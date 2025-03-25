Правительство Шольца официально отправлено в отставку

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 марта официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После учредительного заседания нового Бундестага Штайнмайер поблагодарил членов правительства за работу и вручил им документы об отставке во дворце Бельвю. Штайнмайер поблагодарил канцлера Шольца прежде всего за его ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, ставший, по его словам, "огромным подвигом силы".

В соответствии с законодательством Германии, полномочия федерального канцлера заканчиваются с созывом нового Бундестага, который провел свое учредительное заседание 25 марта. Шольц и его министры де-юре больше не находятся на должностях, но коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершены. Штайнмайер попросил Шольца продолжать руководить официальными делами его кабинета до назначения нового федерального правительства.

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Такое временное правительство теоретически все еще имеет все полномочия, но, как правило, больше не будет принимать никаких важных решений и будет участвовать только в тех встречах, которые посчитает абсолютно необходимыми. Например, Шольц полетит в четверг в Париж на саммит относительно Украины.

Когда будет сформировано новое правительство, пока неизвестно. Если лидер ХДС Фридрих Мерц и его потенциальный кабинет будут придерживаться ранее объявленного графика, они могут завершить коалиционные переговоры до Пасхи.

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