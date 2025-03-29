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Новости Членство Украины в ЕС
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Украина достигла исторической 100% согласованности с внешней политикой и оборонной стратегией ЕС, - МИД

МИД о соответствии Украины стратегиям ЕС

В первые месяцы 2025 года Украина достигла исторического уровня согласованности с внешней политикой и оборонной стратегией Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД в соцсети Х, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений ЕС достигло 95% в 2024 году и 100% в первые месяцы 2025 года. Это было подтверждено во время проверки украинского законодательства по разделу "Внешняя политика, политика безопасности и оборонная политика", которая завершена в начале марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это чрезвычайное достижение отражает решительную приверженность Украины интеграции с Европейским Союзом, поскольку она продолжает гармонизировать свою внешнюю политику со стандартами ЕС.

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"По мере того, как продвигается проверка законодательства Украины для переговоров с ЕС, следующей ключевой вехой является открытие переговорного кластера "Внешние отношения", что может проложить путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС", - добавили в МИД.

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Автор: 

МИД (6938) стратегия (191) членство в ЕС (1002)


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Топ комментарии
+14
Навряд чи зелені схематози, заборона ТБ-каналів окрім сраного марафону, продажні судді та інваліди-прокурори узгоджуються з політикою ЄС.
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29.03.2025 21:38
+12
історічно! Неперевершено! Потужно! Незламно!! Суперово!
Найвеличніший Лідор і пагртія мудро веде
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29.03.2025 21:33
+9
Жирність молока теж 100% . І це все під керівництвом смарагдового.
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29.03.2025 21:50
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Так я це бачу по акцизах, та цінах) та ще вечорами і ночами чую, як летять вісники успішних оборонних перемовин! Дякую!
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29.03.2025 21:33 Ответить
історічно! Неперевершено! Потужно! Незламно!! Суперово!
Найвеличніший Лідор і пагртія мудро веде
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29.03.2025 21:33 Ответить
Навряд чи зелені схематози, заборона ТБ-каналів окрім сраного марафону, продажні судді та інваліди-прокурори узгоджуються з політикою ЄС.
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29.03.2025 21:38 Ответить
це останнє, що буде перевірятися)
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29.03.2025 21:45 Ответить
Це перше, що перевіряється при вступі до ЄС.
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29.03.2025 22:33 Ответить
так отож, тому і всуп нівідомо коли буде..
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29.03.2025 22:53 Ответить
Бо це перевіряється постійно, а не "останнє, що буде перевірятися".
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30.03.2025 13:34 Ответить
Жирність молока теж 100% . І це все під керівництвом смарагдового.
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29.03.2025 21:50 Ответить
Ух ти, черговий "план" затвердили язиками. Путужно!
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29.03.2025 21:54 Ответить
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29.03.2025 21:55 Ответить
Потужна потужність! Слава Лідору!
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29.03.2025 22:10 Ответить
Незабаром угорці отримають листи з бюлетенями, щоб проголосувати щодо вступу України в ЄС, - держсек Ковач.

Уряд Угорщини описав там 7 ризиків вступу України в ЄС:
Фінансовий ризик: кошти ЄС підуть в Україну;
Сільськогосподарський ризик, бо в нас багато земель;
В Україні багато ГМО та хімікатів;
Україна - осередок злочинності, зброя потрапить в чужі руки;
Дешева українська робоча сила знизить зарплати;
В Україні немає обов'язкових щеплень, а це - загроза громадському здоров'ю в ЄС;
Поспішний вступ України в ЄС зашкодить пенсіям.
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29.03.2025 22:11 Ответить
"зелені історичні 3,14здуни" --Україна досягла історичної 100% узгодженості із зовнішньою політикою та оборонною стратегією ЄС, - МЗС АЛЕ....УЗГОДЖЕНОСТІ НЕМАЄ- "У міру того, як просувається перевірка законодавства України для переговорів з ЄС, наступною ключовою віхою є відкриття переговорного кластеру "Зовнішні відносини", що може прокласти шлях для подальшого прогресу в переговорах про вступ України до ЄС", - додали у МЗС. Іпанати на всю макітру...
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29.03.2025 23:19 Ответить
заяву МЗС у соцмережі Х

Та *******, яке серйозне джерело. 😁

Ви ще Стефанішину процитуйте. Якщо вірити цій зеленій *****, то ми вже ррки 3, як у ЄС повинні бути.
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30.03.2025 00:07 Ответить
Зеленський забув: він уклав у 2024 році, з країнами Європи, Угоду на гарантії безпеки України.
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30.03.2025 05:35 Ответить
Це марення! Але деякі покидьки можуть в це повірити.
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30.03.2025 10:30 Ответить
 
 