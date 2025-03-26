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Ликвидирована группа оккупантов и вражеские бронемашины, которые пошли штурмом возле Тихого, - ОСГВ "Хортица"

Раненые россияне возвращаются на фронт

На Харьковском направлении за прошедшие сутки, 25 марта 2025 года, войска РФ атаковали в Волчанск. Потерь позиций не допущено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, в направлении Тихого враг силами до взвода на четырех бронемашинах пытался штурмовать наши оборонительные укрепления. Результат огневого поражения - ликвидированы 27 вражеских военнослужащих, уничтожены три бронемашины и одна повреждена. Силы обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

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На Купянском направлении атаки врага успешно отражены возле Каменки, Петропавловки и Загрызово. Противник пытается обустроить туннели с маскировкой для безопасного перемещения личного состава между позициями.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Екатериновка, Новое, Колодязи, Торское и Ямполовка. Потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения в районе Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

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"На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия различной интенсивности происходили в районах Ступочек, Дилиевки, Часова Яра, Крымского и Торецка. Все атаки отражены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении армия агрессора наступала в районе Елизаветовки, Удачного, Котлиного, Прербраженки, Котляровки, Богдановки. Противник понес потери, поставленной цели не достиг. Безуспешными были атаки возле Успеновки, Возрождения и Андреевки. Враг совершил механизированный штурм в район Песчаного. Для перемещения личного состава враг применил пять бронемашин, из которых три были уничтожены, а еще две вернулись в исходный район. Ухудшение тактического положения не допущено.

"На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Веселого и Разлива. Атаки противника успешно отражены. В направлении Скудного противник пытался развить штурмовые действия при поддержке танка и двух БМП. Атаки были отражены, танк уничтожен. В направлении Константинополя враг применил до 12 единиц мототехники, пять из которых были поражены, атака отражена. Защитники продолжают сдерживать вражеский натиск", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

Автор: 

ОСГВ Хортица (332) Донецкая область (9511) Торецк (426) Покровск (572) Волчанск (385) Часов Яр (315) Харьковская область (685) Бахмутский район (334) Волновахский район (180) Покровский район (504) Чугуевский район (94) Константинополь (40)


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