"Укрзализныця" о последствиях кибератаки: Рассчитываем восстановить ресурсы в ближайшее время

По состоянию на утро 26 марта 2025 года "Укрзализныця" продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после кибератаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

"Рассчитываем выйти на финишную прямую по восстановлению ресурсов уже в ближайшее время. Кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Помощники - вокзальные "ангелы" - тоже на дежурстве и готовы вам помочь. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты - 26 и 27 марта.

Рекомендуем пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30", - говорится в сообщении.

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Спасибо всем пассажирам за терпение, а владельцев бумажных билетов, которые были приобретены после 22 марта, ждет комплимент от Укрзализныци на борту и возможность бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны.

Специалисты "Укрзализныци" и привлеченные эксперты продолжают работать круглосуточно, чтобы уже в ближайшее время мы могли вернуться с хорошими новостями.

Напомним, онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Из-за этого не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.