там "референдумов".
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко заявил, что спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа надо отозвать с должности. Его заявления о "референдумах" на оккупированных территориях являются "позорными и шокирующими".
В Европейской комиссии отметили, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированными и "под дулом пистолета".
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Не з «меседжами», а з БРЕХНЕЮ кремля сходяться слова віткофа!
Треба вже гучно називати все своїми словами, щоби це чули і розуміли не лише в Україні, а й в тих США - кацапи БРЕШУТЬ ЗАВЖДИ!!!
Зеленский: мы с русскими один народ.
https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8