Враг 73 раза пытался прорвать оборону на Покровском направлении, ВСУ обезвредили 193 оккупантов, - Генштаб
С начала этих суток на фронте произошло 198 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Покровском направлении - 73 раза, но несет значительные потери, в частности сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 193 оккупантов, 174 из них - безвозвратно.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 29 марта, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы РФ территории Украины
Оккупанты нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив одну ракету и 135 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Бои на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Слатино.
На Купянском направлении противник провел шесть штурмов позиций наших защитников в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово. Украинские защитники остановили пять вражеских атак, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 23 раза атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки. К этому времени незавершенными остаются еще пять боестолкновений.
На Северском направлении враг совершил три штурма позиций наших подразделений вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного. Две атаки уже остановлены нашими защитниками, до сих пор продолжается один бой.
На Краматорском направлении пока зафиксировано 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часова Яра, Ступочек и Курдюмовки.
На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили неподалеку Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки. В настоящее время все атаки отражены.
На Покровском направлении захватнические подразделения 73 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
Ударам авиации подверглись населенные пункты Алексеево-Дружковка, Александрополь, Сухой Яр, Полтавка, Казацкое, Мирноград, Покровск, Чунишино, Гришино, Новоалександровка и Новопавловка.
Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 193 оккупантов, 174 из них - безвозвратно. Также уничтожено пять автомобилей, три антенны управления БПЛА, мотоцикл, квадроцикл, орудие, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, три терминала спутниковой связи, два генератора, разведывательный беспилотный летательный аппарат Supercam и пункт управления БПЛА. Также повреждены танк, автомобиль, два блиндажа и вражеская реактивная система залпового огня.
На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Зеленый Гай и Поддубное.
Ситуация на юге и севере
На Гуляйпольском направлении противник совершил девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя. Кроме того, враг наносил авиационные удары по Гуляйполю, Новополю и Зеленому Полю.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобково.
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отразили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 17 авиационных ударов с применением 22 управляемых бомб, а также осуществил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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На Куп'янському напрямку російські війська просунулися на захід від Орлянки (на старих картах Орлянське) і продовжує атаки у напрямку балки Тимківка.
В Курській області штурмовий підрозділ противника встановив прапори у центральній частині Гоголівки. Бої продовжуються."