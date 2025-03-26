Ликвидирована группа оккупантов и вражеские бронемашины, которые пошли штурмом возле Тихого, - ОСГВ "Хортица"

На Харьковском направлении за прошедшие сутки, 25 марта 2025 года, войска РФ атаковали в Волчанск. Потерь позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, в направлении Тихого враг силами до взвода на четырех бронемашинах пытался штурмовать наши оборонительные укрепления. Результат огневого поражения - ликвидированы 27 вражеских военнослужащих, уничтожены три бронемашины и одна повреждена. Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

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На Купянском направлении атаки врага успешно отражены возле Каменки, Петропавловки и Загрызово. Противник пытается обустроить туннели с маскировкой для безопасного перемещения личного состава между позициями.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Екатериновка, Новое, Колодязи, Торское и Ямполовка. Потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения в районе Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

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"На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия различной интенсивности происходили в районах Ступочек, Дилиевки, Часова Яра, Крымского и Торецка. Все атаки отражены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении армия агрессора наступала в районе Елизаветовки, Удачного, Котлиного, Прербраженки, Котляровки, Богдановки. Противник понес потери, поставленной цели не достиг. Безуспешными были атаки возле Успеновки, Возрождения и Андреевки. Враг совершил механизированный штурм в район Песчаного. Для перемещения личного состава враг применил пять бронемашин, из которых три были уничтожены, а еще две вернулись в исходный район. Ухудшение тактического положения не допущено.

"На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Веселого и Разлива. Атаки противника успешно отражены. В направлении Скудного противник пытался развить штурмовые действия при поддержке танка и двух БМП. Атаки были отражены, танк уничтожен. В направлении Константинополя враг применил до 12 единиц мототехники, пять из которых были поражены, атака отражена. Защитники продолжают сдерживать вражеский натиск", - добавляют в ОСГВ "Хортица".