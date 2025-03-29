Украина достигла исторической 100% согласованности с внешней политикой и оборонной стратегией ЕС, - МИД

В первые месяцы 2025 года Украина достигла исторического уровня согласованности с внешней политикой и оборонной стратегией Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД в соцсети Х, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений ЕС достигло 95% в 2024 году и 100% в первые месяцы 2025 года. Это было подтверждено во время проверки украинского законодательства по разделу "Внешняя политика, политика безопасности и оборонная политика", которая завершена в начале марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это чрезвычайное достижение отражает решительную приверженность Украины интеграции с Европейским Союзом, поскольку она продолжает гармонизировать свою внешнюю политику со стандартами ЕС.

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"По мере того, как продвигается проверка законодательства Украины для переговоров с ЕС, следующей ключевой вехой является открытие переговорного кластера "Внешние отношения", что может проложить путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС", - добавили в МИД.

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