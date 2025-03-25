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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Совпадает с месседжами Кремля, - Зеленский о заявлении Уиткоффа о "референдумах" на ВОТ Украины

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что заявление спецпредставителя США Стива Уиткоффа относительно организованных Россией "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины совпадает с нарративами Кремля.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президента попросили прокомментировать заявление Уиткоффа.

"Вы знаете мое отношение. Я считаю, что есть большие минусы, а есть и плюсы в этой тематике. К сожалению, много информации, которую распространяют те или иные люди и персона, о которой вы сказали (Уиткофф. - Ред.). Его месседжи, к сожалению, очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля", - отметил Зеленский.

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Он напомнил, что подобные заявления относительно "референдумов" уже неоднократно звучали.

"Мы все знаем, что никаких реальных законодательных оснований, чтобы проводить референдумы, не было. Второе - никто не может легитимизировать эти референдумы, потому что они были под дулом оружия. Третье - мертвые души и полно доказательств того, кто там голосовал, кто не голосовал. Все знают, что никаких референдумов законных не было, и никто их в мире не признает", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что это российский месседж, и "есть некоторые голоса в США на высоком уровне, которые распространяют эту информацию, что эти земли когда-то были российскими".

Также, по мнению президента, Уиткофф слишком много общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Заявления Уиткоффа о "референдумах" являются позорными. Трампу стоит отозвать его с должности, - Мережко

Заявления Виткоффа о "референдумах"

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что самый большой вопрос в этой войне - это "так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".

Впоследствии Уиткофф объяснил свое высказывание относительно оккупированных Россией территорий Украины и проведения там "референдумов".

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко заявил, что спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа надо отозвать с должности. Его заявления о "референдумах" на оккупированных территориях являются "позорными и шокирующими".

В Европейской комиссии отметили, что так называемые "референдумы", проведенные Россией на оккупированной территории Украины, были полностью сфальсифицированными и "под дулом пистолета".

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) территориальная целостность (209) псевдореферендум (135) Стив Уиткофф (57)


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Топ комментарии
+9
Безпека в Чорному морі та заборона бити по НПЗ збігається з меседжами Кремля.
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25.03.2025 19:45
+8
а шо ви очікували від єврея, батьки якого є мігранти з роісі?
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25.03.2025 19:38
+6
Чому зєкоманта так лиже дупіту трамплолоїдам? НЕвже нам так важливі їх розвіддані. щоб поступово здавати Неньку?
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25.03.2025 19:35
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А перемовини веде - і як тут "не стерва" так би мовити?
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25.03.2025 19:30 Ответить
Чому зєкоманта так лиже дупіту трамплолоїдам? НЕвже нам так важливі їх розвіддані. щоб поступово здавати Неньку?
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25.03.2025 19:35 Ответить
Бо вони ще у 22-му мріяли капітулювати під "особисті гарантії"-і чекали трампа.як месію.
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25.03.2025 19:49 Ответить
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25.03.2025 20:41 Ответить
...референдум на ОКУПОВАНИХ територіях... Нічого не муляє, ні?
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25.03.2025 19:46 Ответить
гарант знає, що виробляє....
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25.03.2025 19:49 Ответить
Не збігається а це саме і є наративи з кремля...
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25.03.2025 19:33 Ответить
Люди кажуть, що чим більше слів, тим менша їх вага.
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25.03.2025 19:34 Ответить
Как же долго до вас доходит!!!
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25.03.2025 19:34 Ответить
походу путлєр добряче цього віткова обробив з гбшною майстерністю школи чекістів, увесь вечір при першій зустрічі у закритому кабінеті у вуха вливав..... ну а той потім трампу всю цю брехню за дійсність передав і за оточення у курській області і ще всілякої маячні.
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25.03.2025 19:35 Ответить
Ха пора США возвращаться в Британию когда то будущие США были колониями Британской империи
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25.03.2025 20:09 Ответить
Ну хоче вітка третьою бути на цьому балу гомосятнічєства ***** з трампаксом! Мерзенно, так, але ж вони свідомо хочуть їбатися в очко і довбитися в дупло.
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25.03.2025 19:37 Ответить
А підараси вони не тому, що хочуть сношатися у сраку, а тому, що їм треба, щоб весь світ на цце дивився.
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25.03.2025 19:40 Ответить
Опозиції Порошенка потрібно визначитись, чи бути Порошенку з думкою адекватних людей в Україні, чи надалі закликати владу Зеленського до "дипломатичності" з американськими посіпаками терориста путіна.
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25.03.2025 19:37 Ответить
а шо ви очікували від єврея, батьки якого є мігранти з роісі?
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25.03.2025 19:38 Ответить
Шазз тебя админ забанит. Здесь нельзя правду говорить, если она касается богоизбранных.
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25.03.2025 20:35 Ответить
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25.03.2025 19:39 Ответить
А все, що ти робив і робиш-збігається з планами кремля!
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25.03.2025 19:41 Ответить
Хочуть під кацапію-''чємадан вакзал кацапія''. Там територія величезна-нехай гребуть з України!
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25.03.2025 19:43 Ответить
Які в сраку меседжи???
Не з «меседжами», а з БРЕХНЕЮ кремля сходяться слова віткофа!
Треба вже гучно називати все своїми словами, щоби це чули і розуміли не лише в Україні, а й в тих США - кацапи БРЕШУТЬ ЗАВЖДИ!!!
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25.03.2025 19:45 Ответить
Безпека в Чорному морі та заборона бити по НПЗ збігається з меседжами Кремля.
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25.03.2025 19:45 Ответить
А підписання тобою у жовтні 2019 "формули *****-штайнмаєра" не збігається з месиджами кремля? Як відомо ***** та Німеччина з 2015 тиснули на Пороха, щоб той підписав цю формулу, але Пєтя відмовлявся це робити, бо підписання фактично легалізовувало бойовиків в політичному полі України (у ВР та місцевих радах по всій Україні), Україна мала надати ОРДЛО статус автономних утворень всередині України зі своєю міліцією та законами. Зеленський підписав цю формулу вже 01.10.2019. і якби не масові протести по всій Україні, то зеленський би незадумуючись реалізував на практиці план кремля ще у 2019 році.
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25.03.2025 19:48 Ответить
ІСТОРИЧНІ РЕТРОСПЕКТИВИ ..нагадую...

Зеленский: мы с русскими один народ.

https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8
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25.03.2025 19:49 Ответить
Ти шо там напідписував, месидж сутулий?...
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25.03.2025 19:51 Ответить
Віткофф отримав, 100% підтвердження, від ******/прутіна, що штани одягають в Україні, через голову, так він, йому розповідав! А ******/прутін, знає це краще за усіх! Він і на стерхах літав, і на коні сидів, і з оленеводом ночував, один на один, у тайзі дикій… Як, після усього цього, віткофф, ******/прутіну буде суперечити!?!? Це такі особи, тепер сидять, у Білому домі….
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25.03.2025 19:52 Ответить
Віткофф ослеплён и очарован ТЬМОЙ
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25.03.2025 19:53 Ответить
З Півдня летять бузьки, з Заходу - F-16, зі Сходу - шахеди, з Америки - старечі маразми..
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25.03.2025 19:53 Ответить
Що, тільки тепер зрозумів чий союзник трампівська америка і чий гарант безпеки.
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25.03.2025 19:56 Ответить
Майору Виткову пріказано паліцца до конца!
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25.03.2025 19:56 Ответить
А где же яйца,буба?
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25.03.2025 19:59 Ответить
И с тобой,когда в Горловке перед безлером выступал.
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25.03.2025 20:07 Ответить
а ти🤡 не збігався з месинжами кремля ?війни не буде ...там теж люди...йдіть шашлики жерти , під* раст ти малолітній ...які ж тобі гаранті і хто дав ,шо ти су* о і досі пургу несеш ?!!!
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25.03.2025 20:36 Ответить
а хтось з команди цього рудого дебіла не збігається з наративами *****? *****-2 копіює думки та всі виперди *****-1. Амери, кого ви вибрали собі в президенти!!! Поверніть французам Статую Свободи!!!
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25.03.2025 21:03 Ответить
 
 