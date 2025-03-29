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Новости Обстрелы Сумщины
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Враг в течение дня 112 раз обстрелял Сумскую область, один человек погиб, еще один ранен

Россияне в течение дня обстреляли 10 общин Сумщины

В течение дня субботы, 29 марта, российские захватчики совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Прозвучало 307 взрывов на территории 10 громад области. В результате обстрелов один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Великописаревская громада: зафиксированы минометные обстрелы (11 взрывов), артострел (5 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из РСЗО (9 взрывов) В результате обстрелов погиб гражданский человек, повреждены 2 частных дома;
  • Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (9 взрывов), артиллерийский обстрел (2 взрыва), удары FPV-дронами (11 взрывов), пуск КАБ (32 взрыва). В результате попадания ранен гражданский человек;
  • Миропольская громада: осуществлен пуск КАБ (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный дом;
  • Степановская громада: осуществлен удар БпЛА (2 взрыва). В результате удара повреждены нежилые помещения и автомобили;
  • Юнаковская громада: россияне ударили из минометов (102 взрыва), артиллерии (37 взрывов), РСЗО (15 взрывов), FPV-дронами (20 взрывов), КАБами (3 взрыва) и сбросили ВОГ с БпЛА (4 взрыва);
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (16 взрывов);
  • Шалыгинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв);
  • Середино-Будская громада: враг атаковал FPV-дронами (3 взрыва), РСЗО (8 взрывов);
  • Хотинская община: были удар FPV-дроном (1 взрыв), сбрасывание ВОГ с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва);
  • Белопольская громада: произошли сбрасывания ВОГ с БпЛА (5 взрывов).

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обстрел (26982) Сумская область (3023)


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29.03.2025 23:29 Ответить
 
 