Украина достигла исторической 100% согласованности с внешней политикой и оборонной стратегией ЕС, - МИД
В первые месяцы 2025 года Украина достигла исторического уровня согласованности с внешней политикой и оборонной стратегией Европейского Союза.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД в соцсети Х, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений ЕС достигло 95% в 2024 году и 100% в первые месяцы 2025 года. Это было подтверждено во время проверки украинского законодательства по разделу "Внешняя политика, политика безопасности и оборонная политика", которая завершена в начале марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это чрезвычайное достижение отражает решительную приверженность Украины интеграции с Европейским Союзом, поскольку она продолжает гармонизировать свою внешнюю политику со стандартами ЕС.
"По мере того, как продвигается проверка законодательства Украины для переговоров с ЕС, следующей ключевой вехой является открытие переговорного кластера "Внешние отношения", что может проложить путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС", - добавили в МИД.
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Найвеличніший Лідор і пагртія мудро веде
Уряд Угорщини описав там 7 ризиків вступу України в ЄС:
Фінансовий ризик: кошти ЄС підуть в Україну;
Сільськогосподарський ризик, бо в нас багато земель;
В Україні багато ГМО та хімікатів;
Україна - осередок злочинності, зброя потрапить в чужі руки;
Дешева українська робоча сила знизить зарплати;
В Україні немає обов'язкових щеплень, а це - загроза громадському здоров'ю в ЄС;
Поспішний вступ України в ЄС зашкодить пенсіям.
Та *******, яке серйозне джерело. 😁
Ви ще Стефанішину процитуйте. Якщо вірити цій зеленій *****, то ми вже ррки 3, як у ЄС повинні бути.